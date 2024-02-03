Depremde hayatını kaybeden genç kızın seccade üzerinde can verdiği anlatıldı

Depremin vurduğu Hatay'da arama kurtarma ekibinde sahada gönüllü olarak görev yapan Kemal Azlak, insanları yaşama tutundurmak için verdikleri mücadeleyi anlattı. Enkaz altından ölü olarak çıkarttıkları bir genç kızın seccadenin üzerinde can verdiğini dile getiren Azlak, ömrü boyunca unutamayacağı anlar yaşadığını söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehirde binlerce bina yerle bir olmuştu. Depremler sonucu büyük yıkıma uğrayan binaların altında binlerce insan mahsur kaldı. Binaların enkazında mahsur kalan insanları çıkartmak için Dünya'nın ve Türkiye'nin farklı şehirlerden arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Gönüllü Hatay Arama Kurtarma ekibi, 6 Şubat'ın ilk saatlerinden itibaren sahaya inerek kurtarma çalışmalarına başladı. Gönüllü ekip üyeleri, kendi acılarını unutarak, Hatay'ın farklı noktalarındaki enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarında görev aldılar. Arama kurtarma ekibinde yer alan Kemal Azlak, depreme Hatay'ın İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yakalandı. Eşi ve çocuğunun güvenliğini sağlayan Azlak, ailesini geride bırakarak göçük altında kalan insanların yardımına koştu. 26 yaşındaki Azlak, 30 kişilik ekibiyle Hatay'ın farklı enkaz bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Gönüllü Hatay Arama Kurtarma ekibi, deprem süreci boyunca 200'den fazla insanı enkaz altından kurtarırken 400 civarında cansız bedeni enkaz altından çıkardı. Deprem öncesinde animatör olarak çalışan Azlak, yardıma muhtaç insanlara yardım eli uzatmak ve çocukların ihtiyacını karşılayarak onlara yardım etmeye devam ettiğini söyledi.
"Bizim en büyük acılarımızdan biride insanlarımızın bilinçsizliğiydi"
Depremler nedeniyle evi ve arabasını kaybettiğini ifade eden Azlak, "Enkaz içerisinde çok fazla insan kalmıştı. Onları çıkartmaya çalıştık. Bizim en büyük acılarımızdan biride insanlarımızın bilinçsizliğiydi. Vatandaşlarımız arabalarıyla yolları kapatınca şehir dışından gelen yardımlar gelmekte gecikti. Devletimizin birimleri doğal afetler konusunda insanlarımıza bilgilendirmeler yapıyor" dedi.
"Hayatım boyunca o anıyı unutmayacağım"
İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde enkaz altında insanları kurtarmaya çalıştığı anları anlatan Azlak, "O enkazda iki kız kardeşi çıkartmıştık. İki kız kardeş de hayatını kaybetmişti. Kız kardeşlerden biri namaza kalkmış. Depreme seccadenin üzerinde secde ederken yakalanmış ve namazını bırakmamıştı sanırım. Onun cenazesini çıkartırken çok ağlamıştım ve etkilenmiştim. Hayatım boyunca o anıyı unutmayacağım" ifadelerini kullandı. - HATAY
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Son Dakika › Yerel › Depremde hayatını kaybeden genç kızın seccade üzerinde can verdiği anlatıldı - Son Dakika
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