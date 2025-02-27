Deprem Bölgesine Tiyatro Turnesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Deprem Bölgesine Tiyatro Turnesi

Deprem Bölgesine Tiyatro Turnesi

Yakutiye Gençlik Merkezi, depremzede çocuklar ve yetişkinler için Ardahan-Kars'ta gösteri yaptı.

27.02.2025 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi Turnede' projesi kapsamında deprem bölgesindeki çocuklara ve yetişkinlere tiyatro gösterisi yapan yönetmen Ferhat Raşit Kına ve öğrencileri Ardahan ile Kars ilerinde de gösteri yaptı. "Mutluluklar Ülkesi" ve "Entrikalı Dolap" ile seyircilerin karşısına tiyatro akademisi alkış aldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi Turnede projesi kapsamında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin yıl dönümünde deprem bölgesinde başladığı tiyatro turnesinde Ardahan ve Kars'ta da gösteriler yaptı.

6 şubat 2025 tarihinde turneye start veren Yönetmen Ferhat Raşit Kına ve öğrencileri, Hatay - İskenderun- Kahramanmaraş - Kilis ve Adıyaman'da depremzede çocuklar ile yetişkinlerin karşısına çıktı. Sabah seanslarında "Mutluluklar Ülkesi" adlı oyunla depremzede çocuklara moral aşılayan Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi, akşam seanslarında ise "Entrikalı Dolap" adlı oyunla yetişkinlerin huzuruna çıktı.

Hem tiyatro sahnesinde hem sokakta halkı eğlendirdiler

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi Turnede projesi kapsamında deprem bölgesinde çocuklara sokak gösterileri yapan ve tiyatro sahnesinden de depremzede vatandaşlara moral aşılayarak önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getiren ekip, gösterilen ilgiden bir hayli memnun kaldı.

Yönetmen Ferhat Reşit Kına ve ekibi, depremzede çocukların ve vatandaşların gönlüne dokunurken, kamuoyundan alkış aldılar.

Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisi Eğitmeni ve Yönetmen Ferhat Reşit Kına, gösterileri izleyen çocukların ve halkın mutluluğunun tarifsiz olduğunu söyledi.

Yönetmenliğini ve oyun yazarlığını Ferhat Raşit Kına'nın yaptığı, Proje sorumluluğunu Fatih Senir'in üstlendiği Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Akademisinin gerçekleştirdiği turnede Hatice Topaloğlu, Miraç Güler, Ali Torgan, Ümmügülsüm İlkay Aslan, Hüsna Barlık, Merve Küçük, Nazlıcan Yazıcı, Nurhelin Körük, Davut Tekin, Yavuz Selim Yedibela gibi oyuncular yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yönetmen, Yakutiye, erzurum, Ardahan, Gençlik, Deprem, Sanat, Yerel, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deprem Bölgesine Tiyatro Turnesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:24 Hollywood’un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu Hollywood'un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu
10:40 Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı başladı Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı
10:04 Paketin üzerinde yazanlar yalanmış Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti
09:43 Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı
07:46 Tarihi çağrı bugün gelebilir Diyarbakır ve Van’a dev ekranlar kuruluyor Tarihi çağrı bugün gelebilir! Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor
15:38 Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:30 Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor
15:13 Beyaz Saray Trump’ın elindeki morluğa açıklık getirdi Beyaz Saray Trump'ın elindeki morluğa açıklık getirdi
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
15:00 Nagihan Karadere’den Hakan Hatipoğlu’na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın Nagihan Karadere'den Hakan Hatipoğlu'na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 11:48:48. #1.12#
SON DAKİKA: Deprem Bölgesine Tiyatro Turnesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.