Çiğli Belediyesi'nden Nar Hareketi'ne Destek - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi'nden Nar Hareketi'ne Destek

09.06.2022 13:59
Çiğli Belediyesi'nden Nar Hareketi'ne Destek

Çiğli Belediyesi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından medyadaki şiddet dilini dönüştürmek ve bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan “Şiddete Karşı Medya İletişim Projesi-NAR” hareketi bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı.

Çiğli Belediyesi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından medyadaki şiddet dilini dönüştürmek ve bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan "Şiddete Karşı Medya İletişim Projesi-NAR" hareketi bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı.

Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde kadınların toplumsal hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer alması adına çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin başlattığı Nar Hareketine dahil oldu.

Balatçık Mahallesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve İGC yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli Kadın Kolları üyeleri, kadın meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu üyeleri, din görevlileri ve Çiğlili Nar Elçileri katılım gösterdi.

Avukat Birgül Değirmenci, Psikolog Sevgi Türkmen ve "Şiddetsiz Erkek" eğitmeni Murat Göç Bilgin uzman yaklaşımıyla şiddetin önlenmesi noktasında yapılması gerekenleri katılımcılar ile paylaştı.

ESNAF, BİZ DE "NARIZ" DEDİ

Toplantının ardından Balatçık Mahallesi esnafını ziyaret eden Başkan Utku Gümrükçü ve İGC Başkanı Dilek Gappi, Nar Hareketi ile ilgili bilgi verdi ve esnaftan destek istedi.

Esnaf ziyaretleri sırasında dükkan camlarına "Mahallemizi Şiddete Kapattık" yazılı stickerlar yapıştırıldı.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "ÇİĞLİ'DE KADININ SESİ GÜR ÇIKACAK"

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye her zaman destek olacaklarını vurgulayan Başkan Gümrükçü, şöyle konuştu:

"Çiğli Belediyesi olarak, kadına şiddet ile mücadele noktasında birkaç yıldır büyük çaba sarf ediyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde kadınların karşılaştıkları sorunları çözmek ve toplumsal hayatın her alanında güçlenmelerine destek olmak için hizmet ve projeler üretiyoruz. Kent Konseyimiz ve Kadın Muhtarlarımız da Çiğlili kadınların sesi olmak için bizlerle uyum ve iş birliği içerisinde görev yapıyor. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin Nar Projesini kadına yönelik şiddetle mücadele anlamında kıymetli buluyorum. İlk toplantımızı Balatçık Mahallemizde gerçekleştirdik. Projenin detaylarını Nar Elçilerine ve mahalle esnafımıza anlattık. Uygulamayı en kısa sürede tüm mahallelerimize taşıyacağız. Bu anlamlı proje için Sayın Dilek Gappi başta olmak üzere tüm Nar Elçilerine teşekkür ediyorum."

DİLEK GAPPİ: "BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Balatçık'taki mahalle buluşmasında konuşan İGC Başkanı Dilek Gappi, şiddete karşı medyada farkındalık oluşturmak için Nar Projesi'nin başlattıklarını dile getirerek, "Şiddet, bütün olarak yok edilebilecek ya da azaltılabilecek bir unsur. Bugünden yarına hemen değişim olmayabilir ama değişmesi için topyekün bir bakış açısı gerekiyor. Bu anlamda yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düştüğünün bilinciyle Çiğli Belediyesi ile iş birliği yaptık. Türkiye'de  ilk defa bir şiddet haritalama çalışması yaptık. Mahalleleri tespit ettikten sonra harekete geçtik. Çiğli'deki ilk toplantımızı Balatçık Mahallesi'nde gerçekleştirdik. Bazı belediyeler kadına yönelik şiddetle mücadele konusuna reklam odaklı yaklaşıyor. Birlikte çalıştığımız sürede gördük ki Utku Başkanın çok güzel bir ekibi var ve olaya yüzeysel değil çözüm odaklı bakıyorlar. Katkılarından dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Birlikte çalışmaktan çok mutluyuz" dedi.

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Kaynak: ANKA

Çiğli Belediyesi, İGC, Nar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiğli Belediyesi'nden Nar Hareketi'ne Destek - Son Dakika

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