Domuza Sosyal Medyadan Tepki

Domuza Sosyal Medyadan Tepki
02.10.2025 22:52
Elazığ'da Mustafa Yıldız, bahçesini talan eden domuza sosyal medyadan sert sözlerle yanıt verdi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşayan Mustafa Yıldız, bahçesine dadanan domuza, "Benden uzak durmadığın müddetçe kalemini kıracağım. Emeklerimize zarar veriyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.

BAHÇESİNİ TALAN EDEN DOMUZA SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ

Bahçesini talan eden domuzu uzaklaştırmak için geceleri de nöbet tutan Yıldız, başarılı olamayınca bahçesini talan eden domuza tepki gösterdi.

"KALEMİNİ KIRACAĞIM"

Yıldız'ın, "Sen yine mi başıma musallat oldun? Bak domuz, sana sosyal medyadan sesleniyorum, benden uzak durmadığın müddetçe kalemini kıracağım. Emeklerimize zarar veriyorsun. Senin işin gücün yok mu? Git dağ taş dolu oralarda çalış" sözleri tebessüm ettirdi.

Kaynak: İHA

