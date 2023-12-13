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Depremde kaybolan kız kardeşini bulamayan bir kişinin tek isteği mezarı - Son Dakika
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Depremde kaybolan kız kardeşini bulamayan bir kişinin tek isteği mezarı

Deprem sonrası kız kardeşini bulamayan bir kişi, artık tek isteğinin kız kardeşinin bir mezarının olması olduğunu söyledi. Depremde annesi ve babasının cesetleri çıkarılan kişi, kız kardeşinin cansız bedenini bulmak için 10 ay boyunca 21 şehir gezdi.

13.12.2023 - 09:39,
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Kız kardeşinin cansız bedenini bulma ümidiyle aramaya devam ediyor

HATAY - Depremden sonra aylarca kız kardeşini bulamayan bir kişi artık tek isteğinin kardeşinin bir mezarı olması.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce insan hayatını kaybetti. Felaketin ardından birçok insanda depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen yakınlarından gelecek haberi umutla bekliyor. Depreme Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde bulunan Melis Apartmanında yakalanan Ayten Tüncer'in, annesi Yüksel Tüncer, babası Nizamettin Tüncer ve kız kardeşi Nesrin Tüncer enkazda kalarak hayatını kaybetti. Tüncer, enkazdan babası ve annesinin cesetleri çıkarıldığını ancak 40 yaşındaki kız kardeşinin cansız bedenini bulamadığını söyledi. Kız kardeşini bir türlü bulamayan Tüncer, artık onun cansız bedenine bile razı halde. DNA eşleşmesi çıkmayan Nesrin'in ablası Tüncer, 10 ay boyunca 21 şehir gezerek kız kardeşinin cansız bedenini bulmaya çalışıyor. Kız kardeşinin cansız bedenini bulma ümidini kaybetmeyen Tüncer'in, tek isteği kız kardeşinin bir mezarının olması.

"Kız kardeşimin cansız bedeninden herhangi bir haber yok"

Enkazdan annesi ve babasının cansız bedenleri çıkarken kız kardeşinin cansız bedeninin çıkmadığına dikkat çeken Tüncer, "Kız kardeşimden herhangi bir haber yok. Her türlü üzerimize düşen yasal işlemleri yaptık. DNA testleri ve fethi kabir yaptık. Hastaneleri, huzurevleri ve bakımevleri gezdim ama kız kardeşimin cansız bedeninden bir haber alamadım" dedi.

"Gece saatlerinde kız kardeşimle konuştum"

Deprem gecesi kız kardeşi ile sabah kahvaltı yapmak için konuştuklarını söyleyen Tüncer, "Gece saatlerinde kız kardeşimle konuştum. Kız kardeşim 'Abla sabah kalktığında annemlere gel. Hep birlikte kahvaltı yapalım' sözlerini söyledi. Kız kardeşimle son konuşmamızdı" ifadelerini kullandı.

Depremde kaybolan kız kardeşini bulamayan bir kişinin tek isteği mezarı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Depremde kaybolan kız kardeşini bulamayan bir kişinin tek isteği mezarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremde kaybolan kız kardeşini bulamayan bir kişinin tek isteği mezarı - Son Dakika
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