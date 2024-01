Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Çölyak Glütensiz Beslenme Derneği \'Glütensiz Piknik\' Etkinliği Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Mersin Çölyak Glütensiz Beslenme Derneği tarafından Çölyak hastaları ve ailelerine yönelik 'Glütensiz Piknik' etkinliği düzenlendi.

Tarsus Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinliğe Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer'in yanı sıra, Mersin Çölyak Glütensiz Beslenme Derneği Başkanı Ömer Arslan ile çölyak hastaları ve aileleri katıldı.

Etkinlikte çölyak hastaları doğada glütensiz ikramların tadını çıkarırken, çocuklar da parkur alanında doyasıya eğlendi. Etkinlik boyunca süren müzik ve dansların yanında Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası da konser verdi.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin halkınındır"

Etkinlikteki konuşmasında belediye başkanı seçildikten sonra Mersin Çölyak Glütensiz Beslenme Derneği'nin kendisini ziyaret ettiğini hatırlatan Seçer, "'Mersin'de çölyak hastaları var ve bu vatandaşlarımız glütensiz gıdaya erişimde zorluk yaşıyor. Buna belediyemizin katkısı gerekiyor' diye talepte bulunulmuştu. Çok haklı ve doğru bir talepti. Bu konuya eğildik ve bugünlere geldik. 5 yıldır, belediyeciliği ve belediye başkanlığını her şeyden önce; 'Her şeyin en iyisini ben bilirim' diyerek yapmadık. Vatandaşı ve onların dertlerini dinledik, taleplerine kulak astık. Devlet vatandaş için var. Belediye bir devlet kurumudur, belediye vatandaşındır. Mersin Büyükşehir Belediyesi de Mersin halkınındır" diye konuştu.

"Bugüne kadar toplamda 715 bin 220 glütensiz ekmek dağıttık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları glütensiz gıda yardımları hakkında da bilgiler veren Seçer, "Her ay raporu ile bize talepte bulunan her bir vatandaşımıza 16 adet glütensiz ekmek veriyoruz. Bunlar 250 gramlık ekmekler. Yine her ay 3 kilogram da glütensiz un veriyoruz. Toplamda gün itibariyle 622 çölyak rahatsızlığıyla mücadele eden vatandaşımız bizden bu katkıları alıyor. Bugüne kadar toplamda 715 bin 220 glütensiz ekmek dağıttık. Ayrıca şu anda her ay 622 vatandaşımıza 1860 kilogram un dağıtımı yapıyoruz ve toplamda 15 bin 504 kilogram da un dağıtımını gerçekleştirdik. Bu devam ediyor, burada bitmiyor. Daha da artarak devam etmesi lazım. Talepler olduğu sürece, talepleri karşılamak bizim görevimizdir" şeklinde konuştu.

"Hizmetlerimizi 'vatandaşımız her şeyin en iyisine layık' diyerek yapıyoruz"

Glütensiz gıda kolilerini de çölyak hastalarına ulaştırdıklarından söz eden Seçer, gıda kolilerini, diğer bütün işlerinde olduğu gibi özenle hazırladıklarını dile getirdi. Seçer, "Biz her işimizi özenle yapıyoruz. Yaptığımız yolu da özenle, 10 TL'ye 3 çeşit yemeği de aşhanede özenle ve en güzel malzemelerle yapıyoruz. Bu hizmetleri samimiyetle ve kalbimizden yapıyoruz. 'Vatandaşımız her şeyin en iyisine layık' diyerek yapıyoruz" dedi. Bu güne kadar bin 250 adet glütensiz gıda kolisini çölyak hastası vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade eden Seçer, "Arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptılar. Ramazan Ayı'nda da bizde kaydı olan çölyak hastası vatandaşımıza bu kolileri ulaştıracağız. İçerisinde; ayçiçek yağı, siyah çay, pilavlık pirinç, kırmızı iç mercimek, tuz, glütensiz makarna, glütensiz şehriye, glütensiz susamlı çubuk kraker, glütensiz cips, glütensiz gofret, glütensiz kek, glütensiz bisküvi, glütensiz çikolata, glütensiz puding ve glütensiz mısır gevreği var. Kolilerimiz her yaşa uygun ve özenle hazırlanmış. Hem yetişkinlere hem çocuklarımıza yönelik ürünler bu kolilerde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"İlk defa glütensiz hamburgerin tadına bakan çocuklar var"

Kızı ve eşi çölyak hastası olan Mersin Çölyak Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Ömer Arslan, 3 yıldır çölyak hastaları için farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Ailelerimiz çok memnunlar, çünkü dışarıda normal bir restorana gidip normal yiyecekler bulamıyorlar, çok kısıtlı davranıyorlar. Mesela bugün bu etkinlikte ilk defa glütensiz hamburgerin tadına bakan çocuklarımız var. Onların gözlerinde hiçbir şeyi mahrum bırakmak istemedik. Bu tarz etkinliklerin sık sık tekrarlarını başkanımızla birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Katılımcılar etkinlikten memnun kaldı

13 yaşındaki kızının çölyak hastası olduğunu söyleyen Zahide Sarı, "22 Ocak'ta tanı konuldu, henüz yeniyiz. Bu etkinlikten çok memnun olduk. Kendim ve kızım adına çok mutluyum" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Lise öğrencisi çölyak hastası Esma Nur Taner ise "Bence daha çok yapılması gerekiyor, çünkü Mersin'de çok fazla çölyak hastası var ve herkesin bu etkinliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir etkinlik bence, çocuklar eğleniyor" dedi.

Çölyak hastası 2 çocuğu olan Yasemin Taner de çocukların beslenmesinde artık zorlanmaya başladığını söyledi. Çocuklarının yanlarında yemek taşımak istemediklerini belirten Taner, "Arkadaşları tarafından zorbalığa maruz kalıyorlar. Çünkü onlar göz önünde çikolata yiyor ve çocuklarım eve ağlayarak geliyorlar. Bu durum derslerini de etkiliyor. Başarılı olsalar bile başarısızlığa düşüyorlar" ifadelerini kullandı. Çölyak hastalarına özel bir kafe istediklerini belirten Taner, "En azından çocukların arkadaşlarıyla beraber vakit geçireceği bir alan olurdu. Beraber çay içer, tatlı bir kek yerlerdi. Ailece de bir yere gidemiyoruz, çünkü onlar yiyemiyorlar" diye konuştu.

Hastaların her gıdaya rahat bir şekilde ulaşamadığını vurgulayan Taner, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i takdir ediyorum. Çocuklarım bugün döner yedi, hiç tadına bakmamışlardı. Ayrıca aşı olamıyoruz. Bazı şeyler bizim elimizde değil ama çok güzel bir etkinlik" diye konuştu. - MERSİN