CHP Zonguldak İl Başkanı Dural'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın Gözaltına Alınmasına İlişkin: "Bu Siyasi Operasyonlara Asla Boyun Eğmeyeceğiz"

(ZONGULDAK) - Programa CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu maalesef hukukun siyasallaştırılması anlamına geliyor. Hukuk, bazı kesimler için bir araç haline getirilmiş durumda ve bunu yapanlar, bizim mücadelemizi engelleyebileceğini sanıyor. Ama biz CHP olarak böyle girişimlere asla boyun eğmeyeceğiz. Hiç kimse ve hiçbir güç, partimizi durduramaz, halkımızın sesini kısmaya çalışamaz" dedi.

CHP Kozlu İlçe Başkanlığının "Katlanmak Zorunda Değilsiniz, Bize Katılabilirsiniz" kampanyası kapsamında düzenlenen rozet takma töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, ilçe yöneticileri ve çok sayıda yeni üye katıldı.

Törende partiye yeni katılan üyeler tek tek sahneye davet edilerek rozetleri takıldı ve "Hoş geldiniz" denildi. Programda yapılan konuşmalarda, yoksulluk, adaletsizlik ve umutsuzluğun sıradanlaştırılmasına karşı örgütlü mücadelenin önemi vurgulandı. CHP'nin kampanya ile dayanışmayı büyüttüğü ve halkın sesi olmaya devam edeceği ifade edildi.

Dural, konuşmasına halkın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara dikkati çekerek, "Artık yoksulluğa, işsizliğe ve adaletsizliğe katlanmak zorunda değilsiniz. Değişim ancak örgütlü mücadele ile gelir. CHP, bu mücadeleyi büyütmek ve halkın sesi olmak için burada" dedi.

Yeni üyelere partinin kapılarının her zaman açık olduğunu vurgulayan Dural, "Daha adil, daha demokratik, daha umutlu bir Türkiye için birlikte hareket etmeliyiz. Katılımınız, bu yolda atılmış en değerli adımlardan biridir" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'a destek mesajı

Dural, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve bazı partililere yönelik gözaltıları eleştirerek, şunları söyledi:

"Sabahın ilk ışıklarıyla evlerinden alındılar, partimizin değerleriyle hiçbir ilgisi olmayan gerekçelerle… Bu, sadece bir hukuk meselesi değil; bu, maalesef hukukun siyasallaştırılması anlamına geliyor. Hukuk, bazı kesimler için bir araç haline getirilmiş durumda ve bunu yapanlar, bizim mücadelemizi engelleyebileceğini sanıyor. Ama biz CHP olarak böyle girişimlere asla boyun eğmeyeceğiz. Hiç kimse ve hiçbir güç, partimizi durduramaz, halkımızın sesini kısmaya çalışamaz."

Bu operasyon, sadece arkadaşlarımızı hedef almıyor; bu operasyon, partimizi, mücadelemizi ve demokrasiye olan inancımızı itibarsızlaştırmaya yönelik. Ama bunda başarılı olamayacaklar. Bizler burada, birbirimize daha sıkı sarılarak, dayanışmamızı büyüterek duracağız. Tanju Özcan ve diğer arkadaşlarımız yalnız değildir, asla yalnız değiller. Bizler onların yanındayız, tüm CHP'liler yanındadır.

Ve şunu unutmayın: Bu süreç, aslında bizi daha da güçlendirecek. Her baskı, her haksız işlem, bizim mücadele azmimizi artırıyor. Dayanışmamızı daha da pekiştiriyor. Birbirimize kenetlenirsek, bu tür hukuksuzlukların üstesinden geliriz, demokrasiye ve halkımıza sahip çıkarız. Biz dimdik duracağız; baskılara, adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı dimdik duracağız. Hep birlikte, el ele, mücadelemize devam edeceğiz ve partimizi iktidara taşıyacağız. Çünkü CHP'nin amacı, sadece bir parti olmak değil; halkımız için daha adil, daha demokratik ve daha umutlu bir Türkiye'yi inşa etmektir.

İşte bu yüzden, arkadaşlarımızın yanında olmak, dayanışmayı büyütmek ve mücadelemizi kararlılıkla sürdürmek hepimizin görevi. Bu mücadele devam edecek, çünkü bizler yılmayız, boyun eğmeyiz. Bizler halkımızın yanında, adaletin ve demokrasinin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu yolda birlikte yürümeye hazır mısınız?"

Dayanışma ve iktidar mesajı

Konuşmasında birlik ve dayanışmanın önemine de dikkat çeken Dural, partiye katılım çağrısını şöyle sürdürdü:

"Bugün burada yalnızca rozet takmıyoruz. Bugün birlikte daha güçlü bir Türkiye'nin adımlarını atıyoruz. Baskılara, adaletsizliğe, hukuksuzluğa, işsizliğe ve yoksulluğa karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Bu mücadelede tek başımıza hiçbir şey yapamayız; dayanışma ve örgütlü hareket etmek zorundayız. İşte bu nedenle sizleri CHP'ye katılmaya, birlikte güçlenmeye, birlikte değişimi gerçekleştirmeye davet ediyorum."

Hedefimiz net: CHP'yi iktidara taşımak ve halkımız için daha adil, daha demokratik, daha umutlu bir gelecek kurmak. Her bir üyemiz bu değişimin bir parçasıdır. Sizlerin fikirleri, önerileri, katkıları bizim için çok değerli. Hep birlikte hareket edersek, sadece partimizi değil, ülkemizi de değiştirebiliriz.

Program boyunca partililerimiz, yeni üyelerle bire bir sohbet ederek onların düşüncelerini, sorularını ve önerilerini dinlediler. Bu temas, sadece partimizin kapılarının açık olduğunu göstermekle kalmadı; aynı zamanda halkın sesi olma iddiamızı güçlendirdi. Rozet takma töreni, üyeler arasındaki bağları kuvvetlendiren, dayanışmayı büyüten ve motivasyonu artıran bir etkinlik olarak kayda geçti.

Bugün buradan çıkan mesaj açık: CHP, birlikte yürüyen, birlikte karar alan ve birlikte mücadele eden bir partidir. Her bir yeni üye, bu dayanışmanın bir parçası olarak mücadelemizi daha da güçlendiriyor ve bizleri iktidara taşıyacak yolu aydınlatıyor."

Tören, yeni üyelerin rozetlerini takması ve birlik mesajlarının verilmesinin ardından sona erdi.