Düzce Belediye Başkanı Özlü, Asar Kemer Park Projesi'ni Tanıttı - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Özlü, Asar Kemer Park Projesi'ni Tanıttı

Düzce Belediye Başkanı Özlü, Asar Kemer Park Projesi\'ni Tanıttı
26.06.2025 09:28  Güncelleme: 09:29
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Asar Kemer Park Projesi'nin 84 milyon liraya tamamlandığını ve Düzce'deki metro taleplerinin ekonomik olmadığını açıkladı. Hızlı trenin Düzce'nin güneyinden geçecek şekilde planlandığını belirten Özlü, park projeleri hakkında ise memnuniyetini dile getirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Asar Kemer Park Projesi'nin 84 milyon liraya tamamlandığını, metro taleplerinin şehir ölçeği nedeniyle mümkün olmadığını ve hızlı trenin Düzce'nin güneyinden geçecek şekilde planlandığını açıkladı.

Düzce Belediyesi'nin şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını yansıtan "Başkana Sor" serisinin yeni bölümü yayımlandı. Başkan Faruk Özlü, gelen soruları yanıtlayarak Asar Kemer Park Projesi, Millet Bahçesi ve hızlı tren ile metro talepleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"84 milyona tamamlandı"

Vatandaşlardan gelen "Gerdanlığın Düzce'ye maliyeti nedir?" sorusunu Özlü, projenin başlangıçta 46 milyon lira olarak planlandığını, ancak süreçte yaşanan teknik gelişmeler nedeniyle maliyetin arttığını belirtti. Özlü, "Projeye başlarken 33 fore kazık planlanmıştı. Ancak zeminde farklı su yapılarıyla karşılaşınca proje tadilatları yaptık ve bu sayı 113'e çıktı. Maliyet 38 milyon lira daha arttı. Toplam maliyet 84 milyon liraya ulaştı. Proje, İller Bankası'ndan yüzde 4,5 faizli krediyle finanse edildi. Bugün bu şartlarda kredi bulmak neredeyse imkansız. Bu proje Düzce'nin çehresini değiştiren kalıcı bir eserdir. Eserimizle gurur duyuyoruz" dedi.

"Doğru olanı yaptım"

"İlk döneminizin başında şehir merkezindeki parkları halkla açtınız. Bu işe başlarken tedirgin oldunuz mu?" sorusuna net bir yanıt veren Faruk Özlü, "Hiç tedirgin olmadım çünkü doğru olanı yaptım" ifadesini kullandı. Özlü, "Bugün valiliğe gittiğimde bakıyorum ki Düzce'ye meydanlar kazandırmışız, kent ferahlamış. Düzce'nin oksijen depoları oluşmuş. O bakımdan yaptığım işten son derece memnunum. Yaparken de zerre kadar tedirgin olmadım" şeklinde konuştu.

"Uygun değil"

Bir diğer vatandaşın "Düzce'ye hızlı tren ve metro istiyoruz" talebine yanıt veren Özlü, metro projelerinin büyükşehir ölçeğinde yapılabildiğini söyledi. Özlü, "Düzce gibi nüfusu sınırlı şehirlerde metro uygun değil. İstanbul, Ankara ve İzmir'de metro var, çünkü bu şehirler milyonlarca nüfusa sahip. Düzce'de yapılması ekonomik olarak mümkün değil" dedi.

Hızlı tren konusunda ise Ulaştırma Bakanlığı'nın bir projesi olduğunu hatırlatan Özlü, "Ancak bölgenin coğrafi yapısı uygun değil. Hızlı tren projelerinde eğim yüzde 2'yi geçmemeli. Düzce ve Bolu çevresindeki araziler bu sınırı aştığı için proje Düzce'nin güneyinden geçecek şekilde planlandı. Bu tür mega projeler zaman alır" açıklamasında bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Özlü, Asar Kemer Park Projesi'ni Tanıttı - Son Dakika

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