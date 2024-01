Down Sendromlu Bireyler ve Aileleri Eğitim Atölyelerinde Buluştu

Türkiye Down Sendromu Derneği'nin 'Geleceğe +1 Akademi Merkezleri Projesi' kapsamında down sendromlu bireyler, özel ihtiyaçlı kişi ve aileleri eğitim atölyelerinde buluşturdu.

Türkiye Down Sendromu Derneği, depremin ardından 11 ilde yaşayan down sendromlu ve tüm özel ihtiyaçlı bireylere ulaştı. Türkiye Down Sendromu Derneği Geleceğe +1 Akademi Merkezleri Projesi'yle Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kurulan 4 merkezlerde 4 bin kişiye destek hizmeti sağladı.

Deprem bölgesinde çalışmalara devam eden dernek yetkilileri, Adıyaman'da gün boyu renkli sahnelerin yaşandığı akademi merkezinde önce çocukların ailelerine yönelik eğitim verilip sonra çocuklarla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi. Çocuklar atölye etkinliklerinde gönüllerince eğlendi.

Türkiye Down Sendromu Derneği Eğitim Direktörü Özgür Konuk konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Buradaki amacımız bölgede yaşayan özel ihtiyaçlı çocuk ve ailelerine uzmanlar ve STK'lara bu deprem sürecindeki desteği sürdürmek ve deprem sonrası yaşantıların adaptasyonların organizasyonuyla ilgili danışmanlıklar vermeye başladık. Adıyaman'da 3'üncü ayımızı çalışmaktayız. Belediyemizle birlikte etkinliklerimizi sürdürmekteyiz, Temel amacımız organizasyonda ailelerimizin birlikte yaşama kültürünü geliştirebilmek adına deprem sonrası süreçlere adaptasyonları arttırmak adına aktiviteler düzenlemekteyiz. Ailelerin deprem sonrasında bozulan rutinlerini organize edebilmek bu rutinler üzerinden çocuklarıyla beraber kendi yaşamları içerisinde daha kolay hareket edebilme yaşam kalitelerini deprem sonrasındaki yaşantıya kavuşturmaktır" dedi. - ADIYAMAN