Diyarbakır\'da Tuning Fest Heyecanı

Diyarbakır'da ilki düzenlenecek Tuning Fest'te modifiyeli araç ve motosiklet severler buluşacak.

Diyarbakır'da 7 Eylül'de düzenlenmesi planlanan Tuning Fest modifiyeli araç ve motosiklet festivali, otomobil pazarı alanında saat 15.00'da başlayacak, saat 21.00'a kadar sürecek. Festivale çevre illerden ve Diyarbakır'dan yoğun katılım olması bekleniyor. Festivali düzenleyen Mehmet Beşir Yalçın, "Bu bölgede bir ilk olacak. Valiliğimiz bize izin verdiği ve sahip çıktığı için Diyarbakır Valiliği'ne teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 80 araç ve 20 motosiklet planlıyoruz. Bu araçların çoğunluğu, tasarımlarıyla yoldan geçerken dönüp baktıran özel araçlardan oluşacak. Motosikletlerimiz ise klasik ve chopper tarzında olacak" dedi.

Yalçın, İzmir esnafı olduğunu, 10 yıldır Diyarbakır'da hizmet verdiğini ve bu festivali düzenlemek için yıllardır mücadele ettiğini dile getirdi. Yalçın, "Ancak izinler konusunda ulaşamadığımız yerler oluyordu. Bu yıl Diyarbakır Valiliği bize sahip çıktı. Bütün izinleri sağladı, yer imkanı verdi. Bunun için valimize tekrar teşekkür ediyoruz. Etkinlik açık oto pazarında yapılacak. Ancak alan mıcır ve çakıl olduğu için tozdan ötürü yarışmacı arkadaşlarımız biraz sitem ediyor. Eğer yer Nevroz Park'a alınabilirse çok daha iyi olur. Festival tarihi 7 Eylül Pazar günü, saat 15.00'te başlayacak ve 21.00 civarında sona erecek. Aramızda müzisyen arkadaşlarımız olacak, canlı müzik dinletileri yapılacak. Ayrıca Diyarbakır'daki bazı YouTuber kardeşlerimiz de gönüllü olarak katılacak. Programımız tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Hiç kimseden maddi destek almadık, herhangi bir talepte bulunmadık. Giriş ücretsizdir. Bütün halkımızın katılmasını istiyoruz. Araç sahiplerinin çoğunluğu Diyarbakır ve çevre illerden; Hatay, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve Batman'dan geliyor. Bunun dışında çok sayıda ziyaretçi bekliyoruz. Tahminen 10 bine yakın katılımcı olacak. Bu arkadaşlarımız birbirleriyle tanışacak, çünkü hepsi modifiye sevdalısı olduğu için bu ortamı kurarak hepsini bir araya getirmeye çalışıyorum. Diyarbakır, böyle bir festivali fazlasıyla hak ediyor. Çünkü bölgemizde bu alanda büyük bir potansiyel var" ifadelerini kullandı.

Yalçın, ziyaretçi olarak gelmekte çekinen vatandaşlar olduğunu söyleyerek, "Lütfen çekinmeyin, ben bu festivali sizin için yapıyorum. Bütün araba severleri orada görmek istiyorum" dedi.