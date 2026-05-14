Diyarbakır merkezli 23 ilde dev narkotik operasyonu: 402 şüpheliye eş zamanlı baskın
Diyarbakır merkezli 23 ilde dev narkotik operasyonu: 402 şüpheliye eş zamanlı baskın

14.05.2026 13:35
Diyarbakır merkezli 23 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı narkotik operasyonunda 402 hedef şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. 2 bin 670 personelin görev aldığı operasyonda, özellikle gençleri hedef alan sokak satıcılarına ağır darbe vurulduğu açıklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ve 23 ili kapsayan büyük narkotik operasyonunun detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Diyarbakır’da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dr. Ömer Urhal, operasyon kapsamında 334 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldığını ve toplam 402 hedef şahsın operasyon kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. Uzun süren teknik ve fiziki takiplerin ardından gerçekleştirilen operasyonun, uyuşturucu arz zincirine ağır darbe vurduğu belirtildi.

23 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi. Sabah saatlerinde başlayan operasyonlarda Diyarbakır başta olmak üzere Antalya, Konya, Mersin, Ankara, Şanlıurfa, Hatay, İzmir, Bursa, Kahramanmaraş ve Malatya’nın da aralarında bulunduğu toplam 23 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyona 2 bin 670 personel ve 495 ekibin katıldığı açıklanırken, hava destek unsurları, dronlar ve narkotik dedektör köpeklerinin de aktif görev aldığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin gece boyunca sürdürdüğü çalışmalarda özellikle kamuoyunda “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarının hedef alındığı ifade edildi. Yetkililer, uzun süredir yürütülen teknik, fiziki ve analitik çalışmalar sonucunda şüphelilerin tek tek deşifre edildiğini kaydetti.

“UYUŞTURUCU ÇOK YÖNLÜ BİR GÜVENLİK TEHDİDİDİR”

Basın toplantısında konuşan Dr. Ömer Urhal, uyuşturucuyla mücadelenin Türkiye’nin en önemli güvenlik başlıklarından biri olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı’nın 2026 yılını narkotik suçlarla mücadelede “top yekûn seferberlik yılı” ilan ettiğini söyledi.

Uyuşturucunun yalnızca bir asayiş sorunu olmadığını vurgulayan Urhal, “Uyuşturucu; aileleri dağıtan, gençleri hayattan koparan, çocuklarımızın geleceğini karartan çok yönlü bir güvenlik tehdididir. Uyuşturucunun olduğu yerde suç, şiddet ve huzursuzluk vardır” ifadelerini kullandı. Gençlerin ve çocukların korunmasının en temel öncelik olduğunu belirten Urhal, hiçbir mahallenin, okul çevresinin ve sokağın sahipsiz bırakılmayacağını söyledi.

ŞÜPHELİLERİN 3 BİNDEN FAZLA SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında hedef alınan şüphelilerin yalnızca uyuşturucu ticaretiyle değil, hırsızlık, tehdit, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık ve çeşitli şiddet olaylarıyla bağlantılı toplam 3 bini aşkın suç kaydının bulunduğu açıklandı. Güvenlik güçlerinin sadece sokak satıcılarını değil, suç ağlarının organizatörleri ve finansörlerini de hedef aldığı vurgulandı.

Dr. Urhal, operasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Diyarbakır Valiliği ve emniyet personeline teşekkür etti. Açıklamasının sonunda uyuşturucu satıcılarına sert mesaj veren Urhal, “Devletimiz sizi takip etmektedir. Kurduğunuz her suç ağı ve attığınız her adım güvenlik güçlerimizin yakın takibi altındadır. Milletimizin huzuru ve gençlerimizin geleceği için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Haber: Mehmet Güngördü

