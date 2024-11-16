CHP Yozgat\'ta Esnafı Dinledi

Yerel

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Halkın sorunlarını yerinden tespit edip, çözüm üretmek ve gündeme taşımak amacıyla yurt genelinde sahaya inen CHP milletvekillerinden PM Üyesi ve Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Yozgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu. CHP heyetinin ziyaret ettiği bir esnaf, "Varsa yoksa yukarıdaki büyük holdingleri düşünüyor, alttaki gariban esnafı düşünen yok" diye dert yandı.

Yozgat'ta bugün ve yarın çeşitli ziyaretlerde bulunacak olan CHP Parti Meclisi Üyesi, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, ilk olarak partisinin il örgütünü ziyaret edip, partililerle sohbet etti, ardından da İl Başkanı Abdullah Yaşar ile birlikte basın açıklamasında bulundu. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgat'ın tarımla geçimini temin ettiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Yozgat, gelirimiz tarıma dayalı bir il ama maalesef iktidarın yanlış tarım politikaları uygulamasından dolayı ilimizde tarım bitme noktasına gelmiştir. Yozgat, tahıl ambarı olarak bilinen İç Anadolu'da, Konya'dan, Sivas'tan sonra tahıl ambarı olarak bilinen Yozgat'ta maalesef bugün çiftçi tarladan uzaklaşmış, her alanda emeğinin karşılığını alamamaktadır. Sadece tarım değil, orta ölçekli sanayide de maalesef fabrikasını terk edip giden, kapatan fabrikalarımız olmuştur, tekstil anlamında. Daha kısa süre önce 250 işçiyi ortada koyarak kapatan fabrikalar Türkiye'den gidiyorlar, Mısır'a gidiyorlar sanırım."

"Yozgatlı verdiği oyun karşılığını hizmet olarak alamadı"

Yozgat'ın iktidara verdiği desteğin karşılığını alamadığını ileri süren Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 76 Sayın Cumhurbaşkanı'na Yozgat oy verdi. Yozgatlı verdiği oyun karşılığını hizmet olarak maalesef alamadı. Yapılan hizmetler yok mu; var. İyi yapılan her şeye teşekkür ederiz, herkesin emeğine sağlık. Yozgat'ta bir şehir stadımız var, üç yıldır çivi çakılmıyor. Stat kaderine terk edilmiş sahibi yok. Yozgat'ta millet bahçesi yapıldı Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla, kek bedava, çay bedava yiyin, yatın, yuvarlanın dedi, Sayın Cumhurbaşkanımız. Yozgat'a millet bahçesi yapıldı, oradaki ev sahibi, mal sahibi yurttaşlarımız perişan edildi. Hala TOKİ'den evlerini alamadılar. Millet bahçesi tamamlanmadı. Bir tarafta dikilen ağaçlar kuruyor, bir tarafta yapılan o fıskiyeler kırılıyor, orada teslim edilmedi, başlı aldı."

"Enflasyonun en büyük etkisi sabit gelirlileri olur"

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, şunları söyledi:

