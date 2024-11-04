Damada 35 bin liralık jant ve lastik taktı - Son Dakika
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Yerel

Damada 35 bin liralık jant ve lastik taktı

Damada 35 bin liralık jant ve lastik taktı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 18 yaşındaki Yiğitcan Demirer, çocukluk arkadaşı Cem Ünal'ın düğününde ilginç bir hediyeyle dikkat çekti. Demirer, davetlilerin şaşkın bakışları arasında 35 bin lira değerinde jant ve lastik hediye etti.

04.11.2024 16:01
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 18 yaşındaki genç, dünyevine giren arkadaşına 35 bin lira değerinde jant ve lastik takımını takı olarak taktı. Takı merasimine katılan davetliler, yerde lastiği görünce şaşırdı.

DAMADA JANT VE LASTİK TAKTI

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Esin ve Cem Ünal çifti, hafta sonu ilçedeki bir düğün salonunda dünyaevine girdi. Düğünde takı merasimine geçildiğinde davetliler gelin ve damada takılarını takmaya başladı. İlçede esnaflık yapan 18 yaşındaki Yiğitcan Demirer ise, 35 bin lira değerindeki iki adet jant ve lastikle düğün salonuna girdi. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında gelin ve damadın yanına gelen Demirer, jant ve lastiği salonun ortasına bırakarak hediye etti.

DEĞERİ 35 BİN LİRA

Çocukluk arkadaşı olan Cem Ünal'a ilginç bir hediye vermeyi amaçladığını söyleyen Yiğitcan Demirer, "Arkadaşım bir düğün merasimi yaptı. Çocukluk arkadaşımıza küçük miktarlar yerine ilginç bir hediye vermek istedik. Küçük miktarlar kurtarmazdı. Düğün başlar başlamaz jant-lastikleri hazır hale getirdim. Kimsenin haberi yokken takı başladığında elime aldığım jant-lastikle salona girdim. İnsanlar bir değişik ve ilginç bakıyordu. Çünkü herkes para takıyordu. Bu jantları 35 bin liraya almıştım. Bu sene de arkadaşıma takmak nasip oldu. Takısını taktım, ayrıca jant ve lastiği de taktım. Daha önce bu çevrede böyle bir şey görülmemişti. Ben de arkadaşım olduğu için fedakarlık ettim. Artık kendi arabasına kullanır. Ayrıca ilçede esnafım, 18 yaşındayım" diye konuştu. -

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Damada 35 bin liralık jant ve lastik taktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İsa Ercan:
    Arpa fazla gelmiş 2 1 Yanıtla
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