Doğu Karadeniz\'in en büyük camisi Hanife Hatun Camii ibadete açıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pazarkapı mevkiinde inşa edilen ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Hanife Hatun Camii, düzenlenen görkemli bir törenle ibadete açıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen arazi üzerine yapılan caminin açılış programına Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müdürü Şaban Kondi, İl Müftüsü Selami Aydın, ilçe belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi Mehter takımının gösterisi ve caminin yapımıyla ilgili tanıtım videosuyla başlayan törende konuşan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ise, Trabzon halkının bu camiyi sahiplendiğini kaydederek, "Bu cami Trabzon'a çok yakıştı. Bu kadim vilayet önemli bir şehirdir. 12. asırdan itibaren Selçuklu Türklerinin Anadolu topraklarında İslam'ı yaygınlaştırma gayretleriyle doğu Karadeniz'de filizlenen İslamiyet nihayet 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet hanın Trabzon'u fethetmesiyle bölge tam anlamıyla bir İslam beldesi olmuştur. 2019 yılından itibaren inşaatına devam ettik. Bu eserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Caminin yapılması fikrini ortaya koyan ve sahip çıkan önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na, Ortahisar Belediye Başkanlığı'nda ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda vermiş olduğu destekleri için Ahmet Metin Genç'e teşekkür ediyorum. Camiler sadece ibadetlerimizi yapmak için bir araya geldiğimiz yer değildir, tüm medeniyetlerin merkezinde cami vardır. Camimiz aynı anda 7 bin 700 kişinin ibadet yapabileceği bir alana sahiptir. Bu cami ve külliye simge niteliği kazanacaktır. Trabzon bizim sevdamızdır. Trabzon vatanına, bayrağına ve milletine bağlı birçok kişinin yetiştiği şehirdir. Trabzon'un cazibe merkezi olma özelliğini artırmalıyız. Eğitim, üretim, sanayi ve turizmin artması için elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise yaptığı konuşmada, "Bu güzel eseri şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Genç, caminin yapımında katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, "Merhume Hanife Hatun Hanımefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Peygamber efendimiz(Sallallahü teala aleyhi ve sellem) buyuruyor; Kim Allah rızası için bir mescit yaptırırsa Allah da onun için cennette bir köşk hazırlar. İşte bu müjde bizlere bir cami inşa etmenin sadece bir yapıyı değil ebedi bir kazancın vesilesi olduğunu da gösteriyor. Bizler camilerimizi, yalnızca günde beş vakit namaz kılma mekanları olarak görmüyoruz. Camilerimiz aynı zamanda hayatımızın da merkezinde olan bir ilim ve irfan yuvası, bir hizmet yuvasıdır. Hanife Hatun Camiimiz, içinde yer alan atölyeleriyle, derslikleriyle, konferans salonlarıyla, sosyal alanlarıyla birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, eğitime ve paylaşmaya da hizmet eden çok yönlü bir merkez olacak. Ecdadın izinde yürüyen bir iradeyi kararlılıkla, emekle büyük bir gayretle ve fedakarlıkla, işbirliğiyle, dayanışmayla, hayata geçirmesine vesile olan çok kıymetli bakanıma, onun çalışma arkadaşlarına, belediyemizden katkı sağlayan değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kadim medeniyetimizin izlerini taşıyor"

Başkan Genç, "Karadeniz'in en büyüğü olma özelliğini taşıyan külliyemiz elbette ki görüldüğü gibi fiziki büyüklüğüyle beraber göz dolduruyor. Bizim için asıl iftihar kaynağımız sadece maddi ölçüler değil. Buranın içinde yeşerecek olan ilim, irfan, kardeşlik ve hayırdır. Bunu daha çok önemsiyoruz. Çünkü bu gerçek büyüklük sadece minarenin veya buradaki taşların büyüklüğünde değil, onların yüksekliğinde değil, gönüllerdeki derinliktir aynı zamanda. Gerçek büyüklük budur. Bu işe imza atan değerli büyüklerimiz inşallah Trabzon'umuzda bu anlayışla yetişecek olan nesillerin de gelişmesine katkı sağlıyor. Hizmete aldığımız bu eser aynı zamanda hem Osmanlı'nın hem Selçuklu mimarisinden ilham alarak inşa edilmiş, aynı zamanda kadim medeniyetimizin de izlerini taşıyor. Her detayıyla köklü tarihimizin ruhunu da yansıtıyor. 2019 yılında temeli atılan bu camimiz bizlere çok önemli bir hususu da yeniden hatırlatmıştır. Vakıf ruhu ölmemiştir. Biz bir kez daha gördük ki, bu milletin mayasında iyilik, cömertlik, hayırseverlik vardır. İşte Hanife Hatun Külliyemiz de bu asil ruhun ete, kemiğe bürünmüş, somutlaşmış, en güzel örneklerinden bir tanesidir" diye konuştu.

Vali Yıldırım: "Önemli bir ilim yuvası olacak"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Karadeniz'in simgesi olan bir cami ve külliyeyi hizmete açmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 2019 yılında başlatılan Hanife Hatun Cami ve Külliyesi mimarisiyle değil, içerisinde atölye, kütüphane, konferans salonuyla birlikte çeşitli alanlarda kurs eğitimlerinin icra edileceği önemli bir ilim yuvası olacaktır. Bu güzel eser aynı zamanda geçmişle geleceği buluşturan ecdadımızın emaneti olan cami kültürünü modern zamanlara taşıyan önemli bir eserdir. Camiler sadece ibadet edilen yerler değil, ilmin öğretildiği kardeşliğin pekiştirildiği, yardımlaşmanın hayat bulduğu istişarelerin geliştirildiği, maneviyatın soluk aldığı yerlerdir. İnşallah bu camimizde kalplerin birleştiği, duaların göğe yükseldiği çocuklarımızın kuranla, gençlerimizin bilimle, büyüklerimizin hikmetle buluştuğu bir yer olacaktır. Bu ezanlar dinmesin, bu bayrak inmesin diyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Selami Aydın'ın dualarıyla cami açılışı gerçekleştirilerek ilk Cuma namazı kılındı. - TRABZON