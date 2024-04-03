DEM Parti Bursa İl Örgütü, Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasına tepki gösterdi

Yerel

ZEHRA DEĞİRMENCİ

DEM Parti Bursa İl Örgütü, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasına tepki gösterdi. DEM Parti Bursa İl Eş Başkanı Mehmet Deniz Büyük, "Açığa çıkan sonuç şudur ki; AKP- MHP faşizmi tarafından yeni bir kumpas ve kayyum politikası devreye konulmuştur. Van halkının iradesi siyasi bir kararla gasp edilmek istenmiştir" dedi.

DEM Parti Bursa İl Örgütü, yüzde 55 oyla Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınarak mazbatasının yüzde 27 oy alan AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Sol Parti Bursa İl Örgütü ve ÖHD Bursa Şubesi de destek verdi.

DEM Parti Bursa İl Eş Başkanı Mehmet Deniz Büyük şöyle konuştu:

"31 Mart 2024 Pazar günü yapılan yerel seçimlerde genelde muhalefet özelde ise DEM Parti büyük bir başarı elde etmiştir. DEM Parti yaklaşık Türkiye genelinde 80 belediye eş başkanlığı kazanmıştır. DEM Parti'nin Kürdistan'daki seçim stratejisi olan Kürdistan'dan kayyumları süpürme stratejisi zaferle sonuçlanmıştır. AKP- MHP faşizmi geriletilmiş, süpürülmüştür. Türkiye'de sandığa gömülen AKP- MHP ortaklığı seçim sonuçlarını hazmedememiş ve seçimlerin üzerinden henüz 48 saat geçmemişken Van'da çok yüksek bir oy oranıyla Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Sayın Abdullah Zeydan'a mazbatasını vermemiş ve ikinci parti konumunda olan AKP adayına mazbata verilmek istenmiştir. Ayrıca AKP, kazandığımız Urfa Hilvan ilçesinde seçimleri iptal ederek tekrarlanmasına karar vermiştir. Ne yazık ki bu kararını kendi aparatına dönüştürdüğü yargı eliyle yapmıştır.

"KUMPAS POLİTİKASI DEVREYE KONULDU"

Açığa çıkan sonuç şudur ki; AKP-MHP faşizmi tarafından yeni bir kumpas ve kayyum politikası devreye konulmuştur. Van halkının iradesi siyasi bir kararla gasp edilmek istenmiştir. Partimizin yetkili kurumları tarafından incelenerek başvurusunda herhangi bir sorun olmayan Sayın Abdullah Zeydan yaklaşık 1 yıl önce aldığı memnu hakların iadesiyle başvurusunu yapmıştır ve başvurusu kesinleşmiştir. Ancak bir yargı darbesiyle memnu hakları ortadan kaldırılmış, hukuk ve adalet katledilmiştir. AKP- MHP faşizmi Van halkının iradesine saygı göstermemiş ve Van halkının iradesine ipotek koymak istemiş ve adeta pusu kurmuştur. Gelişen süreç karşısında Van halkı iradesine sahip çıkmış ve direnmiştir.

"KAYBEDEN AKP-MHP ZİHNİYETİ OLACAKTIR"

Partimiz tüm hukuksal süreçleri işletecek ve sonuna kadar Van halkının iradesini savunacaktır. Bizler de Bursa'dan Van'a selam gönderiyor ve Van halkımızın iradesinin yanında olduğumuzu ve Van Belediyesi'nin Van halkına ve adayı olan Abdullah Zeydan'a verilinceye kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Bursa'daki demokratik kamuoyuna, siyasi partilere, emek çevrelerine duyarlılık çağrısı yapıyoruz. Zafer direnen Van halkının ve halklarımızın olacaktır. Kaybeden AKP-MHP ve temsil ettiği gaspçı, kumpasçı, kayyumcu, zihniyet olacaktır."