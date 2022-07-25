Edirne Belediyesi, Xining Belediyesi ile Kardeş Şehir Oldu - Son Dakika
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Edirne Belediyesi, Xining Belediyesi ile Kardeş Şehir Oldu

25.07.2022 16:22

Edirne Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti Qinghai Bölgesi Xining Belediyesi ile kardeş şehir oldu.

Edirne Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti Qinghai Bölgesi Xining Belediyesi ile kardeş şehir oldu.

Çin'in Xining Şehri'nde 23 Temmuz 2022 tarihinde "2022 Qinghai Ekolojik Medeniyetler Uluslararası Değişim ve İşbirliği Forumu" gerçekleştirildi. Dünyadaki diğer ülkeler, insan ve doğa bütününde bir yaşam inşa etmek, ekolojik uygarlığın ve ekonomik yapının koordineli gelişimi ve insan ve doğanın uyumlu bir şekilde bir arada yaşaması ile sürdürülebilir kalkınmanın izini sürmek konularının ele alındığı foruma Pakistan, Uruguay, Myanmar, Güney Afrika dahil 13 ülkeden 26 Çin diplomatik elçisi ve birçok uluslararası kuruluş ve çok uluslu şirket temsilcisi katıldı.

2022 Qinghai Ekolojik Medeniyetler Uluslararası Değişim ve İşbirliği Forumu Programında, Edirne Belediyesine de yer verildi. Programda Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Xining Belediye Başkanı Kong Lingdong'un konuşmaları ve ardından kardeş şehir protokolünü imzalamaları video ile katılımcılara sunuldu. Forumda aynı zamanda Edirne'yi tarihi, kültürel, sosyolojik ve turistik olarak tanıtan videolar da yayınlandı ve forum katılımcılarıyla paylaşıldı.

Kardeş şehir protokolünü imzalayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Belediyemiz ile Xining Belediyesi arasında Kardeş Şehir Belediye Mutabakatını imzaladım. Bu mutabakatın kardeş şehir belediye ilişkilerimizin hem Edirne halkına hem de Xining Belediyesi halkına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Buradan Edirne'den ile Xining Belediye Başkanına ve ile Xining halkına bundan sonra sürdüreceğimiz ekonomi, kültür, sanat, spor ve tüm karşılıklı ilişkilerde en derin selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz" dedi.

Xining Belediye Başkanı Kong Lingdong da Edirne Belediyesi ile Kardeş Şehir Protokolünü imzalamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Bu protokolün ileriki işbirliklerini teşvik ve ortak gelişim için yeni bir hareket noktası olarak gördüklerini belirten Kong Lingdong, "Umuyorum 2022 Qinghai Ekolojik Medeniyetler Uluslararası Değişim ve İşbirliği Forumu üç nehrin buluştuğu yerde de eko uyumlu yaşamı tam başarı ile destekleyecektir" diye konuştu.

Edirne Belediyesi ve Xining Belediyesi 2014 yılı Kasım ayında Edirne'de bir araya gelerek Dostluk ve İşbirliği Memorandumunu imza altına almışlardı.

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Pakistan ve Çin'den CPEC'in üçüncü taraflara açık olduğu vurgusu Pakistan ve Çin'den CPEC'in üçüncü taraflara açık olduğu vurgusu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne Belediyesi, Xining Belediyesi ile Kardeş Şehir Oldu - Son Dakika

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