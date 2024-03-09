Diyarbakır'da yıkılan Polis Okulu ve Emniyet Müdürlüğü yerine konut yapılacak iddiası - Son Dakika
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Diyarbakır'da yıkılan Polis Okulu ve Emniyet Müdürlüğü yerine konut yapılacak iddiası

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Bağlar'da yıkılan Polis Okulu ve Emniyet Müdürlüğü yerine TOKİ tarafından konut yapılacağı iddiasına karşı çıkarak, bölgenin yeşil alan olarak kalması gerektiğini belirtti. Tanrıkulu, konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye sorular yöneltti.

09.03.2024 16:16  Güncelleme: 16:18
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AHMET ÜN

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Bağlar'da 6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasarlı olduğu için yıkılan Polis Okulu ve Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binalarının yerine TOKİ tarafından konut yapılacağı iddiasıyla ilgili "Binlerce yurttaşımız bu ilçede yaşıyor. Bu bölge yeşil alan yok, park yok, çocukların oynayabileceği bir alan yok. Bu kamu arazisinin yeniden imara açılmaması lazım" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da Polis Okulu ve Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası kullanılan ve 6 Şubat depremlerinde hasar gördüğü için yıkılan alanda açıklama yaptı. olarak 50 yıl boyuncu kullanılan bina, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar görmesinin ardından yıkıldı. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"BU ALANIN YENİDEN İMARA AÇILMAMASI LAZIM"

"50 yıl boyunca burada Diyarbakır Polis Okulu ve Emniyet Müdürlüğü binası vardı. 6 Şubat depreminde burası da hasar görmesi nedeniyle yıkılmasına karar verildi. Şimdi yıkım çalışmaları devam ediyor. Burası Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi. Binlerce yurttaşımız bu ilçede yaşıyor. Bu bölge yeşil alan yok, park yok, çocukların oynayabileceği bir alan yok. İddialara göre, TOKİ tarafından yıkılan bu alanın yeniden imara açılacağını, arsanın satıldığı konusunda iddialar var. Burada 8 tane ayrı bina yapılacakmış ve konut olarak satılacakmış. Bağlar ilçesinin böylesi bir yapılaşma projesine ihtiyacı yok. Bu ilçede park, yeşil alan ve çocukların oynayacağı bir alan yok. Dolayısıyla bu kamu arazisinin satılmaması, yeniden imara açılmaması lazım. Diyarbakır ve Bağlar halkının da talebi budur. Ben buradan özellikle iktidar partisine sesleniyorum; önünüzde yerel seçimler var. Gerçekten de Diyarbakır için bir iddianız varsa hiç olmazsa buranın yeşil alan olarak kalması için çaba gösterin."

Tanrıkulu, ayrıca konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tanrıkulu, şu soruları yöneltti:

"- 6 Şubat Deprem Felaketinde ağır hasar alan bahse konu arsanın satışa çıkarılmasının izahı ve gerekçesi nedir?

-Bahse konu arsaya 8 bloklu bir site için izin verilmesinin sebebi nedir? Bahsi geçen arsada yeniden bir yapılaşmaya gidilecekse Emniyet Müdürlüğüne neden farklı bir bina tahsis edilmiştir?

- TOKİ tarafından gerçekleştirilen satış hangi usulle kime ya da kimlere toplam ne kadar bedelle yapılmıştır?

- TOKİ tarafından satışı gerçekleştirilen arsayı alan firma ya da şirketin yöneticileri ve ortakları kimlerdir?

- Bağlar İlçesindeki yapıların zemin nedeniyle depreme dayanıksızlığı bilinirken, 8 bloklu bir siteye izin verilmesinin gerekçesi ve izahı nedir? Konu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?

- Bahsi geçen arsanın satışından elde edilen gelirin akıbeti nedir?

- TOKİ tarafından gerçekleştirilen bu satışın usulü neye göre belirlenmiştir?

- Yaklaşık 50 yıldır aynı yerde bulunan binanın yıkımı ve devriyle ilgili Emniyet Müdürlüğü ve TOKİ arasında herhangi bir yazılı sözleşme var mıdır, varsa kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?

- Bahse konu 10 dönümlük arsada Emniyet Müdürlüğünün mevcut koşullarda bir payı veya ortaklığı var mıdır?

- Eski Emniyet Müdürlüğü binasının yer aldığı mahallede ikamet eden yurttaşların, bahse konu arsayla ilgili park olarak kullanımına dönük talepleri hangi gerekçeyle karşılanmamıştır?

- Park olarak kullanılmayıp özel bir şirkete veya kişiye satış yoluyla devredilmesi kararının Bakanlıkça onaylanmasının izahı ve gerekçesi nedir?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da yıkılan Polis Okulu ve Emniyet Müdürlüğü yerine konut yapılacak iddiası - Son Dakika

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