CHP Pm Üyesi Alkım Denizaslanı: Muğla'da Eyleme Katılan Öğrenciler Yurtlarından Çıkarıldı - Son Dakika
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CHP Pm Üyesi Alkım Denizaslanı: Muğla'da Eyleme Katılan Öğrenciler Yurtlarından Çıkarıldı

CHP Parti Meclis (PM) Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı, Muğla’da Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolara katılan 5 öğrencinin KYK yurtlarından zorla çıkarıldığını iddia etti. Öğrencilerin yurtlarına geri alınmamaları halinde Bodrum’dan Menteşe’ye yürüyüş başlatacağını açıklayan Denizaslanı, Muğla Valisi ve AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin'e seslendi.

10.04.2025 23:14  Güncelleme: 00:38
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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - CHP Parti Meclis (PM) Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı, Muğla'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolara katılan 5 öğrencinin KYK yurtlarından zorla çıkarıldığını iddia etti. Öğrencilerin yurtlarına geri alınmamaları halinde Bodrum'dan Menteşe'ye yürüyüş başlatacağını açıklayan Denizaslanı, Muğla Valisi ve AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin'e seslendi.

CHP Parti Meclis Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması sonrası Muğla'da düzenlenen eylemlere katılan 5 öğrencinin KYK yurtlarından zorla çıkarıldığını iddia etti.

Sınırsızlık Meydanı'nda Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl ve partililer ile birlikte basın açıklaması yapan Denizaslanı, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ve AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'e seslendi.

Denizaslanı, öğrencilerin Çarşamba gününe kadar yurtlarına geri alınmamaları halinde Bodrum'dan Menteşe'ye yürüyüş başlatacağını belirterek, her ilçedeki tabelalara da "Öğrenciler tarafından sınıfta kaldınız Vali Bey" yazısını yazacağını söyledi.

Denizaslanı, "19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve onunla beraber olan yol arkadaşlarımız bir şafak operasyonuyla gözaltına alınmış ve akabinde tutuklanmışlardı. Akabinde gelişen süreçlerde akla, mantığa ve hukuka hiçbir şekilde sığmayan eylemler devam etti. O günden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları, milletimiz, bütün halkımız sokaklara çıktı, açıklamalar yaptı. En doğal hakkı olan eylemsel hakkını gösterdi ve eylemsel hakkını gösteren arkadaşlarımız bugünlerde duyuyoruz ki ifadeye çağrılıyor. Bakın, burada açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Hepimizi de ifadeye çağırırsanız, hepimizi de sorguya alsanız, son sözümüz de ilk sözümüz de 'Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz' olacaktır" dedi.

"Çocuklar yurtlarından koparıldı"

Muğla'da eylemlere katılan öğrencilerin yurtlarından zorla çıkarıldıklarını öne süren Denizaslanı, "Şehrimize diğer illerden misafir gelen arkadaşlarımız var. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde okul okuyorlar. Ailelerinin alın teriyle, zar zor kazanarak, kıt kanaat geçindirerek ceplerinden verdikleri paralarla okul okumaya çalışıyorlar. Bu çocuklar, Ekrem Abilerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanına sahip çıkmak istedikleri için bu eylemlere katıldılar ve bu eylemlerde herhangi bir taşkınlık yapmadılar. Polis abilerine saldırmadılar, devlet malına zarar vermediler, Cumhurbaşkanına hakaret etmediler. Bu çocuklar en temel hakkı olan eylem hakkını kullandılar. Peki, sonra ne oldu? Bu çocuklar aranarak şu söylendi, "İfadeye çağırıldınız. ya bu yurtlardan kendi isteğinizle ayrılırsınız ya da biz hakkınızda idari işlem başlatırız' Bu çocuklar yurtlarından koparılmak zorunda kalındı" diye konuştu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık'a seslenen PM Üyesi Denizaslanı, "Şimdi, normalde bu açıklamayı bugün valiliğin önünde yapacaktım. Fakat Emniyetten aranarak Sınırsızlık Meydanı'nda yapılması istendi. Valilik önünde yapmamamızın sebebi polis arkadaşlarımızı bugün yormamaktır. Üstüne basarak söylemek isterim, Vali Bey, siz bu devletin Muğla'daki temsilcisisiniz. Siz, AK Partililerin de CHP'lilerin de bu çocukların da güvencesi olmak zorundasınız. Eğer bir suçlu arıyorsanız, pudra şekercilere bakabilirsiniz. Eğer bir suçlu arıyorsanız, 'Bu sıla hasreti bitsin' diye gezenlere bakabilirsiniz. Eğer bir suçlu arıyorsanız, bu memleketteki uyuşturucu baronlarını bulabilirsiniz. Bu memleketin tertemiz, dürüst çocuklarını evlerinden, yurtlarından etmelerine ant olsun ki müsaade etmeyeceğiz. Vali Bey, salon siyaseti yapmayacağız. Meydanlarda, sokaklarda, halkımızla yan yana söylemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bodrum'dan Muğla'ya yürüyeceğim"

