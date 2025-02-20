CHP Malatya İl Başkanı'ndan Önemli Açıklamalar - Son Dakika
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CHP Malatya İl Başkanı'ndan Önemli Açıklamalar

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CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, partinin 81 il başkanının katılımıyla Ankara'da gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, CHP'nin kararlılığına ve iktidara karşı mücadele edeceklerine vurgu yaptı.

20.02.2025 21:35  Güncelleme: 08:25
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(MALATYA)- CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, partinin 81 il başkanıyla birlikte Ankara'da gerçekleştirdiği toplantının ardında basın açıklamasında bulundu. Yıldız, "CHP'nin mal varlıklarına el koyanlar, 12 Eylül'ün faşist uygulamalarıyla partimizi kapatanlar tarihin karanlığında yok olup gittiler. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi her saldırıdan sonra küllerinden yeniden doğmayı başarmış, 102 yıldır dimdik ayakta kalmıştır." İfadelerini kullandı.

CHP kurultayı ile ilgili açılan soruşturmanın ardından Ankara'da bir araya gelen il başkanları, soruşturma sürecine ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmalara bir tepki olarak ortak açıklma yapmıştı. CHP Malatya İl binasında ANKA Haber ajansına, Ankara'daki toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Barış Yıldız, şunları söyledi:

"Salı günü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanı olarak Ankara'da bir araya geldik. Değerlendirmelerimizi yaparak basına ve kamuoyuna önemli bir açıklamada bulunduk. Kumpaslara, kirli oyunlara karşı kurultay irademizin arkasında, bir arada ve dimdik durduğumuzu, dahili ve harici tüm çevrelere ilan ettik.

CHP'nin mal varlıklarına el koyanlar, 12 Eylül'ün faşist uygulamalarıyla partimizi kapatanlar tarihin karanlığında yok olup gittiler. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi her saldırıdan sonra küllerinden yeniden doğmayı başarmış, 102 yıldır dimdik ayakta kalmıştır.

"CHP'li 81 il başkanı olarak, tarihe onurlu bir imza attık!"

Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanı olarak, tarihe onurlu bir imza attık! Türkiye, belki de en karanlık ve en adaletsiz dönemlerinden birini yaşamaktadır. AKP iktidarı, hukuksuzlukta sınır tanımamakta; muhalefetin tüm unsurlarına saldırılarını artırmaktadır. Bir gün bir siyasi parti genel başkanı tutuklanmakta, başka bir gün bir belediyeye kayyum atanmakta, iş insanları dahi uluslararası arenada itibarsızlaştırılmaktadır. Ancak üzülerek görüyoruz ki AKP'nin tutukladıkları, kayyum atadıkları değil; bizzat AKP ve onun yönetim anlayışı ülkemizin uluslararası itibarını sarsmaktadır.

Bu karanlık günlerde, en yoğun saldırı Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmaktadır. Ancak kimsenin şüphesi olmasın, bizler bu baskılara boyun eğmeyeceğiz! CHP'yi itibarsızlaştırmaya yönelik operasyonlar, partimize yönelik kumpaslar ve işbirlikçilerin çabaları sonuçsuz kalacaktır. CHP, dünyanın en köklü siyasi partilerinden biridir. Ülkemiz dört bir yandan işgal altındayken kongre toplayarak Kurtuluş Savaşı'nı yöneten iradeye sahip bir partidir! Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet'in ve demokrasinin değerini bilen, bu ülkenin en önemli koruyucularıdır.

"İktidar, birilerinden medet umarak CHP'ye darbe yapmayı planlıyor"

İktidar, birtakım unsurlardan medet umarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne darbe yapmayı planlamaktadır. Ancak halkımızın desteğiyle bu çabaları boşa çıkaracağız! CHP'yi büyütecek, halkın desteğiyle yeni katılımlar sağlayarak AKP'nin baskıcı yönetimine son vereceğiz. Muhalefeti bölmeden, Türkiye'deki toplumsal muhalefeti diri tutarak, AKP'yi ilk seçimde gönderecek ve yaptıklarının hesabını soracağız!

"CHP'si ülkeyi karanlığa mahküm etmeyecektir"

Cumhuriyet Halk Partisi, ayağa kalkmıştır! AKP karanlığına teslim olmayacak, bu ülkeyi karanlığa mahküm etmeyecektir! Bugün en önemli gündemimiz seçimdir! Yapılacak ilk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi bir kez daha birinci parti olacaktır. Demokrasi konusundaki kararlılığını en üst seviyeye çıkaran partimiz, Cumhurbaşkanı adayını tüm üyelerinin katılımıyla belirleme kararı almıştır.

"Kurtuluş yok tek başına! ya hep beraber ya hiçbirimiz!"

Tüm Malatyalıları Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmaya ve bu tarihi süreçte söz sahibi olmaya davet ediyoruz! 28 Şubat'a kadar CHP'ye üye olan herkes, 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde oy kullanabilecek ve Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanını belirleyecek! Tüm adaletsizliklere ve hukuksuzluklara karşı birleşelim, bir araya gelelim ve hep birlikte bu iktidara hak ettiği dersi verelim! Unutmayın! Kurtuluş yok tek başına! ya hep beraber ya hiçbirimiz!"

Kaynak: ANKA

Barış Yıldız, Politika, 3-sayfa, Malatya, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Malatya İl Başkanı'ndan Önemli Açıklamalar - Son Dakika

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