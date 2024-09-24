Denizli 36. Uluslararası Tiyatro Festivali Kortej ile Başladı - Son Dakika
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Denizli 36. Uluslararası Tiyatro Festivali Kortej ile Başladı

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Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 36. Uluslararası Tiyatro Festivali, renkli bir kortej ile başladı. Festivalde 3'ü yurtdışından toplam 18 tiyatro grubu sahne alacak.

24.09.2024 09:30  Güncelleme: 09:44
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Denizli Uluslararası Tiyatro Festivali kortej ile başladı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi 36. Uluslararası Tiyatro Festivali, düzenlenen dopdolu bir kortej ile başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 23-29 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği 36. Uluslararası Tiyatro Festivali kortejle başladı. 3'ü yurtdışından olmak üzere toplam 18 tiyatro grubunun katılacağı Denizli Büyükşehir Belediyesi 36. Uluslararası Tiyatro Festivali'nin gösteri öncesi yapılan eğlenceli kortej ile başladı ve 17.00'de gösteri olacak. Denizli Valiliği önünden başlayarak, Delikliçınar Meydanı'nda son bulacak kortej renkli görüntülere sahne oldu. Tiyatro gruplarının sahne kıyafetleriyle yer alacağı kortej Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde yapıldı. Festivale katılacak, ünlü yazar Birol Tezcan ve Tülay Akyol, bilgi ve deneyimlerini atölye çalışmalarında aktaracak. Televizyon ekranlarında uzun süredir başarıyla tiyatro gösterileri sunan "Çok Güzel Hareketler Bunlar" adlı yapımın başarılı oyuncuları Yeşim Dursun ve Beste Bilir düzenlenecek söyleşide Denizlili sevenleriyle buluşacak. Atölye çalışmaları ve söyleşilerle birlikte 18 tiyatro grubunun sahneleyeceği 26 oyunun ayrıntılı bilgi ve programına internet adreslerinden ulaşabilecek.

Sanat ve sanatçının önemini ve böyle etkinliklerin her geçen gün daha da artacağını dile getirdi. Aynı zamanda kardeşçe yaşanılan ve vatandaşların mutluluğuna ortak olacak bir şehir olacağını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "36 yıl önce çıkılan bu yolculuğu bugün yeni bir gününde yeni bir soluğunda hep birlikteyiz. Bizden önce bu organizasyonlara imza atan bütün belediye başkanlarına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Gerçekten şehrim sanat ve sanatçı ve buluşması o şehrin vizyonuyla ve geleceği ile bütünleşmesini sağlar. Bu anlamda bu yolculukta her geçen gün Denizli'nin farklı alanlarıyla sanat şehri olması mutlu insanların şehrinin Denizli olması noktasında geçmişin mirasıyla yeni koyduğumuz ve yeniden başlattıklarımızla beraber gerçekten yüzü gülen bir Denizli'yi hep beraber başaracağımıza inanıyorum. Bu güzel etkinlikler her geçen gün artacak bu şehrin dokusu ben diyenlerle değil biz diyenlerle büyüyecek. Bu ülkenin geleceğe bakışı ve vizyonu bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinde ve Cumhuriyeti çizgisinde asla ayrılmayacak. Bu şehrin ve bu ülkenin dokusu kendisini kurtaranların kaptan olduğu değil hep beraber kurtulduğunda mutlu olduğuna inananların şehri olacak. Bu şehir sokaklarına çıkıldığında kimsenin kimseyi yargılamadı kimsenin kimseyi hor görmediği bir şehir olacak. Bu şehirde Kürt'ü ile Türküyle, Alevisi ile Sünnisiyle sağcısı ile solcusuyla kardeşçe yaşadığı ve geleceğe uzandığı bir şehir olacak ve bu şehirde hep beraber bu şehrin mutluluğuna ortak olacağımız bir şehir olacak. Dünyanın yaşadığı krizlere el uzatan bir şehir olacak. Tasarrufunu iklim krizinden kaynaklı su ile ilgili sorumlu tasarruf eden bir şehir olacak. Bu şehir kendi sokaklarını kirletmeyenlerin ve kendisi bu sokakların temizliğinden sorumlu olduğunu hissedenlerin şehri olacak. Bu şehrin hayvanlar zulmedenleri değil hayvan sevgisi ile beraber hep birlikte güne uyananların şehri olacak. Bu şehir hep beraber el ele Tutuştuğumuz da geçmişinden geleceğine sanatıyla, kültürüyle, tarihiyle, turizmi ile yepyeni bir yaşanan şehir olacak" şeklinde konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 23 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 20.30'da festivalin açılış oyununu sahneleyecek. "Söz Veriyorum" adlı eser Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Fatma Yıldız Salonu'nda gösterilecek. Oyunlar Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin yanında Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ile Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Tiyatroseverler rezervasyonlarını oyundan üç gün önceden başlayarak internet adresinden yapabilecek. Festivalde yer alacak gruplar oyunlarını ayrıca Acıpayam, Sarayköy ve Çivril ilçeleri ile Merkezefendi- Eskihisar, Pamukkale-Aşağışamlı, Honaz-Dereçiftlik ve Acıpayam-Ucarı'da sergileyecek.

Denizli 36. Uluslararası Tiyatro Festivali Kortej ile Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli 36. Uluslararası Tiyatro Festivali Kortej ile Başladı - Son Dakika

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