Cumhuriyet\'in 101. Yıl Dönümü Beyoğlu\'nda Görkemle Kutlandı

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Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü Beyoğlu'nda Cumhuriyet Balosu ile kutlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün sık sık konakladığı tarihi Pera Palas'ta gerçekleştirilen baloda, vals ve zeybek gösterileri ile eski Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yad edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de düzenlenen görkemli etkinliklerle kutlanıyor. Beşiktaş Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Şişli Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Beyoğlu'nda Cumhuriyet Balosu düzenlendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün sık sık konakladığı tarihi Pera Palas'ta gerçekleştirilen baloda davetliler vals ve zeybek gösterileri ile eski Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını yad etti. Gecede keman virtüözü Cihat Aşkın ile piyanist Gülsin Onay da sunduğu müzik ziyafetiyle katılımcılara unutulmaz bir Cumhuriyet coşkusu yaşattı. Baloya siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve misyon şeflerinin yanı sıra iş ve sanat camiasından davetliler katıldı.

Başkanlar Atatürk'ün 101 numaralı odasını ziyaret etti

Cumhuriyet Balosu'na eşleriyle birlikte katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Pera Palas'ta bulunan ve 101 numaralı oda olarak bilinen Atatürk Müze Odası'nı ziyaret ettiler.

Programlarının yoğun olması nedeniyle baloya katılamayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da gönderdikleri mesajla baloya katılan davetlilerin Cumhuriyet Bayramını kutladı.

"Cumhuriyet bizleri birbirimize bağlayan bir değerler bütünüdür"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney baloda yaptığı konuşmasında, Cumhuriyetin sadece bir yönetim şekli değil, bizleri birbirimize bağlayan bir değerler bütünü olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyeti genç bir subayın Karaköy'den Samsun vapuruna binip kurtuluş meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olarak görüyorum. Cumhuriyet, Beyoğlu Belediyesi'nde emekli olan bir işçi babanın çocuğunun Beyoğlu Belediye Başkanı olmasını sağlayan fırsat eşitliğidir. Bu şanlı tarihe sahip çıkmanın sorumluluğuyla bugün burada bir ilke imza atıyoruz. 101. yüz yılında kıymetli Beşiktaş Belediye Başkanım ve kıymetli Şişli Belediye başkanım ile birlikte Pera Palas'ta Cumhuriyet Balosu düzenlemiş bulunuyoruz. Biz birlikte çok daha güçlüyüz, çok daha güzel projelere birlikte imza atacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"çok önemli kararlarını bu coğrafyada, üç ilçemizin sınırlarında aldı"

Atatürk'ün fikirlerinin takibinin çok önemli olduğunu belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Nefes aldığımız sürece onun devrimlerini geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Atatürk, çok önemli kararlarını bu coğrafyada, üç ilçemizin sınırlarında aldı; Cumhuriyet fikrini burada geliştirdi. Cumhuriyet en çok da umudunu tarlasındaki buğday tohumuna, baharın bir damla yağmuruna bağlamış çiftçilerimizin; kömür karası yüzleriyle yerin bin metre altında çalışan madencilerimizin Cumhuriyetidir. Bu duygularla, ülkemizin kurulmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

"Cumhuriyeti korumak ve güçlendirmek hepimizin en büyük sorumluluğu"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise, "Eşitlik, adalet, özgürlük temelleriyle Atatürk'ün bize bıraktığı cumhuriyeti korumak ve güçlendirmek hepimizin en büyük sorumluluğudur. Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla toplumun her kesimini kucaklayan, fırsat eşitliği sağlayan bu büyük devrimi sonsuz kılmak en büyük görevimizdir. Çaresizlikler içerisinde bir millet, Atatürk'ün açtığı yolda cumhuriyet ışığıyla aydınlanmıştır. İşte tam bu sebeple, cumhuriyet kapsayıcıdır, cumhuriyet özgürleştiricidir. ve en önemlisi, cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL