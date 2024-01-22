 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da iki aile arasındaki 3 yıllık husumet böyle bitti - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da iki aile arasındaki 3 yıllık husumet böyle bitti

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce gerçekleşen ölümlü olay nedeniyle aralarında husumet bulunan Yeşil ve Irmak aileleri iş adamı, siyasi parti ve kanaat önderlerinin arabuluculuğuyla barıştı.

22.01.2024 - 13:33,  Güncelleme: 14:09
Abone Ol

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce gerçekleşen ölümlü olay nedeniyle aralarında husumet bulunan Yeşil ve Irmak aileleri, dün iş adamı Mustafa Çubuk, siyasi parti ve kanaat önderlerinin arabuluculuğuyla barıştı.

GÖRÜŞMELER BARIŞLA SONUÇLANDI

Merkez Bağlar ilçesi Gömmetaş köyünde oturan Irmak ailesi ve Topraktaş köyünden Yeşil ailesi arasında çıkan husumette 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Siyasi parti temsilcileri, iş adamı Mustafa Çubuk ile kanaat önderleri Cafer Çubuk, İzzet Çubuk, Adil Çubuk, Zeynel Çubuk, Halil Cidal ve Ahmet Sankur'un araya girmesiyle husumetin son bulması için yapılan görüşmeler barışla sonuçlandı. Barış yemeğinde bir araya gelen taraflar, salavatlar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.

Diyarbakır'da iki aile arasındaki 3 yıllık husumet iş adamının aracılığıyla son buldu

BARIŞ KOMİSYONU KURULACAK

Karacadağ bölgesinde depremin ardından dev yatırım yapan Diyarbakır İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Çubuk, barış komisyonu kurduklarını belirterek, bölgede aralarında husumet bulunan ailelerin barışması için aracı olacaklarını söyledi. Çubuk, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki kırsal Karacadağ bölgesinde malumunuz deprem sonrası 10 bin kişinin iş sahibi olabileceği dev yatırımın çalışmalarını başlattık. Bunun yanı sıra şimdi de bazı köylerimizde ve aşiretler arasında küskünlükler ve kan davaları mevcut. Yüzyıllardır maalesef süren kan davaları da mevcut. Biz de bölgemiz için Çubuk ailesi olarak bir barış komisyonu kurup sadece yatırımlarla kalmayıp, aileler arasındaki barışı sağlayacağız inşallah" dedi.

Diyarbakır'da iki aile arasındaki 3 yıllık husumet iş adamının aracılığıyla son buldu

"TÜM KÜSKÜN AİLELERİ BARIŞTIRMAYA HAZIR"

Kan davalarını bitirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Çubuk, "Irmak ve Yeşil ailesi arasında yaklaşık 3 sene önce bir kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı. Bundan dolayı yıllardır aileler maalesef çocuklarını okutamıyordu. Biz de Allah'a hamdolsun yatırımlarımızı devam ettirirken, bu iki ailemizin barışını sağlamış olduk. Maalesef iki genç arasında çıkan kavga aşiretlerin de dahil olmasıyla büyüyor. Biz de bunların yaşanmaması için, bölgemizdeki ailelerin daha huzurlu olabilmesi için barış komisyonumuz Diyarbakır'da tüm küskün aileleri barıştırmaya hazır. Biz, Çubuk ailesi olarak geçmişte dedelerimiz sürekli barış elçisiydi. Son zamanlarda bunu daha da hızlandırarak bölgedeki yaşanan kan davalarını bitirmek için geleneğimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

Diyarbakır'da iki aile arasındaki 3 yıllık husumet iş adamının aracılığıyla son buldu
Diyarbakır\'da iki aile arasındaki 3 yıllık husumet böyle bitti
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Beşiktaş 1903: Çok uzun sürmez Yanıtla 4 1

Hizb-i İslami Partisi, Diyarbakır, Bağlar, İnsan Hakları, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da iki aile arasındaki 3 yıllık husumet böyle bitti - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:41:59. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da iki aile arasındaki 3 yıllık husumet böyle bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement