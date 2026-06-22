Çukurova Üniversitesi roket takımı Türkiye'yi ABD'de temsil ediyor - Son Dakika
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Çukurova Üniversitesi roket takımı Türkiye'yi ABD'de temsil ediyor

Çukurova Üniversitesi roket takımı Türkiye\'yi ABD\'de temsil ediyor
22.06.2026 14:28
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Çukurova Üniversitesi 1.5 Adana Roket Takımı, ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ediyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen roket, teknik kontrol aşamalarını başarıyla tamamlayarak atış aşamasına yükseldi.

Çukurova Üniversitesi 1.5 Adana Roket Takımı, 15-20 Haziran 2026 tarihleri arasında ABD'nin Teksas eyaletindeki Midland kentinde düzenlenen Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması kapsamında Çukurova Üniversitesini ve Türkiye'yi temsil ediyor. Dünyanın farklı bölgelerinden genç mühendisleri bir araya getiren organizasyona 6 kıtadan 20 ülke, 143 takım ve 1.890'dan fazla öğrenci katılım sağlıyor. Yarışmada öğrenciler, geliştirdikleri roket sistemleriyle mühendislik yeteneklerini ve teknolojik çözümlerini uluslararası platformda sergiliyor.

Çukurova Üniversitesi roket takımı Türkiye'yi ABD'de temsil ediyor

TEKNİK SÜREÇLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADILAR

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, özgün tasarıma sahip roketiyle yarışmaya katılan 1.5 Adana Roket Takımı, uzun süren tasarım, üretim ve test çalışmalarının ardından yarışmanın teknik kontrol aşamalarını başarıyla tamamladı. Takımın geliştirdiği roket, gerekli değerlendirmelerden geçerek atış aşamasına yükseldi. Öğrenciler, yarışma sürecindeki son hazırlıklarını ekip çalışması ve mühendislik disiplinleri doğrultusunda sürdürüyor. Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin ortaya koyduğu çalışma, hem teknik hazırlık süreci hem de uluslararası yarışma deneyimi açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Takım, tasarım ve üretim aşamalarında edindiği mühendislik birikimini ABD'deki organizasyonda sergileme fırsatı buluyor.

GENÇ MÜHENDİSLER ULUSLARARASI DENEYİM KAZANIYOR

Çukurova Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 1.5 Adana Roket Takımı, proje geliştirme sürecinde tasarım, üretim, analiz, test ve uygulama aşamalarında çalışmalar gerçekleştirdi. Bu süreç, öğrencilerin mühendislik disiplinlerini uygulamalı olarak deneyimlemelerine katkı sağladı. Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması, genç mühendis adaylarına yalnızca teknik becerilerini sergileme imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda farklı ülkelerden öğrencilerle aynı platformda buluşarak küresel ölçekte deneyim kazanma fırsatı da veriyor. Takım üyeleri, yarışma sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimlerle hem akademik gelişimlerine hem de mühendislik alanındaki kariyer hedeflerine önemli katkı sağlıyor.

Çukurova Üniversitesi roket takımı Türkiye'yi ABD'de temsil ediyor

ÜNİVERSİTEDEN TEKNOLOJİ ODAKLI ÖĞRENCİ PROJELERİNE DESTEK

Çukurova Üniversitesi, öğrencilerin teknoloji ve mühendislik alanlarında proje üretmelerini destekleyerek ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer almalarına katkı sunuyor. 1.5 Adana Roket Takımı'nın IREC 2026'daki çalışmaları da üniversitenin öğrenci odaklı teknoloji geliştirme vizyonunun örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Çukurova Üniversitesi'nin desteklediği bu tür projeler, öğrencilerin bilimsel üretim, mühendislik tasarımı ve takım çalışması konularında kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyor. 1.5 Adana Roket Takımı'nın ABD'deki yarışmada Türkiye'yi temsil etmesi, üniversitenin teknoloji odaklı öğrenci projelerine verdiği desteğin uluslararası alandaki yansımalarından biri oldu.

Haber: Mehmet Güngördü

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Son Dakika Yerel Çukurova Üniversitesi roket takımı Türkiye'yi ABD'de temsil ediyor - Son Dakika

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