SANKO Üniversitesi\'nde Deprem Sonrası Ampute Rehabilitasyonu Konulu Panel Düzenlendi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından "Deprem Sonrası Güncel Yaklaşımlarla Ampute Rehabilitasyonu" konulu panel düzenlendi.

Panelde açış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, "Pandemi döneminde olduğu gibi, depremin ilk dakikalarından itibaren toplumun sağlığını korumak ve gereken sağlık desteğini sunabilmek, insanlığa umut olmak ve bu zor günleri birlikte aşmak için akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimizle var gücümüzle çalıştık" dedi.

Deprem döneminde Covid-19 salgınının devam ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Dağlı, depremde sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Akademik, idari personel, öğrencilerimiz ve mezunlarımızla deprem sonrası iletişim sağlandı. İhtiyaç ve talepler doğrultusunda gerekli destekler sağlandı. Hastanemiz, tüm branşlarda sağlık hizmeti sundu. Depremzede ve hasta yakınları tarafından kullanılacak tüm alanlar uygun hale getirilerek, barınma imkanı sağlandı. Asistan hekimlerimiz, intörn doktorlarımız, öğrencilerimiz gönüllü olarak hastanemizin acil servisi ve ilgili bölümlerinde uzman hekimlerimizin kontrolünde görev aldı. Ayrıca deprem bölgelerinden tıbbi ve hijyen malzemeleri ile gıda ve diğer ihtiyaçlar için ulaşan kurum ve kuruluşlara da talep ettikleri konularda destek verildi. Yaşadığımız bu zor günlerde depremden en çok çocuklar etkilendi. Çocuklara psikososyal açıdan destek olmak ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sunmak amacıyla çeşitli projeler ve programlar hayata geçirdik. Bu amaçla çok sayıda etkinlik gerçekleştirdik. Buna yönelik çalışmalarımız hala devam ediyor."

Depremin ilk dakikalarında itibaren yaptıkları çalışmalara destekleri ile hep yanlarında olan Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Mütevelli Heyet Başkanı Zeki Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile Mütevelli Heyet Üyeleri ve üniversite üst yönetimine teşekkür eden Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yüreğimizde derin yaralar açan felakette meslektaşlarımızdan ve ailelerimizden canımızı yakan kayıplarımız oldu. Başta öğrencilerimiz ve yakınları olmak üzere hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun da 6 Şubat 2023'te bölgedeki 11 ilde gerçekleşen büyük depremin, binlerce insanın hayatını kaybetmesine, on binlercesinin yaralanmasına, milyonlarca kişinin farklı boyutlarda çeşitli sorunlar yaşamasına yol açtığına dikkat çekti.

"Her doğal yıkım sonrası hatırlatıldığı, ancak sonrasında etkisi yitirildiği üzere yurdumuz bir deprem ülkesidir" diyen Prof. Dr. Ergun, farklı bölgelerde yaşanan ve sıkça gözlenen depremler için sonuçlarda bulunarak önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Enkaz altında kalıp sağ kurtulan insanların bir kısmının bedeninde ezilme ve çarpmadan kaynaklanan kalıcı hasarlar oluştuğunun altını çizen Prof. Dr. Ergun, şöyle devam etti: "Yaralananlar arasında uzuv kaybına uğrayanlar da bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı yetkilileri açıklamalarına göre, 850 kişi uzuv kaybına uğramıştır. Gaziantep'te ise Büyükşehir Belediyesi Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi verilerine göre; deprem nedeniyle ampute birey sayısı 357 olup, 77'sinin protezleri tamamlandı, yara iyileşmesi ve fizik tedavi süreçleri tamamlananların işlemlerinin devam ettiği bildirildi."

Fizyoterapistlik mesleğinin farklı özelleşme alanları içinde en önemlilerinden birisinin "Protez -Ortez Rehabilitasyonu" olduğunu anlatan Prof. Dr. Ergun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Protez ve ortez yapımı ve rehabilitasyon çalışmaları Türkiye'de ilk kez 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu içinde 'Protez- Ortez ve Biyomekanik Ünitesi' adıyla kurulmuş ve başlatılmıştır. Protez ve ortez rehabilitasyonu; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle ekstremite kaybı yaşayan bireylerin proteze hazırlanması, uygun protezlerin seçilmesi, protezlerin atölye ortamında üretilmesi, hasta üzerinde prova edilerek gerekli düzenlemelerin yapılması ve hastanın protezi günlük yaşamda rahat kullanabilmesi için eğitim verilmesidir. Günlük yaşam aktivitelerinde ve mesleğinde bağımsızlığının kazandırılması için protez ve rehabilitasyonu gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kas-iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren patolojilerde ağrıyı azaltıcı, fonksiyonu artırıcı, immobilize edici, düzeltici ve destekleyici amaçlarla dayanıklı, estetik ve fonksiyonel ortezlerden pes planus, skolyoz, kifoz, hemipleji, kas hastalıkları, serebral palsi, kırıklar gibi birçok hastalık grubunda ortez ve rehabilitasyonu yapılmaktadır.

Teknolojik gelişmeler takip edilerek yapılan protez-ortez uygulamaları ve rehabilitasyon ile hastaların günlük yaşamda en üst bağımsızlık düzeyine ulaştırılması ve toplumsal rollerine yeniden dönebilmeleri hedeflenmektedir. Çocuk, erişkin ve geriatrik olmak üzere her yaş grubundan hastaya uygun protezler ve ortezler planlanarak, yaşa göre gerekli uygun rehabilitasyon hizmeti verilmektedir."

Prof. Dr. Ergun, sözlerini şöyle tamamladı: "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim elemanları olarak; her zaman destek ve katkıları ile yanımızda olan Rektörümüz Prof. Dr. Güner Dağlı nezdinde üst yönetimimize, birlikte bir ekip olarak çalışmaktan gurur duyduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezi yönetici ve idarecilerine, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanlığına, panelimiz için davetimizi kabul eden Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Ali Çınar'a, eğitimimize katkı veren öğrencim ve meslektaşım Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Suat Erel'e 'Tomurcuk' projesinde Üniversitemizi temsil eden Bölümümüz Dr. Öğretim Üyesi Hakan Polat ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burcu Gökalp Özcan'a, bu panelin gerçekleşmesindeki emek ve katkılarından dolayı Bölümümüz 2'nci sınıf öğrencilerime ve danışmanlarıma teşekkür ediyorum. Depremde başta öğrencilerimiz olmak üzere hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. 1'inci sınıf öğrencimiz Şenay Zorçelik ise her zaman bizim kalbimizde meslektaşımız olarak hatırlanacak ve anılacaktır."

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu'nda, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa Onur Yücel'in sunumuyla gerçekleştirilen panele, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci ile çok sayıda akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı. Panel fotoğraf çekimi ile sona erdi. - GAZİANTEP