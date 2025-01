Dayanışma ile Görme Engelliye Destek

Yerel

Adana'da doğuştan görme engelli Ahmet Ünal, 2 yıl önce görme yetisini yitiren Adem Kılınç'a beyaz baston eğitimi vererek sokakta yürümesini sağladı.

Kozan ilçesinde yaşayan Adem Kılınç, 2 yıl önce şeker hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetti. Sokağa çıkamaz hale gelen Kılınç'ın imdadına onun gibi görme engelli olan Ahmet Ünal yetişti. Dayanışma örneği sergileyen Ünal, Kılınç'a beyaz baston eğitimi vererek sokakta yürümesini sağladı.

Doğuştan görme engeli olan Ünal, engelleri aşan bir dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, "Kendim doğuştan görme engelliyim. Bu hafta aynı zamanda beyaz baston haftası. Ben de görme engelli dostlarımızın topluma adapte olmasını sağlıyorum. Bir kuş düşünün. Uçmayı yavrularına öğretmeden önce beraber uçarlar. Ben de karşılaşacakları engelleri anlatıyorum. Onlara baston tekniklerini anlatıyorum. 'Evinde otursana dışarıda ne işin var' diyen de oluyor. Yeni bir hayata adapte olmaları için birbirimize yardımcı oluyoruz. Bizler en çok kaldırımlarda zorlanıyoruz. Kaldırım işgalleri bizler için büyük engel. En azından bizi görünce kaldırımda oturanlar yol verse, esnaflar kaldırımı işgal etmese bizler için hayat daha kolay olabilir" diye konuştu.

2 yıl önce şeker hastalığı nedeniyle görme yetisini yitiren evli ve 2 çocuk babası Kılınç ise, "Kanadı kırılan bir kuş gibiyim. Baston eğitimi için geldim. Hiçbir şeyim yoktu bir anda gözlerim şekerden görmedi. 2 yıl önce hayat, her şey çok güzeldi. Şu an karanlığın içindeyim ama bu baston ile insanların içine girip bir şeyler yapmak beni mutlu ediyor. Şu an görmüyorum ama bastonu elime alınca sanki görüyorum gibi. Kimse sağlık ve parasına güvenmeyecek. Benim aklımın ucuna bile gelmezdi. Hepimiz birer engelli adayıyız bunu bilerek yaşamak lazım" dedi. - ADANA