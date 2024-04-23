CHP Trabzon İl Başkanlığı 23 Nisan programı düzenledi

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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - CHP Trabzon İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Meydan Parkı'nda program düzenledi. CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, "Düşman çizmesi altında ezilmeyi kabul etmeyen ve esareti reddeden milletimizin yüzyıla damga vurmuş direnişidir. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açılarak, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün yer almadığı tüm dünyaya ilan edilmiştir" dedi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise "Mustafa Kemal Atatürk her alanda olduğu gibi bu alanda da öncü oldu ve dünya çocuklarına ayrım yapmaksızın bütün dünya çocuklarına bir bayram hediye etti. Çünkü bugünün çocuklarının yarının büyükleri olacağını biliyordu eşsiz liderimiz" diye konuştu.

CHP Trabzon İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Meydan Parkı'nda program düzenledi. Atatürk Alanı'nda düzenlenen programa Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ve çok sayıda siyasetçi ile vatandaşlar katıldı.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Düşman çizmesi altında ezilmeyi kabul etmeyen ve esareti reddeden milletimizin yüzyıla damga vurmuş direnişidir. Bu direnişin sonraki adımlarında, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının önderliğinde Havza Genelgesi ile her şeyini kaybetmek üzere olan milletimize çağrı yapılmıştır. Ardından Amasya Genelgesi'nde ilk kez ulusal egemenlik kavramıyla işaret verilmiş, sonrasında Erzurum Kongresi ile manda ve himaye reddedilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk kurultayımız kabul ettiğimiz Sivas Kongresi ile mücadelenin vatan sathına yayıldığı ilan edilmiştir. 1919 yılının son 6 ayında yaşanan bu dönüm noktaları, yok edilmek istenen bir milleti tekrar ayağa kaldırmanın ilk aşamasıdır. Bu sürecin sonunda, Anadolu'nun merkezinde yer alan Ankara'da Cumhuriyetimizin ilk tohumları atılmış; 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açılarak, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün yer almadığı tüm dünyaya ilan edilmiştir."

"HİÇBİR LİDER DÜNYA ÇOCUKLARINA BAYRAM HEDİYE ETMEYİ AKLINA GETİREMEDİ"

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise şunları kaydetti:

"Tabi konuşurken kolay oluyor ulusal egemenlik ve Çocuk bayramımız kutlu olsun derken ama arkasında nasıl bir mücadelenin nasıl bir iradenin nasıl bir kararlılığın olduğunu da konuşmak lazım bunu belleğimize iyi kazımak lazım. Kolay olmadı bundan 104 yıl önce bundan bu topraklar işgal altındayken bir büyük lider insanlık tarihinin gördüğü belki de en eşsiz komutanlardan biri çıktı ben bu işgali kabul etmiyorum dedi ve Anadolu'da yokluk içindeki bir milleti mücadeleye inandırarak etrafında kenetlendirdi ve bir ordu oluşturdu. Kuva-yi Milliye Ordusu ve bu orduyla bu kıtlıklar içinde yedi düvele dünyanın en gelişmiş devletlerine karşı Anadolu'nun yiğit gençleri ile birlikte milli mücadeleyi başlattı ve o mücadelenin içinde de bundan 104 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. 23 Nisan 1920 ve meclisin açılışını dünya tarihini altın harflerle yazdıracak bir işe imza attı. Dünya tarihi Dünya insanlık tarihi çok sayıda lider gördü, çok değerli liderler gördü ama o mavi gözlü dev gibi lideri hiç görmedi. Hiçbir lider dünya çocuklarına bayram hediye etmeyi aklına getiremedi ama Mustafa Kemal Atatürk her alanda olduğu gibi bu alanda da öncü oldu ve dünya çocuklarına ayrım yapmaksızın bütün dünya çocuklarına bir bayram hediye etti. Çünkü bugünün çocuklarının yarının büyükleri olacağını biliyordu eşsiz liderimiz o bilinçle bu yavrularımıza ulusal egemenlik ve çocuk bayramını hediye etti. Bu bayram çocuklarımızın bayramı, bu bayram hepimizin bayramı, bu bayram Türk milletinin bayramı hepimize kutlu olsun. Biz büyüklere düşen görev eşsiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek burada da gördüğünüz gibi 'Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla yorulmazlar' sözündeki gibi dinlenmemek üzere yürümeye çıktığımız yürüyüşe çıktığımız bu çalışma yerel siyaseti, hizmet siyasetini dinlenmemek üzere sürdürmek ve çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamaktır. Biz büyüklere düşen görev budur üzülerek söylüyorum Mustafa Kemal Atatürk'ün o yokluklar içinde kurduğu ülkede bugün çocuklarımız büyük genç olduklarında bu güzel toprakları bu cennet vatanı terk etmeyi düşünüyorlar. Değerli arkadaşlarım anneler babalar ve büyüklerimiz hepimizin ortak kaygısı derdi bu olmalıdır. Bu cennet vatanı bu güzel vatanı atalarımızın bize emanet ettiği bu güzel vatanı gençlerimiz neden terk etmek istiyorlar? Çünkü iş bulamıyorlar çünkü bir gelecek göremiyorlar hiç de bizlere düşen görev o büyük insanın izinden yürüyenler olarak bizlere düşen görev bu umutsuzluğu dağıtıp bu topraklardan umudun varlığını yeniden inşa etmektir."