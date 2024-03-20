CHP Mitinginde Vatandaşlar Ekonomik Krizden Yakındı

GENÇAĞA KARAFAZLI
CHP'nin Rize'nin Pazar ilçesinde düzenlediği mitinge katılan vatandaşlar, ekonomik krizden yakındı. Bir vatandaş, "Yaşam çok kötü gidiyor, değişimin gelmesini istiyoruz, çok kötü gidiyor 1 kilo et alamadık Ramazan günü. Bundan daha kötüsü var mı" derken, bir başka vatandaş, "Emekliyi dilenci ettiler, evet dilenci olduk. Özgür Özel'den CHP'den adalet, hukuk bekliyoruz. Haklarımızı alırız emekliler olarak" diye konuştu.
CHP'nin Rize'nin Pazar ilçesinde düzenlediği mitinge katılan vatandaşlar, ekonomik krizdeni etkilendiklerini belirterek, hukuk ve adalet vurgusunda bulundular.
Bir kadın, "Meci gönüllüsüyüm biz inanıyoruz nasıl ki 27 sene üzerine Fındıklı'da Ercüment Çervatoğlu belediyeyi aldı bayrağı diktiyse yıllar sonra Pazar'ı CHP adayımız alacağından eminiz. O da aynı şekilde Ercüment başkanın çizgisinde halk iktidarıyla, halk gönüllüsü ile halkın gönlünü kazanarak Pazar'da çok güzel şeyler yapacağından eminiz. Pazar halkı bu özlem içerisinde bu sahile özellikle Rize sahiline, Rize bölgesine Ercüment çok güzel bir örnek olmuştur. Fındıklı Belediyesi ve Ercüment Çervatoğlu Türkiye'de konuşulan tek belediye haline gelmiştir. İnanıyoruz Pazar bunu başaracaktır" dedi. Bir diğer kadın vatandaş, "Ben zaten bu yaşıma geldim ilk kez Pazar'da bir belediye seçim miting olarak görebiliyorum bu da büyük bir ilerlemedir görüyorum göreceğiz" ifadelerini kullandı.
"KONUŞURSAM BENİ İÇERİYE ALIRLAR"
Konuşursam beni içeriye alırlar diyen bir vatandaş, "Valla ben söylesem var ya beni içeriye alırlar. Çünkü neden biliyor musunuz; şimdi vallahi alırlar içeriye, demeyeyim de jandarmada ifadem var çünkü duramayacağım artık ben. Ne adalet kaldı ne hukuk kaldı ne bir şey, bu kadar zamlar olur mu? Etiketlere bakıp da geçiyoruz alım gücümüz yok, yok hiçbir şey yok" dedi. Bir başka vatandaş, "Emekliyi dilenci ettiler evet dilenci olduk. Özgür Özel'den CHP'den adalet, hukuk bekliyoruz. Haklarımızı alırız emekliler olarak" diye konuştu.
"EMEKLİ AÇ"
Zamlardan yakınan bir vatandaş, "Bir kilo etin kilosu 500 TL bu toplumun bittiği yerdir daha ne konuşalım" derken emekli bir vatandaş, "Ben emekliyim fakat hiçbir şeyin tadı yok, hükümet yok, bir şey yok. Çay parasına doğru dürüst zam vermedi emekli açtır yani başka diyecek hiçbir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.
Mitinge katılan bir başka vatandaş, "Reis ne demişti, 'uçuyoruz' dedi. Gerçekten de uçuyoruz doğru yani adamın dediği haklı, şu an itibariyle haklı yani. Emekliye verilen para belli ben de EYT'den emekli oldum ama geçinme derdimiz yok haliyle ne yapıyoruz, ek işimizi yapıyoruz geçinmek için. Ülkenin genelinde perişanlık var ama göreceğiz, bakacağız bu seçimlerde millet ne yapacak? 3 sene 5 sene de konuşabilirim ama kendi düşen ağlamaz" diye konuştu. Bir kadın vatandaş, "Yaşam çok kötü gidiyor, değişimin gelmesini istiyoruz çok kötü gidiyor 1 kilo et alamadık Ramazan günü. Bundan daha kötüsü var mı, yok. Bir başka kadın vatandaş ise, "Kısacası değişim şart diyorum görüyorsunuz yaşamı görüyorsunuz ölmek üzereyiz yani" dedi.
Son Dakika › Yerel › CHP Mitinginde Vatandaşlar Ekonomik Krizden Yakındı - Son Dakika
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