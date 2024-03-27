CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba: Malatya İttifakı Türkiye\'de Olabilen Bir Şey Değil

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba, Malatya ittifakının adayı olduğunu ifade ederek, "Bu ittifakta sağcı da var solcu da var, Kürt'te var Türk'te var. Bu, Türkiye'de olabilen bir şey değil. Çok farklı siyasi görüşü olan insanlar bir noktada buluşmuşlar. Buna vesile olduğum için kendimle gurur duyuyorum ama en çok bu ittifakı sağlayan büyün Malatya'yla gurur duyuyorum" dedi.
CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba, seçim çalışmaları kapsamında Kemal Özalper'de vatandaşlarla buluştu. Toplantının ardından konuşan Ağbaba, şunları söyledi:
"Malatya'da tarihi bir sonuç çıkmış. Malatya'nın Türkiye'ye örnek olacağı, yarın Türkiye siyasi tarihine yazılacak bir şey çıkmış. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler, 'Veli Ağbaba'ya oy vereceğiz' demişler. 14 Mayıs'ta MHP'ye oy veren milliyetçi ve ülkücüler 'Veli Ağbaba'yı başkan olarak görmek istiyoruz' cevabını vermişler. 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'ye verip, bu seçimde Veli Ağbaba diyen hatırı sayılır bir kitlede var. Bu ittifakta sağcı da var solcu da var, Kürt'te var Türk'te var. Bu, Türkiye'de olabilen bir şey değil. Çok farklı siyasi görüşü olan insanlar bir noktada buluşmuşlar. Buna vesile olduğum için kendimle gurur duyuyorum ama en çok bu ittifakı sağlayan büyün Malatya'yla gurur duyuyorum. Durumumuz her açıdan pek iç açıcı değil ama umudumuz var, heyecanımız yüksek. Umudunuz varsa sakın korkmayın."
" AFAD'IN O GENELGESİNİ MECLİS KÜRSÜSÜNDE YIRTIP ATTIM"
Malatya'nın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşadığına dikkati çeken. Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu büyük deprem bizi fiziken yıktı ama ardından yaşananlar bizi üzdü, kırdı. Birileri maalesef yukarıdakiler üzülmesin diye 'Malatya'da her şey yolunda' açıklamasında bulundular. Malatya'da her şeyi güllük gülistanlık gösterdiler. Oysa en çok ağır hasar alan ve kent merkezi yıkılan il, Malatya. Maalesef birileri bunu görmedi, görmemezlikten geldi. 'Veli Ağbaba'yı niye sağcılar, solcular istiyor' diye soruyorlar. Veli Ağbaba ne yaptı? AFAD bir genelge yayınladı ve 'Malatya depremden az etkilenen iller arasında' dedi. Veli Ağbaba, Meclis kürsüsünde AFAD'ın o genelgesini yırtıp attı. Türkiye'ye Malatya'nın ne hale geldiğini gösterdi. Ben bir makama ya da mevkiye aday değilim. Milletvekilliğini bıraktım, Malatyalıların taşıyamayacağı o ağır yüke omuz vermeye geldim. Malatyalıların sorumluluğuna ortak olmaya, sahipsiz Malatya'ya sahip çıkmaya geldim. Beş yıl boyunca Malatya'nın her kesimine dokunan, her kesimiyle ilgilenen bir belediye başkanı olacağım. Türkiye'ye nasıl milletvekilliği yapılacağını gösterdik. Malatya'da da nasıl milletvekilliği yapılacağını birilerine öğrettik. Hala öğrenemediler ama milletvekilliğini öğrettik. Türkiye'nin en çalışkan belediye başkanı olacağım. Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı olacağımın sözünü veriyorum."
"MİLLETİN MALI MİLLETİN OLACAK"
Ağbaba, vaatlerini ise şöyle sıraladı:
"Ekonomimiz kötü, Malatya'da sosyal belediyeciliği herkesin hissettiği şekilde uygulayacağız. Malatya'da ihtiyaç sahiplerine Halk Kart vereceğiz. Çocuklarımız üniversite sınavına hazırlanıyor ama kursa gönderemiyorsunuz. Malatya Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri açacak ve atanamayan öğretmenleri istihdam edeceğiz. Beş yılın sonunda size söz veriyorum; tabletsiz çocuğumuz kalmayacak. Yerinde dönüşümü çok hızlı bir şekilde yapacağız. Kemal Özalper Okulu da yapılacak. Okul ve ibadethanelerin temizliğini belediye yapacak. Okulların boyasını belediye yapacak. Çevre düzenlemelerini biz yapacağız. Çocuklarımızın okulların önündeki güvenliğini belediye sağlayacak. Kiracılar bir ömür kiracı kalmayacak. Bunu bir yere yazın; kiracılar için konut yapacağız, kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Malatya bilsin; Veli Ağbaba buraya bir rant elde etmeye gelmiyor, belediyenin bir santim yerinde gözüm olursa gözüm kör olsun. Şelale gibi guruplara rant sağlarsam gözüm kör olsun. Sadece yoksullar, fakirler için çalışacağız. Milletin malı milletin olacak. Beş yılın sonunda 10 bin konut yapacağız. Ciddi bir afet merkezi kuracağız. Deprem ve tarımla ilgili ciddi bir daire başkanlığımız olacak."
Son Dakika › Yerel › CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba: Malatya İttifakı Türkiye'de Olabilen Bir Şey Değil - Son Dakika
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