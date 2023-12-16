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Depremzede vatandaş, enkazlardan çıkarılan kedilere gözü gibi bakıyor - Son Dakika
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Depremzede vatandaş, enkazlardan çıkarılan kedilere gözü gibi bakıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan binaların enkazlarından çıkarılan 15 kedi, depremzede vatandaş tarafından besleniyor. Kedilere 'enkaz' ismi verilen bu kedilerin sahipleri henüz bulunamadı.

Depremzede vatandaş, enkazlardan çıkarılan kedilere gözü gibi bakıyor
16.12.2023 - 09:13,
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası enkazlardan çıkarılan kedilere, 'enkaz' ismini veren depremzede vatandaş kedilere gözü gibi bakıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan binaların enkazlarından onlarca kedi de çıktı. Depremin en çok vurduğu Onikişubat ilçesinin Şazibey Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Yalçın, enkazdan çıkarılan 15 kediyi besliyor.

Kedilere, 'enkaz' ismini veren Yalçın, "Bu bölgede enkazdan çıkarılan 15 kedi vardı ve yavru idi. Biz burada büyüttük isimleri enkaz. Burada mama, ciğer ve et veriyoruz. Kedilerin sahipleri varsa gelip alabilir. Sahipleri hayatta mı bilmiyoruz ama biz şuanda sahiplendik" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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