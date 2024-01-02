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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gazze'den Düzce'ye sığınan yaralılara yardım ediyor - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gazze'den Düzce'ye sığınan yaralılara yardım ediyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2024'ün ilk iş gününü Gazze'den Düzce'ye sığınan yaralılara ayırdı. Başkan Özlü, Gazze'den gelen savaş mağdurları ile bir araya gelerek yaşadıkları acıları bir nebze unutturmak ve huzura kavuşturmak amacıyla onları Düzce'de konaklatıyor. Misafirlerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor ve tedavi süreçleri devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı, misafirlerin her konuda yardımcı olmaya devam edeceklerini belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gazze\'den Düzce\'ye sığınan yaralılara yardım ediyor
02.01.2024 - 17:34,
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2024'ün ilk iş gününü Gazze'den Düzce'ye sığınan yaralılara ayırdı. Akçakoca'da bulunan ve geçtiğimiz günlerde Düzce Belediyesi'ne devredilen ve Hotels'in ilk misafirleri Gazze'den Türkiye'ye sığınan yaralı savaş mağduru aileler ve çocuklar oldu.

Başkan Faruk Özlü yeni yılın ilk mesaisinde İsrail'in saldırılarından kaçarak Düzce'ye gelen savaş mağdurları ile bir araya geldi. Düzce Belediyesi'ne devredilen Akçakoca ve Hotels'de konaklayan Gazzeliler ile sohbet eden Başkan Özlü yaptığı açıklamada; "Buradaki misafirlerimiz büyük bir yıkımın içinden kurtularak şehrimize sığındı. Birleşmiş Milletler aracılığı ile Sağlık Bakanlığı'mızın uçağı sayesinde Mısır'dan buraya getirildiler. Biz de yaşadıkları acıları bir nebze unutturmak ve kendilerini biraz olsun huzura kavuşturmak amacıyla buraya yerleştirdik. 20 kişi şu an bizim himayemizde konaklıyor. Aralarında kadınlar, çocuklar ve yaralılar var. Tedavi süreçleri devam ediyor. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaşadıkları acının tarifi yok, kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, burada istedikleri kadar kalacaklar" dedi.

Enkaz altından sağ kurtuldu, ailesinin yarısı hayatını kaybetti

Gazze'den gelerek Düzce'de yaşadıklarını unutmaya çalışan ve hava saldırısı sırasında yıkılan binanın enkazından yaralı olarak kurtulan Amer Fora, anlattıkları ile savaşın boyutunu gözler önünde serdi. Fora konuşmasında şunları söyledi: "Bizden, ailemden 12 kişi bombalanan evimizde enkaz altında kaldı, hayatını kaybetti. Annem, babam, kardeşlerim onları bombalı saldırıda kaybettim. Ben yaralı olarak kurtuldum. 20 kişi buraya geldik. Sağlık Bakanlığı bizi buraya getirdi yaralı insanlarla birlikte uçakla Filistin'den Ankara'ya geldik. Oradan da buraya geldik. Düzce'de bizi misafir ediyorlar, burada güvende olduğumuzu hissediyoruz, her şey çok güzel. Önce Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, sonra belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada elhamdülillah her ihtiyacımız karşılanıyor. Bizden hiçbir şey istemediler, tedavilerimiz devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyoruz."

1,5 yaşındaki bebeğini kollarında kaybetti

Gazze'de yaşanan insanlık dramında yürekleri yakan olay ise Yusra'nın yaşadıkları oldu. İsrail askerlerinin saldırısı sonucu bebeğini kucağında kaybeden Yusra o anları anlattı: "Gündüz saatleriydi, eve çıkıyordum. 3 çocuğum vardı, en küçüğü 1,5 yaşındaki kızım kucağımdaydı. İsrail askerleri silahlı saldırıda bulundu, kolumdan vuruldum. Ben yaralanmıştım ama kucağımdaki yavrum orada hayatını kaybetti. Bebeğimi orada bıraktım, çocuklarım ve eşimle şimdi buradayız. Bu acı çok büyük bir şey. Bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum."

Başkan Özlü, Gazze'den Düzce'ye gelen misafirlerin her ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli talimatları yineledi ve her konuda kendilerine yardımcı olmaya devam edeceklerini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gazze'den Düzce'ye sığınan yaralılara yardım ediyor - Son Dakika


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