Öğrenciler yurtlarına iade edilmediği takdirde yürüyüş yapacağını belirten Denizaslanı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin en üst kurumunda olan bir Parti Meclis Üyesi olarak size buradan söylüyorum, Çarşamba gününe kadar bu arkadaşlarımızı yurtlarına, evlerine iade etmezseniz, Bodrum'dan başlayarak tek başıma da olsa Muğla'ya bir yürüyüş düzenleyeceğim. Gittiğim her ilçede, ilçelerin tabelalarına, 'Öğrencilerden sıfır aldınız Vali Bey' diye yazmayan namert olsun" dedi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'e de seslenen Denizaslanı, "Bir sözüm de AK Parti'nin Muğla İl Başkanı'nadır. Her şeye çıkıp açıklama yapmasını biliyorsun. Çıkıp açıklama yapıp 'Aydın Ayaydın abimizdir' demeyi biliyorsun. Bugün ben, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Parti Meclis Üyesi olarak söylüyorum, eğer bir AK Partili kardeşim yurdundan, evinden edilse, yemin ediyorum en önde ben dururum! O kardeşime ben sahip çıkarım. Ben insanların siyasetine göre sahip çıkmam. Vicdanınız, ahlakınız buna nasıl el veriyor, anlamıyorum. Fakat üstüne basarak söylemek isterim ki eğer partinin il başkanı, Aydın Ayaydın'dan korktuğu kadar Allahtan korkuyor olsaydı, bu çocukları yurtsuz ve evsiz bu soğuk günde bırakmazdı. Seni göreve davet ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilere mobbing uygulandığını ileri süren Denizaslanı, "Sayın Vali Bey, Sayın Menteşe Kaymakamı, Sayın AK Parti Muğla İl Başkanı, Bizleri ifadeye çağırarak, bizleri şafak operasyonuyla alarak, bizlere gözdağı vererek, oradaki 4-5 tane çocuğu yurdundan atarak, diğer çocuklara da gözdağı vererek, 'Bakın, siz de yaparsanız sizi de atarız' diyerek hiçbir yere varamazsınız. Bulunduğunuz koltuklar ne valilik, ne kaymakamlık, ne de o yurtlar sizin babanızın tapulu malı değildir. Bu milletin vergileriyle kurulmuştur. Bu milletin vergileri ile geçinmektedir. Cumhuriyet Halk Partililerin de o parada, o vergide katkısı ve payı vardır. Sizi son bir kez daha uyarıyorum, AK Parti'nin değil, milletin valisi, milletin kaymakamı olun. Bu çocuklara sahip çıkın. Eğer çıkmazsanız, biz bundan sonra salonlarda 10 maddelik bildiri yayınlayıp dağıtmayacağız. Eylem yapacağız, hakkımızı savunacağız. Hiçbir genç kardeşimizi size de bu zulme de feda etmeyeceğiz. Vali Bey'e Çarşamba gününe kadar mühlet veriyorum. Bakın, çıkıp şunu diyebilirsiniz, 'Bu çocuklar kendi istekleriyle ayrıldılar.' Bu çocukların hiçbirisi kendi isteğiyle ayrılmadı. Bu çocuklara mobbing uyguladınız. Ben yarın Ankara'ya gideceğim. Eğer bu çocuklar Çarşamba gününe kadar yurtlarına döndürülmezlerse, Çarşamba günü Yokuşbaşı'ndan yürümeye başlayacağım. Muğla'ya kadar yürüyeceğim. Hiçbir güç de önümde duramaz" dedi.

Açıklamasının sonunda vatandaşlara seslenen Denizaslanı şöyle konuştu:

"Bugün bu mesele 3-4 tane çocuğun meselesi veya Ekrem İmamoğlu meselesi olarak düşünülebilir. Bugün bunu neden yapıyoruz, biliyor musunuz? AK Parti'ye, MHP'ye oy veren kardeşlerim, ablalarım, yarın sizlerin çocuğu da 'Ben demokrasi istiyorum. Ben seçilmiş belediye başkanına sahip çıkmak için en temel hakkım olan yürüme hakkımı kullanmak istiyorum' dediğinde, sizin çocuklarınız da yurtlarından edilmesin. Sizin çocuklarınız da ifadeye çağrılmasın. Sizin çocuklarınız da burada toplanmış 10 tane gençle, 100 tane polise açıklama yapmak zorunda kalmasın. Biz hakkınızı savunuyoruz. Savunmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Pm Üyesi Alkım Denizaslanı: Muğla'da Eyleme Katılan Öğrenciler Yurtlarından Çıkarıldı - Son Dakika

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