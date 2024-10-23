Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Teröristler ve bunları araç olarak kullananlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terör eylemi yapanlar, teröristler ve bunların arkasında bunları bir araç olarak kullananlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu da bozamayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralanan vatandaşları Etlik Şehir Hastanesinde ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terörü ve terörün arkasında olanları lanetlediğini belirterek, saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu, 22 yaralandığını açıkladı. Yılmaz, "Bu olaydan hemen ilk anından itibaren müdahale eden güvenlik güçlerimize, kolluğumuza, sağlık birimlerimize yine hemen bir soruşturma süreci başlatan adli birimlerimize hepsine şükranlarımı sunuyorum. Kahraman güvenlik güçlerimiz hemen müdahalelerini yaptılar ve teröristler etkisiz hale getirildi sonuçta. Olayla ilgili teferruatlı çalışmalarını İçişleri Bakanlığımız sürdürüyor. Terör hadiselerinin mutlaka bir amacı var. Ülkemize korku salmak, halkımızın huzurunu kaçırmak, özellikle bugün yaşadığımız terör saldırısı ülkemizin savunma sanayinin savunma sanayindeki geldiği noktayı başarılara hedef alan bir terör saldırısı. Fakat şunu açık ve net ifade etmek isteriz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terör eylemi yapanlar, teröristler ve bunların arkasında bunları bir araç olarak kullananlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu da bozamayacaklar" diye konuştu.

"Taksi şoförümüz kardeşimiz şehit olmuştur, diğerleri TUSAŞ çalışanları"

Savunma sanayiindeki güçlü yürüyüşe de hiçbir şekilde engel olamayacaklarını bildiren Yılmaz, "Kahraman savunma sanayi çalışanlarımızın moralini de hiçbir zaman bozamayacaklar. Tam aksine bu menfur hadiseler bizim savunma sanayindeki azmimizi de ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği konusundaki hassasiyetimizi de daha da arttıracaktır. Birlik beraberlik içinde, milli birlik içinde bütün kurumlarımızın güçlü çalışmalarıyla teröre karşı kararlı mücadelemizi, azimli mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun da bilinmesini özellikle buradan arzu ediyoruz, ifade ediyoruz. Bir daha böyle hadiseler yaşanmamasını elbette temenni ediyoruz. Spekülatif haberlere itibar edilmemeli yetkililer kişiler ve kurumlar tarafından yapılan açıklamalar kamuoyu sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmektedir. Bakanlarımız kurumlarımız bilgiler olgunlaştıkça kamuoyunu bilgilendirecektir. Taksi şoförümüz kardeşimi şehit olmuştur diğerleri TUSAŞ çalışanları" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir zaman ama hiçbir zaman hedeflerini ulaşamayacaklar"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da menfur saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü ve onların destekçilerini lanetlediklerini belirterek, "Hiçbir zaman ama hiçbir zaman hedeflerini ulaşamayacaklar. 5 şehidimiz, mekanları cennet olsun. Tüm sevenlerine, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Kalben duamız onlarla. Operasyonu gerçekleştiren jandarma ve emniyet ekiplerimizin her birine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

22 yaralıdan 7'sinin özel harekattan olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Her biri gayet iyi durumda. Onlar da diğer yaralılar gibi buradan yüz akıyla, sağlık, sıhhat ve afiyetle ailelerine, sevenlerine ve teşkilatına kavuşacaklar. Buna inanıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcımız ve 8 arkadaşı şu anda eylemi gerçekleştirdikleri yerlerde soruşturma ve orada bütün bilgi ve done bütün çalışmalarını titizlikle yapıyorlar. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları bu olayın açıklığa kavuşturulması için ayaktadır" diye konuştu.

"PKK terör örgütü olduğuyla ilgili kuvvetli kanaat bizde hasıl"

Yerlikaya, bir kadın ve bir erkek teröristin kimliklerinin belirleme çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Tamamlanır tamamlanmaz bunu açıklayacağız. Ama daha önce ki basın açıklamamızda olduğu gibi tekrardan ifade etmek isterim ki ilk andan itibaren güvenlik birimlerimizin, istihbarat birimlerimizin görüşmeleri ve buradan elde ettikleri bu tür eylemlerle kıyaslandığı zaman PKK terör örgütü olduğuyla ilgili kuvvetli kanaat bizde hasıl. Dediğim gibi netleşmesi, kimlik tespitleri bittikten sonra bunu da sizlerle beraber kamuoyuna, aziz milletimize açıklayacağız. Aziz milletimizin başı sağ olsun, yaralılarımıza rabbim acil şifalar versin. Biz terörle mücadelemizde azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Milli ve yerli sanayiimiz dünyanın göz bebeği, herkesin imrendiği ve bugünlerde de SAHA EXPO fuarı var. Dünyaya namzet bir fuar. Bu fuarın büyük bir katılımla yerli ve yabancı ziyaret akınına uğradığı bir ortamda savunma sanayiimizi yerli ve milli yapmayla ilgili kararlığımız Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde durmadan kararlılıkla devam edecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyorum" dedi.

"Yaralılarımızdan 3'ünü taburcu ettik"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de ve tüm dünyada yaşanan bütün terörü lanetlendiğini belirterek, "Ülkemiz hem huzur hem terör konusundaki bugün yaşadığı acıyı bir daha yaşamasın. İnsanlara gerçekten sabır diliyorum, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkamızın söylediği gibi 5 tane şehidimiz, 22 yaralımız var. Bu yaralılarımızdan 3 tanesini taburcu ettik, bir tanesinin durumu kritik. Diğerlerinin genel durumları iyi. İnşallah onları da şifayla taburcu edeceğiz. Milletimizin başı sağ olsun. Acılı ailelerine sabır diliyorum, yaralılara şifa diliyorum. Terörü ve terörü destekleri lanetliyorum. Bir daha böyle acıları ülkemiz görmesin diyorum" ifadelerini kullandı.

"Psiko-sosyal ekiplerimiz hem şehit yakınlarımıza hem de yaralılarımıza ayrıca bu patlamadan etkilenen bütün vatandaşlarımıza destek olmak için sahadalar"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu menfur saldırıyı gerçekleştiren bütün terör örgütlerini lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün Cumhurbaşkanı yardımcımız, Sağlık Bakanımız ve İçişleri Bakanımız ile yaralılarımızı ziyaret ettik. Bu hastanemizde 6 yaralımız var. Durumları gayet iyi, hızlıca toparlıyorlar, moralleri gayet yüksek. Bu saldırıyı gerçekleştirenler asla amaçlarına ulaşamayacaklar, bir kez daha vurgulamak istiyorlar. Aile Bakanlığı olarak ilk psiko-sosyal ekiplerimiz hem şehit yakınlarımıza hem de yaralılarımıza ayrıca bu patlamadan etkilenen bütün vatandaşlarımıza destek olmak için sahadalar. Bir kez daha tüm milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütleri asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Biz teröre karşı mücadelemizi kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA