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Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu net konuştu: Amerika ve NATO'yu Karadeniz'de istemiyoruz - Son Dakika

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu net konuştu: Amerika ve NATO'yu Karadeniz'de istemiyoruz

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Karadeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaparak, ''Amacımız şu, Montrö'ye uyulsun. Biz Karadeniz'de bütün güvenliği sağlarız Türkiye olarak. Karadeniz'i bir Orta Doğu'ya çevirmesinler." ifadelerini kullandı.

17.11.2023 16:24  - Güncelleme: 21:10

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Amacımız şu, Montrö'ye uyulsun. Biz Karadeniz'de bütün güvenliği sağlarız Türkiye olarak. Karadeniz'i bir Orta Doğu'ya çevirmesinler. Herhangi bir ülke veya NATO'nun girmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ÇEVRESİNDE YAŞANAN OLAYLARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Deniz Astsubay Okulları'nın kuruluşunun 133. yıl dönümü nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye'nin çevresinde yaşanan olaylar ve Deniz Kuvvetleri olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu: Amerika ve NATO'yu Karadeniz'de istemiyoruz

"NATO VE AMERİKA'YI KARADENİZ'DE İSTEMİYORUZ"

Son dönemde Karadeniz'de çok önemli ekonomik gelişmeler yaşandığını ve Batı Karadeniz'de 710 milyar metreküp doğal gazın bulunduğunu hatırlatan Tatlıoğlu, "Şu anda ekonomik anlamda da Karadeniz bizler için daha da büyük bir öneme sahip. Biz Karadeniz'de faaliyetlerin sürdürmek için sürekli varlık gösteriyoruz. Karadeniz'de güvenlik ve istikrarın idamesi için artarak gemilerimizle bölgede bulunmaya devam ediyoruz. Karadeniz bölgesinde muhtelif sıkıntılar var, biliyorsunuz. 2008 senesinde Gürcistan ve Rusya ile başlayan gerilimler Güney Osetya, Kuzey Osetya problemleri, Abhazya yine aynı şekilde problemleri, Kırım'ın işgal edilmesi 2014, 2018 Kerç Boğazı, yine 2022'de başlayan Ukrayna Rusya Savaşı Karadeniz'deki jeopolitik mücadelede yeni bir dönem başlattı. Bildiğiniz gibi NATO, Karadeniz'de bazı tedbirler almaya çalışıyor. Ancak Karadeniz'de bu tedbirleri biz kendimiz alacağımızı ifade edip NATO'yu veya Amerika'yı Karadeniz'e istemediğimizi beyan ediyoruz." diye konuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu: Amerika ve NATO'yu Karadeniz'de istemiyoruz

"KARADENİZ'İ ORTA DOĞU'YA ÇEVİRMESİNLER"

Ukrayna - Rusya Savaşı'ndan 400'ün üzerinde Karadeniz'e dökülen mayın olduğunu hatırlatan Tatlıoğlu, bunlardan 17 tanesinin Türk sahillerine geldiğini söyledi. Mayınların sondaj gemilerine zarar vermemesi için çabaladıklarını anlatan Tatlıoğlu, şöyle konuştu: "Dolayısıyla Karadeniz'de çok ciddi bir mücadele içindeyiz. Karadeniz'de tahıl koridorunu da biz güvenlik altına alıyoruz. Her ne kadar tahıl koridoru 2023'te kapanmış olsa da tekrar açılması için girişimler devam ediyor. Bu tahıl koridorundaki bütün mayınla ilgili tehlikeleri Deniz Kuvvetleri olarak bertaraf ediyoruz. Amacımız şu, Montrö'ye uyulsun. Biz Karadeniz'de bütün güvenliği sağlarız Türkiye olarak. Karadeniz'i bir Orta Doğu'ya çevirmesinler. Herhangi bir ülke veya NATO'nun girmesini istemiyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu net konuştu: Amerika ve NATO'yu Karadeniz'de istemiyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu net konuştu: Amerika ve NATO'yu Karadeniz'de istemiyoruz - Son Dakika
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