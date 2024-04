CHP Milletvekili Barış Karadeniz: Türkiye'nin ekonomisi ve sosyal adalet sistemi düzeltilmeli

Yerel

MUSTAFA USTA

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Vatandaş bugünden zaten 4 yıl sonra yapılacak olan seçimin sonuçlarını ortaya koydu. Bizim işimiz bunun üzerine bir daha katkı sunup bunu arttırmak. Şunu da söyleyebilirim, sayın genel başkanımız da söyledi. Biz erken seçim istemiyoruz, vatandaş ne derse onu yapacağız. Vatandaş bunu talep ederse biz de, talebine cevap vereceğiz. Mecliste bunu konuşacağız. Türkiye'nin ekonomisinin düzeltilmesi lazım, sosyal adalet sisteminin düzeltilmesi lazım" dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Karadeniz, şöyle konuştu:

"31 Mart akşamı yaşadığım duygular ve 1 Nisan'da gördüğüm manzara sonucu Türkiye'nin buna ihtiyacı varmış dedim. Türkiye'de ki bu ihtiyacın olduğunu nereden söyleyebilirim? Vatandaşlarımızın sosyal medyalarına baktım. İnanılmaz bir mutluluk vardı. Televizyonlarda insanların söylemlerini gördüm inanılmaz bir mutluluk vardı. Türkiye'nin değişime ihtiyacı olduğunu 31 Mart akşamı, Türkiye'de yaşayan 86 milyon insan bu mesajı verdi. Dedi ki, 'Size büyük krediler açmıştık. Bu kredileri kullandınız kullandınız tükettiniz, artık kredilerinizi ödeyemez hale geldiniz.' Onun için biz artık yeni bir döneme değişim rüzgarıyla birlikte Türk halkı olarak destek veriyoruz. Vatandaş, siz oturun oturduğunuz yerde artık ülkeyi yönetecek, yönetmeye talip, vatansever, vatanını milletini her şeyini üstünde tutan bizim gibi vatansever insanların artık bu ülkenin başına gelmesi gerektiğinin mesajını verdi. Sayın genel başkanımız Özgür Özel'e de teşekkür ediyorum. Çok emek sarf etti ve Türkiye'ye değişim rüzgarları içinde çok büyük katkı sundu. Her yaptığı mitingde 'sarı kart' derdi. En son vatandaş kırmızı kartı Türkiye'de bir çok büyükşehir belediyesinde ve il belediyesinde gösterdi. Bizim burada yapacağımız şey artık Türkiye'de çalışmak. Demokrasi kültürünü Türkiye'de bütün kentlerde yaşayan vatandaşlarımız ile birlikte yaşatmak. Cumhuriyet'e, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığımızı tüm ülkede yaşayan vatandaşlarımızla birlikte bunu hissettirmek. Sadece ülkemizde değil, dünyada güçlü bir devlet olduğumuzu tüm dünyaya da hissettirmek adına bütün belediyelerimizle birlikte ilk başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana adını sayamadığım bir sürü il belediyesi ile birlikte bu gücü dünyaya da hissettireceğiz. Ben bütün belediye başkanlarımızı kutluyorum. Yolları açık olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bize ne kadar çalışma düşüyorsa onları da her kentte, her beldede o kadar çalışmak düşüyor. Biz büyük bir aileyiz ve bunu kentimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızla başaracağımıza inanıyorum.

"SOSYAL ADALET SİSTEMİNİN DÜZELTİLMESİ LAZIM"

Vatandaş bugünden zaten 4 yıl sonra yapılacak olan seçimin sonuçlarını ortaya koydu. Bizim işimiz bunun üzerine bir daha katkı sunup bunu arttırmak. Şunu da söyleyebilirim, sayın genel başkanımız da söyledi. Biz erken seçim istemiyoruz, vatandaş ne derse onu yapacağız. Vatandaş bunu talep ederse biz de, talebine cevap vereceğiz. Mecliste bunu konuşacağız. Türkiye'nin ekonomisinin düzeltilmesi lazım, sosyal adalet sisteminin düzeltilmesi lazım. Biz mecliste hep söyleriz. Bir ülke ekonomiyle batsın biz iktidar olalım, adalet çöksün biz iktidar olalım diye derdimiz yok. Meclis orada. Yarın açsınlar meclisi, Türkiye'de ekonomiyi düzeltmek için bize ne görev düşüyorsa biz fazlasıyla yaparız. Bu ülkede adaletin nasıl eski haline tecelli etmesi, gereken yerlere gelmesi gerekiyorsa bize söyleyin, biz bunu yapalım ama eskisi gibi insanları kandırarak yok anayasayı değiştirelim, yok kendi menfaatleri doğrultusunda şu yasayı değiştirelim de biz yokuz. Bu ülkede yaşayan tüm vatandaşlarımız haklarına koruyacak. Ülkemiz menfaatlerini düşünen bir adım öteye gidecek her yasada muhalefet etmeden imza atmaya da hazırız."