DEVA Partisi ve İYİ Parti'den istifa edenler CHP'ye katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

DEVA Partisi ve İYİ Parti'den istifa edenler CHP'ye katıldı

DEVA Partisi ve İYİ Parti\'den istifa edenler CHP\'ye katıldı

DEVA Partisi Karabük İl Başkan Yardımcısı Avukat Soner Alkan ve İYİ Parti Safranbolu Belediye Meclis Üyesi Mimar Fatih Dökmeci, istifa ederek CHP'ye katıldı. CHP Safranbolu İlçe Başkanı Bahtiyar Acar ve CHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Mimar Elif Köse tarafından rozetleri takıldı.

12.02.2024 16:27  Güncelleme: 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUNAKAN YILDIRIM

DEVA Partisi Karabük İl Başkan Yardımcısı Avukat Soner Alkan ve İYİ Parti Safranbolu Belediye Meclis Üyesi Mimar Fatih Dökmeci partilerinden istifa ederek CHP'ye katıldı. Alkan ve Dökmeci'ye CHP rozetleri, CHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Mimar Elif Köse ve CHP Safranbolu İlçe Başkanı Bahtiyar Acar tarafından takıldı.

CHP Karabük ili genelinde bünyesine yeni isimleri katmaya devam ediyor. Safranbolu CHP İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen törenle iki yeni isim daha CHP kadrolarına katılım sağladı. DEVA Partisi Karabük İl Başkan Yardımcısı Avukat Soner Alkan ve İYİ Parti Safranbolu Belediye Meclis Üyesi Mimar Fatih Dökmeci partilerinden istifa ederek CHP'ye katıldı.

Safranbolu CHP İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma törenine Safranbolu Belediye Başkanı ve CHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Mimar Elif Köse de katılım sağladı. Alkan ve Dökmeci'nin parti üye formunu doldurarak imzalamalarının ardından CHP rozetleri yakalarına CHP Safranbolu İlçe Başkanı Bahtiyar Acar ve CHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse tarafından takıldı. Acar ve Köse, Alkan ve Dökmeci'ye teşekkür ederek başarılar diledi. Tören hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Deva Partisi, Safranbolu, Elif Köse, İYİ Parti, Karabük, Mimar, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DEVA Partisi ve İYİ Parti'den istifa edenler CHP'ye katıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:29:02. #1.11#
SON DAKİKA: DEVA Partisi ve İYİ Parti'den istifa edenler CHP'ye katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement