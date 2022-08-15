Yer altından gelen sesler üzerine çalışma başlatan ekiplerin gördükleri manzara yürek burktu - Son Dakika
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Yer altından gelen sesler üzerine çalışma başlatan ekiplerin gördükleri manzara yürek burktu

15.08.2022 14:30

Denizli'de yer altından garip sesler geldiği ihbarı üzerine olay yerine gelip çalışma başlatan ekipler, yolda derin bir çukur kazdı. Kazı sonrası kanalizasyon hattındaki borunun içine bir köpeğin sıkıştığı fark edilirken, çukurdan çıkarılan hayvan, karnının doyurulmasının ardından yaşam alanına salındı.

Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolda yürüdüğü esnada yer altından garip sesler duyan vatandaş, ne olduğuna anlam veremeyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, seslerin arttığını duyarak çalışmalarını hızlandırdı.

İÇLER ACISI MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Ekipmanlarla yolda bulunan beton kilitleri söken itfaiye ekipler, toprağı kazarak yolda derin bir çukur oluşturdu. Kanalizasyon hattındaki beton boruda seslerin yoğunlaştığını gören ekipler, betonu kırdığında korkunç manzarayla karşılaştı. Bir köpeğin beton borunun içinde sıkıştığını ve neredeyse ölmek üzere olduğunu gören ekipler, hızlıca bitkin haldeki hayvana müdahale etti. Kısa süre sonra sıkıştığı yerden kurtarılan köpek, korkuyla kendisini dışarıya attı.

KÖPEK YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

İtfaiye görevlileri tarafından karnı doyurulan ve korktuğu görülen köpek, daha sonra yaşam alanına bırakıldı. Vatandaşlar duyarlı çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.

Olay anından görüntüler;

Yer altından gelen seslerin nedenini araştıran ekipler, toprağı kazınca içler acısı manzarayla karşılaştı
Yer altından gelen seslerin nedenini araştıran ekipler, toprağı kazınca içler acısı manzarayla karşılaştı
Yer altından gelen seslerin nedenini araştıran ekipler, toprağı kazınca içler acısı manzarayla karşılaştı
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Kaynak: İHA

Acıpayam, Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yer altından gelen sesler üzerine çalışma başlatan ekiplerin gördükleri manzara yürek burktu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yer altından gelen sesler üzerine çalışma başlatan ekiplerin gördükleri manzara yürek burktu - Son Dakika
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