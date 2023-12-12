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Cumhuriyetin 100. Yılında Dünyada ve Türkiye'de İnsan Hakları paneli gerçekleştirildi - Son Dakika
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Cumhuriyetin 100. Yılında Dünyada ve Türkiye'de İnsan Hakları paneli gerçekleştirildi

Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ve Kamu Yönetimi Topluluğu tarafından 'Cumhuriyetin 100. Yılında Dünyada ve Türkiye'de İnsan Hakları' adlı panel gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 100. Yılında Dünyada ve Türkiye\'de İnsan Hakları paneli gerçekleştirildi
12.12.2023 - 10:54,  Güncelleme: 11:37
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Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ve Kamu Yönetimi Topluluğu tarafından 'Cumhuriyetin 100. Yılında Dünyada ve Türkiye'de İnsan Hakları' adlı panel gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Mustafa Kemal Paşa Amfisinde yapılan panele, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Taş, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fulya Akyıldız, panelistler 4. Asliye Hukuk Hakimi Murat Şen ile Süleyman Demirel Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Didem Erdoğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Savaş: 'Kendilerine medeni diyen Batı, insan hakları konusunda ikiyüzlüdür.'

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, kendilerine medeni diyen Batılı devletlerin insan hakları konusunda ikiyüzlü olduğuna dikkat çekerek, İsrail'in 66 gündür Gazze'de insan haklarını hiçe sayarak vahşet yaşattığını belirtti.

"Şu an Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur"

Batı medeniyetinin 1. Haçlı Seferinden beri adım attığı her yerde kirli emellerini gerçekleştirmek için insan haklarını hiçe sayarak katliamlar yaptığını, tüm dünyaya da insan hakları ve medeniyet dersi vermeye kalkıştığının altını çizen Prof. Dr. Savaş, "Oysaki bizim medeniyetimiz ve şanlı milletimiz hiçbir zaman katliam yapmamıştır. Osmanlı İmparatorluğundaki hiçbir millet zulme uğramamıştır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde orada yaşayan halka can ve mallarının emniyette olduğunu söyledi. Biz böylesi bir anlayışın hakim olduğu bir milletiz. Şu an Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur. Masum insanların canına kast edilmekte, onların üstüne bombalar yağdırılmaktadır. Ukrayna'da yaşananlar karşısında seslerini yükselten Batılıların, İsrail'in Müslüman Filistinliler üzerinde yıllardır uyguladığı şiddet, vahşet için neden sesleri çıkmamaktadır. Dünya yaşananlar karşısında kör ve sağır. Ama ülkemizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Gazze'de yaşananlara karşı sesimizi yükselttik ve yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

Matematikle insan hakları arasında bir ilişki olduğunu söyleyen Prof. Dr. Savaş "Matematiğin temel kavramları tüm dünyada geçerlidir. Çin'deki dört işlemle Türkiye'deki dört işlem aynıdır. İnsan hakları da dünyanın her yerinde aynıdır. Aynı olmalıdır" diyerek konuşmasının sonunda gençlere tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Savaş güçlü Türkiye'nin; çalışkan, vatanına ve milletine sahip çıkan ve her zaman mazlumun yanında olan gençlerle var olacağını belirterek "Çok çalışın. Çalışmadan güçlü olamayız. Özgüveninizi yüksek tutun. İnsanlığı medeniyete götürecek olan sizlerin içinde bulunduğu necip milletimizdir. Bugün panelde aktarılacak bilgilerin faydalı olmasını diliyor başta etkinliği düzenleyenler olmak üzere panelistlere verecekleri bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Panelin moderatörlüğünü yapan Doç. Dr. Fulya Akyıldız, gerçekleştirdikleri panelde, uluslararası toplumun gözü önünde yaşanan bir vahşetin gölgesinde insan haklarının konuşulacağını belirterek "Bugün insanlığın hak ve hürriyetleri konusundaki birikiminden bahsedeceğiz. İçinde yaşadığımız dönem 4. Kuşak hakların konuşulduğu bir dönem. Aslında en temel hak 'yaşama' hakkıdır. Konuklarımız bizlere dünyada ve Türkiye'deki hak ve özgürlüklerin gelişimini anlatacaklar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Didem Erdoğan 'Dünyada İnsan Hakları' ve 4. Asliye Hukuk Hakimi Murat Şen 'Türkiye'de İnsan Hakları' başlıklı konuşmalarını gerçekleştirerek dinleyicilere insan haklarının gelişimi hakkında bilgi verdi.

Panel soruların cevaplanması ve panelistlere teşekkür plaketlerinin takdiminin ardından sona erdi. - UŞAK

Kaynak: İHA
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Uşak Üniversitesi, Türkiye, İnsan Hakları, Yerel, Son Dakika

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