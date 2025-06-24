Düzce\'de Ceneviz Kalesi Plajı Mavi Bayrak Aldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ceneviz Kalesi Plajı'nın mavi bayrak aldığını hatırlatarak, "Turizm potansiyeli bakımından bakir kalan Düzce'mizi her alanda geliştirelim. İkinci Mavi Bayrak'ı Saklıkoy'a alalım" dedi.

Düzce'nin geleceği parlak olan bir kent olduğunu söyleyen Başkan Özlü, Akçakoca'nın turizm potansiyeline dikkat çekerek, "Dünya Bankası raporları var, çok güzel şeyler var. Bu memleketin turizm noktasında eksikleri var. Turizm yatırımları ve faaliyetleri Ankara ve İstanbul arasında Bolu ve Sapanca arasındaki kısım bakir. Bizim bu potansiyele ağırlık vermemiz gerekiyor. Turizm Master Planı mutlaka bir an önce bitmeli ve uygulanmalı. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz, bu bölgeyi Türkiye'nin ve dünyanın tanıması gerekiyor" dedi.

"Akçakoca'da mavi bayrak artacak"

Başkan Özlü, geçmişte yapılan yatırımları da hatırlatarak, şunları söyledi:

" Konuralp'te kazılar yapıyor, tarihi gün ışığına çıkarıyoruz. İlk milletvekili adayı olduğumda Akçakoca için 5 projemiz vardı. O dönemdeki bakanımız Nabi Avcı, Ceneviz Kalesi restorasyonu için o günkü rakamlarla 3 milyon TL hibe verdi. Şimdi burası tertemiz, pırıl pırıl. Dalgakıranları kısmen yaptık devam ediyor. Mavi bayrak konusunu da artıracağız. En kısa zamanda yeni adı Saklıkoy olan otelimizin bulunduğu bölgedeki plajın da mavi bayrak alması için birlikte çalışalım. Akçakoca'nın ikinci mavi bayraklı Plajı da Saklıkoy plajı olsun. Düzce'de ne yapıyorsak aynısının Akçakoca'da olmasını da istiyoruz. Burada neye ihtiyaç varsa iş birliği halinde çalışmaya devam edeceğiz" - DÜZCE