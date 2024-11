Eczacılıkta İşsizlik Tehlikesi

Yerel

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ Eczacılar Odası Başkanı Uğur Çelik, "Bu kadar eczacılık fakültesinden, bu kadar mezunun iş bulma ihtimali maalesef yok. Bir süre sonra işsiz eczacılarla karşı karşıya kalırız" dedi.

23. Bölge Elazığ Eczacılar Odası Başkanı Uğur Çelik, eczacılık mesleğine dair değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin serbest eczane konusunda yeterli doygunluğa ulaştığını ve kamudaki alımların da belirli bir seviyeye ulaşmış olduğunu söyledi. Çelik, şöyle konuştu:

"1997 yılına kadar 7 tane eczacılık fakültesi vardı. Şu an için 63 tane eczacılık fakültesi var. İçerisinde yaklaşık olarak 52 adet öğrenci yer alıyor. Bu bölgedeki ilgili sorunları zaman zaman hem Türk Eczacılar Birliği hem de bölge odaları olarak sürekli dillendiriyoruz. Bu kadar eczacılık fakültesinde bu kadar öğrencinin, bu kadar mezunun iş bulma ihtimali maalesef yok. Bir süre sonra işsiz eczacılarla karşı karşıya kalırız. Bu da Türkiye'nin en güzide meslek gruplarından birisi olan eczacılık mesleğinin işsiz eczacılık olarak anılmasıya da işsiz eczaneler olarak anılması bizleri son derece üzmektedir. Bununla ilgili önerilerimizi gerekli mercilere yapmıştk. Bizler ilk olarak bu kadar çok eczacılık fakültesi ve kontenjanın olmaması kanaatindeyiz. Şu an hali hazırda açılmış olan eczacılık fakültelerinin bir kısmının araştırma geliştirmeye yönelik. Çünkü ülkemizde özellikle yeni molekül bulma konusunda bir ihtiyaç hasıl olmuştur. İlaç son derece stratejik bir metadır. ve her ülkenin ilaç konusunda kendi kendine yetebilme zorunluluğu vardır. Bu nedenle bazı fakültelerin ilaç araştırmaları yönüne doğru kaydırılması gerektiği kanaatindeyiz. ve mezun olanlar da bir şekilde iyi bir şekilde planlamayla, Türkiye'nin ne kadar serbest eczaneye ihtiyacı olduğu, ne kadar akademisyene ihtiyacı olduğu, ne kadar hastanede çalışan eczacılara ihtiyaç olduğu planlamasını yapılması ve buna göre bu kontenjanların belirlenmesi gerektiği kanaatindeyiz.

"Türkiye'de serbest eczane konusunda yeterli doygunluğa ulaşılmıştır"

Bu konuda detaylı çalışmalarımız mevcuttur. Türkiye'de şu an için 3 bin 500 kişiye ait bir eczane açma yasal olarak mevzuatımızın içerisindedir. Aşağı yukarı şu anda 30 bin düzeyinde bir eczacımız vardır. Hemen hemen büyük illerimizin tamamında yeni eczane açma kapasitesi dolmuş durumdadır. Türkiye'de serbest eczane konusunda yeterli de doygunluğa ulaşıldığı kanaatindeyiz. Veriler de bize bunu gösteriyor. Kamuda şu an için alımların durumu belli bir seviyeye gelmiş durumda. Burada bizim taleplerimiz, ilacın olduğu her yerde eczacının da bir ilaç profesyoneli olarak olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar evde bakım üniteleri dediğimiz, SEÇEK dediğimiz sosyal hizmetler, cezaevleri vesaire.. İlaç nerede dağıtılıyorsa, nerede veriliyorsa ilacın profesyonelleri olan eczaneler tarafından eczacı eliyle ve tarifiyle verilmeli. Çünkü akılcı ilaç dediğimiz şey, doğru ilaçkullanımının eczacı tarafından verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu planlamanın bunlar neticesinde yapılması ve kontenjanların düşürülmesi işsiz eczacılarla karşılaşmamak en büyük umudumuz. Yetkililerden talebimiz bizlerin sesine kulak vermesidir."