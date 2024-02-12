DEVA Partisi ve İYİ Parti\'den istifa edenler CHP\'ye katıldı

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TUNAKAN YILDIRIM

DEVA Partisi Karabük İl Başkan Yardımcısı Avukat Soner Alkan ve İYİ Parti Safranbolu Belediye Meclis Üyesi Mimar Fatih Dökmeci partilerinden istifa ederek CHP'ye katıldı. Alkan ve Dökmeci'ye CHP rozetleri, CHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Mimar Elif Köse ve CHP Safranbolu İlçe Başkanı Bahtiyar Acar tarafından takıldı.

CHP Karabük ili genelinde bünyesine yeni isimleri katmaya devam ediyor. Safranbolu CHP İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen törenle iki yeni isim daha CHP kadrolarına katılım sağladı. DEVA Partisi Karabük İl Başkan Yardımcısı Avukat Soner Alkan ve İYİ Parti Safranbolu Belediye Meclis Üyesi Mimar Fatih Dökmeci partilerinden istifa ederek CHP'ye katıldı.

Safranbolu CHP İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma törenine Safranbolu Belediye Başkanı ve CHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Mimar Elif Köse de katılım sağladı. Alkan ve Dökmeci'nin parti üye formunu doldurarak imzalamalarının ardından CHP rozetleri yakalarına CHP Safranbolu İlçe Başkanı Bahtiyar Acar ve CHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse tarafından takıldı. Acar ve Köse, Alkan ve Dökmeci'ye teşekkür ederek başarılar diledi. Tören hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.