Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa devletlerinin ülkemizdeki Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın üzerinde oynamaya çalıştığı kirli oyunu sizlerin de...

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 751. yıl dönümü etkinlikleri, Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde yapıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ahmet Yesevi Ocağı'ndan başlayıp Kafkaslara ve Anadolu'ya, oradan Balkanlar'a ve dünyanın dört bir yanına yayılan Hacı Bektaş Veli irfanı bugün de yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bundan 751 yıl önce hakka yürüyen Hacı Bektaş Veli hazretleri başta olmak üzere bu toprakları imanlarıyla yoğurarak Anadolu'yu vatanımız haline getiren tüm erenleri, gönül sultanlarını rahmetle anıyorum. Ahmet Yesevi Ocağı'ndan başlayıp Kafkaslar'a ve Anadolu'ya, oradan Balkanlar'a ve dünyanın dört bir yanına yayılan Hacı Bektaş Veli irfanı bugün de yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Yaşadığımız tüm acılara rağmen millet olarak Peygamberimizin öğüdünü en samimi şekilde biz sahiplendik. Bunu da Allah'ın milletimize nasip ettiği lütuflara borçluyuz. Önderlerimizin bize bıraktığı mirasa ne kadar sıkı sarılırsak geleceğe o derece güvenle bakabiliriz. Milletimiz, en sıkıntılı dönemlerinde dahi her bir kapının imanla, tövbeyle, tevazuuyla, edeple başlayan makamlarını hayatlarında yaşatarak aşmayı başarmış, maddi ve manevi kurtuluşa ermiştir. Moğol istilasından Çanakkale Savaşı'na, milli mücadeleden son 40 yılımıza damgasını vuran terörle mücadeleye kadar maruz kaldığımız tüm hayati sınamaları bu inanç ve azimle geride bıraktığımıza inanıyorum. Geride bıraktığımız vazifeleri hayırla neticelenmesini, gönül sultanların dualarına borçlu olduğumuzu biliyoruz. Hamd olsun bugün de ayak bastığımız, bayrak gösterdiğimiz her yerde bu irfanın yol gösterici olduğunu gösterdiğimiz faaliyetlerle kalıcı izler bırakıyoruz. Sevgili canlar; vefatının 751. yıl dönümü vesilesiyle 2021'i UNESCO ile beraber tüm dünyada Hacı Bektaş Veli yılı olarak belirledik. Hacı Bektaş'ın; 'Gelin canlar bir olalım' çağrısını dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz etkinliklerle tüm insanlıkla paylaştık. Bu etkinlikler vesilesiyle korona virüs salgınının yükü altında ezilen insanlığın gönlünde bir ışık yakabildiysek ne mutlu bize. Bilindiği gibi Hacı Bektaş Veli Dergahı cumhuriyetimizle birlikte diğer tüm benzeri kurumlar gibi kapatılmıştı. Bu sevgi, barış, kardeşlik kapısının müze statüsüyle fiziken yeniden açılmasını sağlayan şehit başbakan rahmetli Adnan Menderes'tir. Etap etap süren çalışmaların tamamlanmasının ardından bu külliye dört bir yandan gelen Hacı Bektaş dostlarının iştirakiyle tümüyle hizmete girmiştir. Bu yıl da hazreti Hünkarın komşusu olan Bektaş Efendi türbesinin restorasyon işlemlerini bitirerek tekrar ziyarete açıyoruz."

"85 milyon vatandaşının tamamı da Türkiye Cumhuriyeti devletinin birinci sınıf, hiçbirinden asla vazgeçmeyeceğimiz mümtaz fertleridir"

İçişleri ve Kültür Bakanlığı ile birlikte milli birlik çalışması yürütüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde muharrem orucu vesilesiyle Ankara'da Hüseyin Gazi Vakfı Türbesi'nde canlarla bir araya gelip hem Kerbala şehitlerimizi rahmetle yad ettik hem samimi muhabbet gerçekleştirdik. Bir süredir İçişleri ve Kültür Bakanlıklarımızın koordinasyonunda milli birlik çalışması yürütüyoruz. Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek Alevi, Bektaşi vatandaşımızın 8 bin 740 talebi belirlendi. Bu taleplerin 5 bin 600'ü hızla karşılandı. Diğer taleplerimizle ilgili bakanlıklarımız müşterek çalışma yapıyor. Ayrıca çeşitli illerimizde telemi atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemevi ile ilgili toplu bir töreni de yakında gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının tamamı da Türkiye Cumhuriyeti devletinin birinci sınıf, aynı haklara sahip, hiçbirinden asla vazgeçmeyeceğimiz mümtaz fertleridir" dedi.

"Mezhep ve meşrep farklılıklarını körüklemekten, köken ve ideolojik kamplaşma fitnelerine kadar her türlü gayreti gösteriyorlar"

Bazı Avrupa ülkelerinin ülke vatandaşları üzerinde oynamaya çalıştığını da sözlerine ekleyen Erdoğan; "Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı hazmedemeyenlerin her dönem olduğu gibi bugün de vatanımızı parçalama niyetleri elbette vardır. Bunun için mezhep ve meşrep farklılıklarını körüklemekten, köken ve ideolojik kamplaşma fitnelerine kadar her türlü gayreti gösteriyorlar. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme yönünde attığımız en küçük adıma bile tahammül edemeyenlerin aslında neyi amaçladıklarını gayet iyi biliyoruz. Özellikle kimi Avrupa devletlerinin ülkemizdeki her kesim gibi Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın üzerinde oynamaya çalıştığı kirli oyunu sizlerin de gördüğüne inanıyorum. Alevi Bektaşi toplumunu İslam'dan kopartmaya çalışarak atılan ilk adımın devamı insanlarımızı birbirine düşman etme olacaktır. Nitekim bu yönde sergilenen pek çok oyunun ve provokasyonun örneklerini her gün takip ediyoruz. İnşallah birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daha sıkı sahip çıkarak bu sinsi ve alçak oyunu hep birlikte bozacağız" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR