Cumhuriyet Bayramı Adana\'da Coşkuyla Kutlandı

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ile CHP'li ilçe belediyelerinin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında on binlerce vatandaş bayram coşkusunu yaşadı. Kutlamalarda kalabalığa seslenen Başkan Zeydan Karalar, "Ulu Önder'imizin yaptıklarını unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Cumhuriyetin 101'inci yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, Adana Büyükşehir Belediyesi önünde başladı. Büyükşehir Belediye Bandosu'nun eşlik ettiği coşkulu kalabalık, Cumhuriyet'e ve Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık sloganları attı. Atatürk Caddesi ve Ziyapaşa Bulvarı boyunca yürüyen on binlerce Adanalıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan, Yüreğir ve Seyhan Belediye Başkanları, CHP Adana Milletvekilleri ve siyasiler eşlik etti.

Uğur Mumcu Meydanı'nda Adanalılara seslenen CHP'li Belediye Başkanları ve CHP Adana milletvekilleri, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı. Adana'da milli bayram kutlamalarında meşaleli yürüyüş yapılmasını gelenekselleştirdiklerini belirten Başkan Karalar, bu geleneğin 14-15 yıldır devam ettiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bu Cumhuriyeti nasıl kurduklarının unutturulmak istendiğini, bu yüzden milli bayramları daha büyük bir coşku ve katılımla kutlamak için harekete geçtiklerini belirten Başkan Karalar, "Ulu Önder'imizin yaptıklarını unutmayacağız ve unutturmayacağız" diye konuştu.

Cumhuriyetin ilanının 101'inci yıl dönümünde Adana'da kutlamalara katılımın muhteşem olduğunu belirten Karalar, Anayasa'nın değiştirilemeyecek maddelerinin tartışılmaya açılmak istendiği günlerde, böyle coşkulu bir kalabalığın katılımının önemine değindi. Karalar, "Elbette Osmanlı bizim tarihimiz ama Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinden de vazgeçemeyiz, geri dönemeyiz" ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'un, Birinci Dünya Savaşı sonunda tek kurşun atılmadan teslim edildiğini hatırlatan Karalar, şunları söyledi:

"Onun gösterdiği yolda, muasır medeniyet yolunda ilerlemeye devam edeceğiz"

"En zor zamanda askeri, siyasi ve ekonomik deha olan Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ni gerçekleştirdi. Hem İstanbul'u hem Anadolu'yu düşmanlardan kurtardı ve bu mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak taçlandırdı. Bugün Müslüman ülkeler arasında gençlerin özgürce yaşadığı, gezdiği tek ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu ayrıcalığımız Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. UNESCO Mustafa Kemal Atatürk'ten sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder olarak bahsediyor. Ayrıca insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, ırk ayrımı gözetmeyen devlet adamı olarak tanımlıyor onu. Bu yüzden onun gösterdiği yolda, muasır medeniyet yolunda ilerlemeye devam edeceğiz, onun yolundan ayrılmayacağız ve Cumhuriyeti ilelebet savunma kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimizin, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün önemini, kıymetini bilelim. Bugün burada, Uğur Mumcu meydanında toplanan on binlerce Adanalı, Cumhuriyetle ilgili kararlı duruşunuzu gösteriyor. Geçen yıl söylediğimi tekrar ediyorum. Ulu Önderimiz rahat uyu, Cumhuriyet emin ellerde, işte Adana burada, işte gençler burada."

Konuşmaların ardından Mor ve Ötesi, Adanalılarla buluştu.