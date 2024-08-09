CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, maden sahalarının tarımı tehdit ettiğini söyledi - Son Dakika
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CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, maden sahalarının tarımı tehdit ettiğini söyledi

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CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Rize'de verilen maden arama ruhsatlarına tepki göstererek, tarımın bitirilip maden sahalarının büyümesinin tehlikeli olduğunu belirtti.

09.08.2024 12:33
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE)- CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Çayda tarımın bitirilip bu bölgenin Rize'nin, Artvin'in, Giresun'un, Trabzon'un tamamının maden sahası olarak ilan edilmesine ilişkin alınmış kararlar var. Tehlikeli olan şey bu maden sahalarının Karadeniz'de yavaş yavaş büyümesi ve bizim tarımdan işte çaydan vazgeçmemiz. Sonuç eğer buna doğru gider ve Allah korusun eğer bu yıl açılırsa burada göçler çoğalır, topraklarımızı terk etmek ve yarın o siyanürlü zehirli altın arayan şirketlerin bize bıraktığı pis enkazların altında kalır, dünyada 36 tane yaşanmış olan maden faciasının birini de bizim bölgemizde yaşatma, yaşanması ihtimalini kabul etmiş oluruz" dedi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce Rize'de 229 maden arama sahası ruhsatı verilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Ocakları, şunları söyledi:

"Topraklarımızı terk etmek zorunda kalırız"

"Elimde bir rapor var; bu raporda Rize'de madencilik alanında neler yapıldığına dair bilgiler var. Yani özet; çayda tarımın bitirilip bu bölgenin Rize'nin, Artvin'in, Giresun'un, Trabzon'un tamamının maden sahası olarak ilan edilmesine ilişkin alınmış kararlar var. Tehlikeli olan şey bu maden sahalarının Karadeniz'de yavaş yavaş büyümesi ve bizim tarımdan, çaydan vazgeçmemiz. Sonuç eğer buna doğru gider ve Allah korusun eğer bu yıl açılırsa, burada göçler çoğalır topraklarımızı terk etmek ve yarın o siyanürlü zehirli altın arayan şirketlerin bize bıraktığı pis enkazların altında kalır, dünyada 36 tane yaşanmış olan maden faciasının birini de bizim bölgemizde yaşatma, yaşanması ihtimalini kabul etmiş oluruz. O yüzden önümüzdeki yılın ikinci periyodunda yasama yılında benim gündemimde bugünden itibaren Karadeniz'de madencilik alanında verilen ruhsatlara dair endişeleri dile getirmek, halktan bu konuda kamuoyu oluşturup, bunların önüne geçilmesini sağlamayla ilgili çalışma yapmaktır. 4. grup maden sahası dediğimiz yani altın, bakır vesaire gibi değerli madenlerin özellikle yine altını çizerek söylüyorum; Avrupa Birliği ülkelerinde yasak olduğu halde bizim ülkemizde siyanür yoluyla altını toprağın ayrıştırmak metoduyla, çok uluslu şirketler burada yatırımlar yapıyorlar yapmaya devam edecekler.

"Bunlar facianın ilk ayak izleridir"

Rize'de şu anda toplamda Rize il sınırları içerisinde 229 adet 4. grup maden arama ruhsatı bulunmaktadır ve çalışma alanının yüzde 82'si madenlere ruhsatlı olarak görülüyor. Özellikle Rize ili için önemli bir cümle okuyacağım Rize ilinde bulunan koruma alanlarının yüzde 46'sı, 4. grup madenlere ruhsatlandırılmış. Bu facianın ilk ayak izleridir bunlar ve bunları durduracağız. İktidar değişimine gerek kalmadan burada kamuoyunda bir bilinçlendirme yapıp bunun geriye dönüşünü sağlayacak bir bilgilendirme toplantısı yapmamız gerekecek. Başlık itibarıyla çayın geçim kaynağı olmaktan çıkartılmasının ana nedeninin ne olduğunu ortaya koymuş olduk; maden sahalarına alan açmak. Dolayısıyla hiçbir biçimde Doğu Karadeniz'de yaşayan, yıllardır bu işi yapan çiftçinin bundan vazgeçmemesini sağlayacağız. Tabandan gelen sesler çoğaldı büyüdü. Muhtemelen arkadaşlar 2027 yıllarında bir seçim öngörümüz var gelen talep bu gösteriyor 2026 sonu veya 2027 ilk çeyreği arasında Türkiye'nin bir erken seçim yaşama ihtimali çok yüksek. Bizi iktidardan geriye döndürebilecek artık hiçbir şey olmasına izin vermeyeceğiz. Biz mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'ni göreceksiniz tek başına iktidar yapacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, maden sahalarının tarımı tehdit ettiğini söyledi - Son Dakika

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