Dijital Dünyada Çocuk Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
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Dijital Dünyada Çocuk Güvenliği Vurgusu

01.07.2026 12:40
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Bakan Göktaş, çocukların dijital güvenliği için yeni düzenlemeler ve stratejiler geliştireceklerini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Artık dijital hizmet sunan hiçbir yapı, çocukların yaşını, gelişim düzeyini, mahremiyetini ve güvenliğini göz ardı ederek hareket edemez. Sosyal ağlar ve oyun mecraları; çocuklara uygun bir dijital çevre oluşturmakla yükümlü olacak" dedi.

Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde konuşan Bakan Göktaş, "Çocuklarımıza daha güvenli, sağlıklı ve hak temelli bir geleceğin imkanlarını birlikte değerlendireceğiz. Bugün, Eylem Planımız kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerin genel değerlendirmesini yapacağız. Dijital dünyanın çocuklarımıza sunduğu imkanları ve riskleri dikkate alarak hazırladığımız, 2026-2030 dönemi yol haritamızı sizlerle paylaşacağız. Aynı zamanda sosyal medya ve dijital oyunlara dair düzenlemeleri istişare edeceğiz. Bu çerçevede, çocuklar için daha güvenli ve sağlıklı bir dijital çevre oluşturmanın yollarını ele alacağız" ifadelerini kullandı.

"Güvenli ve sağlıklı bir çevrede büyüyen her çocuk; daha güçlü bir toplumun taşıyıcısıdır"

Yıl boyunca, Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda yer alan hedeflere ulaşmak için çok yönlü bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Göktaş, "Çocuklarımız, yeni imkanlarla buluştukça güçlenen, desteklenince geleceğe daha güçlü yön veren en büyük potansiyelimizdir. Güvenli ve sağlıklı bir çevrede büyüyen her çocuk; daha güçlü bir toplumun, daha müreffeh bir ülkenin taşıyıcısıdır" şeklinde konuştu.

"Yürüttüğümüz çalışmalar, tek bir kurumun sorumluluğuyla sınırlı değildir"

Göktaş, çalışmalarını 'Çocuğun üstün yararı' ilkesini, tüm politika ve hizmetlerin merkezine yerleştirerek sürdürdüklerini belirterek, "Bu ilke, 2023-2028 dönemini kapsayan Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planımızın da temelini oluşturuyor. Eylem Planıyla, çocuklarımızın haklarına erişimini güçlendiren, koruyucu ve önleyici hizmetleri yaygınlaştıran kapsamlı bir yol haritası ortaya koyacağız. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, bu konuda yürüttüğümüz çalışmalar, tek bir kurumun sorumluluğuyla sınırlı değildir. Bu alan; adaletten eğitime, sağlıktan güvenliğe, dijital mecralardan sosyal hizmetlere kadar çok sayıda kurumun ortak çalışmasını gerektirir" açıklamasında bulundu.

"Dijital dünya, politikalarımız açısından doğrudan ele alınması gereken temel alanlardan biri haline geldi"

Dijitalleşmenin eğitimden iletişime, oyundan sözleşmeye kadar hemen hemen hayatın her alanını kapsadığına da değinen Göktaş, "Çocuklarımızın artık dünyayı sadece, aile, okul ve yakın çevre üzerinden tanımadığını söyleyebiliriz. Çocuklar, dijital mecralar aracılığıyla çok daha geniş, hızlı ve etkili bir dünyayla temas kuruyor. Bu temas, doğru yönlendirildiğinde çocukların öğrenme süreçlerini destekleyen, becerilerini geliştiren ve yeni bakış açıları kazandıran önemli imkanlar sunuyor. Ancak bu alanın taşıdığı riskleri de aynı dikkatle değerlendirmek durumundayız. Bu nedenle dijital dünya, politikalarımız açısından, çocukların güvenliği, gelişimi, mahremiyeti ve hakları bakımından doğrudan ele alınması gereken temel alanlardan biri haline geldi" diye konuştu.