"Türkiye'de önemli bir süreci atlatıyoruz. Gerçekten halkımız büyük bir zorluk içerisinde, bu zorluğun temeli de ekonomi. Bunu hepimiz yaşıyoruz, biliyoruz, içindeyiz. Bu ekonomik sorunlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten önemli çözümleri var. Enflasyon dediğimiz zaman; bugün enflasyonun düşüşünden bahsediyor, ekonomi bakanı, hazine bakanı. Hazine Bakanı göreve geldiği zaman Türkiye'de enflasyon yüzde 38'di. 2002'de AK Parti hükümetleri kuruldu, kurulduğunda Türkiye'de enflasyon yüzde 30'du. Bugün enflasyon yüzde 48'lere, 49'lara, 50'lerin altına düştü diye neredeyse sevilecek durumdayız, ülkeyi getirdikleri, ekonomiyi getirdikleri nokta burası, bu perspektiften bakmak lazım. Sayın Mehmet Şimşek bir yılı aşkın bir süredir, neredeyse bir buçuk yıldır görev başında ve bu görev başında olduğu süreç içerisinde enflasyonun yüzde 100'leri aştığını gördük. Bu enflasyonun en büyük etkisi sabit gelirlileri olur. Yani emekçiye olur, esnafa olur, çiftçiye olur. Alt ve orta gelir grubundaki insanlar enflasyondan özellikle etkilenirler. Ama cebinde parası olanlar, paradan para kazananlar, enflasyon ortamında gelirine gelir katarlar. Paradan para kazandıranları zengin ettiler. Bu para kimden çıktı? İşçiden çıktı, emekliden çıktı, emekçiden çıktı, memurdan çıktı, çiftçiden çıktı, esnaftan çıktı. Alt ve orta gelirli olanlardan çıktı. Asgari ücret 17 bin 2 lira ve 11 aydır asgari ücret sabit, değişmedi, ara zam yapılmadı. Bir ay sonra yeni asgari ücret belirlenecek. Onun da ne olacağı, insanlarımızın geçimine katkı verip, vermeyeceğini göreceğiz. Biz 30 bin lira, en az 30 bin lira olması gerektiğini söylüyoruz. Sayın genel başkanımız grup toplantımızda ifade etti, 30 bin liranın altındaki bir asgari ücret rakamında Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yokuz diyoruz. Emeklimiz 12 bin 500 liralık bir sefalet ücretine mahkum edildi. Bir de adeta emeklilerimizle alay edilircesine, dalga geçilircesine bu yıl emekli yılı ilan edilmişti. 12 bin 500 lirayla, bu parayla geçimin olmayacağını anlatmaya gerek yok zaten, herkes biliyor ve yaşıyor hatta.

"Eğer geçim yoksa seçim var diyoruz"

Milletvekili Ünver, CHP olarak seçime hazır olduklarının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Karaman milletvekili olarak Orta Anadolu'da tarımla geçimini sağlayan bir ilin milletvekiliyim. Bizde de çiftçilerimiz gerçekten zor durumda. Bu sene ne buğday alım fiyatlarında, ne mısır alım fiyatlarında, çiftçimiz beklentisini karşılayamadı. Geçen yıla göre açıklanan fiyatlar çok komik rakamlarda, yüzde 20'ler, 30'lar gibi enflasyonun çok altında artışlar açıklandı ve çiftçi yatırdığı paranın karşılığını, alın terinin karşılığını maalesef alamadı. Para geçim için insanlara lazım, geçimlerini sağlayabilmek için lazım. Bugün geldiğimiz noktada 'geçimimi sağlayabiliyorum, elde ettiğim gelirle geçimimi sağlayabiliyorum' diyen çok az sayıda yurttaşımız var. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki; eğer geçim yoksa seçim var diyoruz. İktidarı bir an evvel yurttaşlarımızın sorunlarını çözmeye davet ediyoruz. Eğer çözemiyorsa da bu işten ellini eteğini çekmesini ve seçim sandığını ortaya getirmesini istiyoruz."

"Sözde vatandaşı düşünüyor gibi gözüküyor, aslında hiç düşündüğü yok"

CHP Milletvekili Ünver, basın açıklamasının ardından partililerle birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Bir esnaf, şunları söyledi:

"Şimdi beddua ediyorlar. Diyorum ki; ya beddua etmeyin, veren sizsiniz. Siz elinize beddua edin, bize değil. Şimdi onlar, baştaki insanın umurunda değil, bizlerin, alttaki insanların ne olduğu, ne yaptığı, vergi borcu birikmiş sigortamız birikmiş, her şeyden vergi alıyor. Varsa yoksa yukarıdaki büyük holdingleri düşünüyor, alttaki gariban esnafı düşünen yok. Onlara geliyor vergi affı. Bize vergi affı var diyor, varıyorsun oraya. Diyor ki: biz diyor faiz koymadık, üstüne faiz koyuyor. Pandemi döneminde 25 bin lira bir olayı çıkartmıştı, sıfır faizdir, diye. Aslı yoktu. Vardık oraya. Biz paraları çektik. Hesaplarken taksitlerimiz yüksek çıkıyor. Diyorum ki; niye bu yüksek çıkıyor, ya diyor bunun masrafı. Hani masraf yoktu dedim. Sonradan ödeyemedik. Bizim o 25 bin lira çıktı 50 bin liraya. Altı ay biz ödeyemedik. Sözde vatandaşı düşünüyor gibi gözüküyor, aslında hiç düşündüğü yok."