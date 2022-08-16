Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasının ilk duruşmasında fenalaşarak baygınlık geçirdi - Son Dakika
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Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasının ilk duruşmasında fenalaşarak baygınlık geçirdi

16.08.2022 12:30

Sunucu Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasının ilk duruşmasına katıldı. Sanık Kadir Yasak'ın savunma yaptığı sırada fenalaşan Erken, baygınlık geçirdi.

Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Bakırköy'de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürülmüştü. Ece Erken, 19 sanıklı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davada sanık Kadir Yasak savunma yaparken fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı.

ADLİYEDE AĞLADI

Olaya ilişkin 19 sanıklı dava bugün Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Ünlü sunucu Ece Erken de davaya katılmak için avukatlarıyla birlikte sabah erken saatlerde adliyeye geldi. Duruşmaya siyah renkte giysilerle gelen Erken, bekleme alanında gözyaşlarına hakim olamadı.

Eşinin duruşmasına katılan Ece Erken, baygınlık geçirdi

ECE ERKEN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar savunmalarını yaptı. Sanıklardan Kadir Yasak'ın savunması sırasında Ece Erken'in bayılması nedeniyle duruşmaya zorunlu bir ara verildi. Erken'in düşerken başını duruşma salonundaki sandalyeye çarptığı öğrenildi. Kısa sürede kendine gelen Ece Erken'in avukatının kolunda salondan çıkarken ağladığı gözlendi. Bir süre salon dışında dinlenen Erken, adliyeden ayrıldı.

Eşinin duruşmasına katılan Ece Erken, baygınlık geçirdi

"BAŞINI VURDUĞU İÇİN HASTANE KONTROLÜ GEREKEBİLİR"

Ece Erken'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, "Duruşma öncesinde müvekkilimin çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Fakat sanıkların ifadeleri ve olay anlatımları sırasında müvekkilimin başı dönerek düştü. Başını sandalyeye vurdu, dayanamadı. Çünkü ifade sırasında da ara ara dayanamıyordu zaten, müdahale ediyordu, doğru olmadığını ifade ediyordu. En son dayanabileceği nokta bu oldu. Dolayısıyla bu duruşmanın devamını sonuna kadar getiremedi. Zaten bayıldığı için kollarından kaldırarak getirdik. Arka kapıdan çıkışını yaptık, hemen yanına gitmem gerekiyor. Hastaneye doğru geçtiler. Başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir. O esnada gördüm. Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek" dedi.

Öldürülen eşinin duruşmasına katılan Ece Erken, baygınlık geçirdi
Avukat Pırıl Erkanlı Üçgül

İDDİANAMEDEN

Cinayet soruşturmasıyla ilgili 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilge hakkında ise 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Diğer 9 sanık için de 'Suçluyu kayırma' suçundan değişen oranlarında hapis cezası istendi.

ALACAK VERECEK MESELESİ YAŞANDI

İddianamede olay şöyle aktarıldı: "Bakırköy'de Ahmet Yosunlu adına kayıtlı olan bir daire, satışı için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'e devredildi. Öztürk bu daireyi satmak için müşteri ararken, apartmanın en üst katında oturan müşteki Suphi Malgaz ile daireye müşteri bulunması konusunda anlaştı. Suphi Malgaz, Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin TL karşılığı daireyi alacak bir arkadaşı olduğunu söyledi. Daireyi Malgaz, 1 milyon 650 bin TL'ye satarak, alıcıdan 170 bin TL komisyon almış oldu. Sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan bu durumu öğrendikten sonra Malgaz'a bu miktarı kendilerine ödemesi gerektiğini söyledi. Taraflar bir anlaşmaya varamayınca sanık Gökhan Karakan, Malgaz'ı öldürtmekle tehdit etti. Gökhan Karakan, sanık Seccad Yeşil'e ulaşarak söz konusu parayı tahsil etmesini istedi. Seccad Yeşil, arkadaşı olan sanık Kadir Yasak'a durumu anlattı. Yasak, Suphi Malgaz ile bir buluşma teklif etti. Bakırköy'de bir restoranda gerçekleşen görüşmede, Şafak Mahmutyazıcıoğlu Suphi Malgaz'ın yanında geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun Malgaz'a destek olması nedeniyle, Kadir Yasak ve Seccad Yeşil söz konusu parayı alamadı. Sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil bu nedenle maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hedef alarak, 27 Ocak'ta cinayeti işledi."

Eşinin duruşmasına katılan Ece Erken, baygınlık geçirdi
Eşinin duruşmasına katılan Ece Erken, baygınlık geçirdi
Eşinin duruşmasına katılan Ece Erken, baygınlık geçirdi
Ece Erken, öldürülen eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasına avukatlarıyla birlikte geldi
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Ece Erken, öldürülen eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasına avukatlarıyla birlikte geldi Ece Erken, öldürülen eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasına avukatlarıyla birlikte geldi Duruşma salonunda bayılan Ece Erken'in sağlık durumu ile ilgili Avukatından ilk açıklama Duruşma salonunda bayılan Ece Erken'in sağlık durumu ile ilgili Avukatından ilk açıklama
Kaynak: İHA

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Yerel, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasının ilk duruşmasında fenalaşarak baygınlık geçirdi - Son Dakika

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