"Artık dijital hizmet sunan hiçbir yapı, çocukların yaşını, gelişim düzeyini ve güvenliğini göz ardı edemez"

Nisan ayında yürürlüğe giren sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik düzenlemelerine ilişkin konuşan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Güvenli internet kullanımı, dijital okuryazarlık, mahremiyet bilinci ve yaşa uygun içeriklere erişim konusunda kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. İlgili tüm kurumlarımızla iş birliğinde, çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenle var olabilecekleri sağlıklı bir ekosistem oluşturacak adımlar atıyoruz. Nisan ayında yürürlüğe giren sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik düzenlememiz, çocuklarımızın dijital güvenliği açısından önemli bir eşiktir. Bu konuda, ülkemize özgü bir model geliştirmek amacıyla bir yılı aşkın süredir yoğun bir çalışma yürüttük. Çalışmalarımız sonucunda, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin temel çerçevesini oluşturduk. Bu yeni düzenlemeyle, sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına çocukların korunmasını esas alan yükümlülükler getirdik. 15-18 yaş için ise yetişkinlerden ayrıştırılmış, yaşlarına uygun, güvenli ve denetlenebilir dijital alanların oluşturulması, artık platformlar açısından zorunlu hale geldi. Artık dijital hizmet sunan hiçbir yapı, çocukların yaşını, gelişim düzeyini, mahremiyetini ve güvenliğini göz ardı ederek hareket edemez. Sosyal ağlar ve oyun mecraları; çocuklara uygun bir dijital çevre oluşturmakla yükümlü olacak. Burada esas hedefimiz, dijital medya platformlarının fertlerin güvenliğini açık, etkili ve denetlenebilir bir sorumluluk olarak üstlenmelerini sağlamak."

Düzenlemelerle uluslararası çalışmalara da öncülük ettiklerine dikkati çeken Göktaş, "Bu sorumluluğu sadece ülkemiz sınırları içinde ele almıyoruz. Bu nedenle Türkiye olarak, ulusal düzenlemelerimizin yanı sıra uluslararası çalışmalara da öncülük ediyoruz. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocukların dijital mecralarda güvenle yer alması, haklarının korunması ve seslerinin duyulması için ortak adımlar atıyoruz. Öte yandan, çocuk haklarının, dijital mecralarda korunması gerektiğinin çocuklarımız da farkında. Çocuk Hakları Komitelerimiz kasım ayında, hem yaşadıkları hem de beklentilerinden yola çıkarak bu konuda 17 maddelik bir bildiri hazırladı. Değerlendirmelerinde güvenli internetten sosyal medya kültürüne, aile desteğinden uluslararası iş birliklerine kadar pek çok başlık kapsamlı biçimde ele alınıyor" ifadelerini kullandı.

"Evlatlarımızın huzur ve mutluluğunu esas alan politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Çocukları ilgilendiren her meselede onların da görüşlerini aldıklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın dijital dünyaya ilişkin görüşlerini duymak, hiç şüphesiz, hepimiz için değerli bir kazanımdır. Çünkü çocuklarımızın sözüne kulak vermeden, onlar için atılan hiçbir adımın sahada gerçek karşılık bulamayacağına inanıyoruz. Bu yaklaşımı sadece dijital alanla sınırlı görmüyoruz. Çocuklarımızı ilgilendiren her meselede, onların görüşlerini karar alma süreçlerine yansıtmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Çocuk Danışma Kurulu toplantısında çocuklarımız, bu yıl ülkemizde düzenlenecek olan COP31 gündemini ele aldılar. İklim değişikliğinin çocukların sağlığı, güvenliği, eğitimi ve geleceği üzerindeki etkilerini kendi bakış açılarıyla değerlendirdiler. 81 ilimizdeki Çocuk Hakları Komitelerimiz, yılın geri kalanında 'iklim değişikliği ve çocuk' başlığı altında çalışmalarını sürdürecek. Ortaya çıkacak görüş ve önerileri, COP31 gündemine taşıyacaklar. Böylece çocuklarımızın sesi, iklim değişikliği gibi küresel bir meselede ulusal çalışmalardan uluslararası karar süreçlerine uzanan somut bir katkıya dönüşecek. Bundan sonra da evlatlarımızın huzur ve mutluluğunu esas alan politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Aile ve Nüfus 10 Yılı, bu anlamda bizler için bir fırsattır. Bu on yıl, çocuklarımızı güçlü aile bağları içinde geleceğe hazırlayacağımız bir dönem olacak."

Toplantı, Göktaş'ın konuşmasının ardından basına kapalı devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dijital Dünyada Çocuk Güvenliği Vurgusu - Son Dakika

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