CHP Rize İl Örgütü, ÇAYKUR'un kota ve kontenjan uygulamalarını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP Rize İl Örgütü, ÇAYKUR'un kota ve kontenjan uygulamalarını protesto etti

Geniş Video İzle

CHP Rize İl Örgütü, Çayeli'de ÇAYKUR'un kota ve kontenjan uygulamalarını protesto etti. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, 'Değerli çay üreticilerimiz bugün yaşamız olduğunuz özel sektörün düşük fiyattan çay alması, kota ve kontenjan sorunu, düşük fiyat uygulaması ve diğer sorunlarınızın temel nedeni AKP iktidarı ve saraydır' dedi.

17.07.2024 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - CHP Rize İl Örgütü, Çayeli'de ÇAYKUR'un kota ve kontenjan uygulamalarını protesto etti. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Değerli çay üreticilerimiz bugün yaşamız olduğunuz özel sektörün düşük fiyattan çay alması, kota ve kontenjan sorunu, düşük fiyat uygulaması ve diğer sorunlarınızın temel nedeni AKP iktidarı ve saraydır" dedi.

CHP Rize İl Örgütü, ÇAYKUR'un kota ve kontenjan uygulamalarını Çayeli'de protesto etti. Eyleme çay üreticisi yurttaşlar ile bazı mahalle muhtarları ve Çayeli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarı katılarak destek verdi.

"Her çay sezonunda yaşanan sıkıntılarınız azalacağına giderek artmakta"

Basın açıklamasını okuyan CHP İl Başkanı Saltuk Deniz şunları söyledi:

"Her çay sezonunda yaşanan sıkıntılarınız azalacağına giderek artmaktadır. Çaya verilen fiyat çok düşüktü şimdi daha da düşük oldu. Geçen sene bir kilo çay satıp iki ekmek alınırken şimdi bir ekmek bile alınamıyor. Türkiye gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkelerden oldu. AKP iktidarı ne çay üreticisine ne çiftçiye ne emekliye ne çalışanlara ne memurlara zam yapmamaktadır. Ülkemizde vatandaşlarımızın geçim sıkıntısı had safhadadır. Çayda uygulanan politikalar nedeniyle vatandaşımız açıklanan yaş çay alım fiyatında bile çay satamamaktadır.Yaş çay alım fiyatı 17 TL açıklanmıştı, bugün özel sektöre 11- 12 TL'den alım yapmakta. Çay üreticilerimiz toplamış olduğu çayı satamamakta, fabrikalar plansızlık ve programsızlık nedeniyle dolmuş vaziyette çay yüklü kamyonlar fabrikalarda çaylarını boşaltmak için saatlerce sıra beklemekte ve bu sıra bazen bir günü bile aşmaktadır. Kamyonlarda bekleyen çayın durumunu düşünün. ÇAYKUR ilk defa sezon içinde bir gün bile olsa alım yapmama kararı aldı. Gelinen noktada bu olabilir ama bu noktaya niye geliniyor, niye üreticiyi mağdur ediyorsunuz? Zaten para vermemişsiniz, özel sektörde vatandaşı sürekli mağdur ediyor bir de vatandaş çayını satamıyor.

"Düşük fiyat uygulaması ve diğer sorunlarınızın temel nedeni AKP iktidarı"

Çayda yaşanan sıkıntılar beceriksiz iktidar yüzünden her geçen gün artmaktadır. Bunlar bilgisizce yapılan işler değildir. Bilerek yapılan işlerdir. Bilerek çay üreticisi mağdur edilmektedir. Bilerek açlığa, yoksulluğa mahküm edilmektedir. Nasıl ki emekliler çalışanlar bilerek açlığa yoksulluğa mahkum edilmektedir çay üreticisi de aynı şekilde bilerek açlığa yoksulluğa mahküm edilmektedir. Tüm çay üreticilerimize sesleniyoruz bunu bilin; çayda taban fiyat uygulaması yoktur. Açıklanan ÇAYKUR'un alım fiyatıdır. Özel sektörü bağlayan yasal bir durum yoktur. Onun için biz diyoruz ki çıkarın Çay Kanunu'nu, çıkarın ki çayda taban fiyat kanuni olarak zorunlu hale gelsin. Çayda taban fiyat olursa ne kota sorunu ne kontenjan sorunu ne de çay satamama sorunu olur. Değerli çay üreticilerimiz bugün yaşamız olduğunuz özel sektörün düşük fiyattan çay alması, kota ve kontenjan sorunu, düşük fiyat uygulaması ve diğer sorunlarınızın temel nedeni AKP iktidarı ve saraydır. Eğer Çayda taban fiyat uygulaması olsaydı özel sektör devletin açıklamış olduğu fiyatın altında alım yapamayacak ve çay üreticisi mağdur olmayacaktı. Eğer taban fiyat uygulaması olsaydı hem ÇAYKUR hem özel sektör aynı fiyattan çay alacağı için çayda kota ve kontenjan sorunu da olmayacaktı ve çay üreticisi mağdur olmayacaktı. Çözümü bu kadar basit olan bir durum."

"Biz hakkımızı arıyoruz"

AKP'li olduğunu söyleyen bir vatandaşın miting alanına giderek kendisinin çayı ucuza satmadığını, 35 TL'den sattığını söylemesi üzerine gerginlik yaşandı. Çayeli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşa şu sözlerle tepki gösterdi:

"Çayeli halkı Rize'nin en büyük kazasıdır. Çayeli'ne hep birlikte sahip çıkacağız, yalandan çakallık yapmaya gerek yok. Yalandan buraya gelip gösteriş yapmayın, biz hakkımızı arıyoruz. Haklı konuşuyorum, kimseye de eyvallah diyecek durumda değiliz. Bu vatan bizim, bu Çayeli bizim hepimiz Çayeli'ne sahip çıkacağız. Çayeli halkına sesleniyorum, Çayeli'ne şu anda Türkiye'de çok kötü bir durumdayız. Çayelili olarak Rize'ye sahip çıkmamız gerekiyor, gerekmezse bu Çayeli'ni, Rize'yi teslim ederiz başkalarına yabancılara gider. Hep beraber sahip çıkalım, hep beraber birlik olalım, kimse buraya bir şey yapamaz."

CHP Rize İl Örgütü, ÇAYKUR\'un kota ve kontenjan uygulamalarını protesto etti
Kaynak: ANKA

Çayeli, Çaykur, Rize, Çay, Tarım, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Rize İl Örgütü, ÇAYKUR'un kota ve kontenjan uygulamalarını protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:21 7 ağır vasıta birbirine girdi Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var 7 ağır vasıta birbirine girdi! Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var
16:34 Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
18:32 Fenerbahçe’ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş’a veda etti Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti
17:49 Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:59 İstanbul’daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi İstanbul'daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
15:55 Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni’nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı
15:13 Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 19:17:34. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Rize İl Örgütü, ÇAYKUR'un kota ve kontenjan uygulamalarını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement