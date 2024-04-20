Edirne'de Destek AFAD gönüllüleri sertifikalarını aldı
EDİRNE - Edirne'de eğitimlerini tamamlayan destek AFAD gönüllüleri sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'de 6 Şubat depreminden önce 500, 600 bin civarında olan afet gönüllüsü sayısının şu anda yaklaşık 1 buçuk milyonu bulduğunu söyledi.
Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde görev almak için çeşitli eğitimlerden geçen destek AFAD gönüllüleri, sertifikalarına kavuştu. Özellikle 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu tür eğitimlere talep oldukça arttı.
Kentteki bir tesiste düzenlenen sertifika töreninde destek AFAD gönüllüleri ile bir araya gelen Edirne Valisi Yunus Sezer, her birine çalışmalarında başarılar diledi.
Ülkenin her noktasında neredeyse afet riski ile karşı karşıya kalındığını söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, bunların sel, deprem, yangın, heyelan gibi tehlikeli afet durumlarından oluştuğunu aktardı.
Tokat Sulusaray merkezli ve çevre illeri etkileyen bir deprem yaşandığını ve artçı depremlerin hala devam ettiğini ifade eden Vali Sezer, "Karadeniz Bölgemiz ise heyelan ve sellerle karşı karşıya bir tehdit halinde. Bugün Edirne ilimizde de benzer yağışlar ve bunun getireceği tehlikeli taşkınlar ihtimali var. Bunları biz kendi imkanlarımızla, AFAD personellerimizle de olsa üzerinden gelme imkanımız yok. Afetlerde ilgili olarak eğitim sürecinde de öğrenilen şey, afetlerle mücadelede önemli olan şey riski azaltmaktır. Risk azaldıkça, afetlere müdahale başarısı da ters orantılı olarak artmaktadır. Riski azaltmadan afetlerde mücadelede başarıya ulaşmanın imkanı çok düşüktür. Ancak müdahalede başarılı olursunuz. Müdahale kapasitemiz ülke olarak, risk yönetimi çok fazla olmasa da kriz yönetimimiz belki de dünyada ilk sırada yer alıyor. Krizlerle ülke olarak başarılı olarak, afetlerde özellikle görüldüğü gibi başa çıkıyoruz. Belki dünya tarihinin yaşamış olduğu en büyük depremlerden birini 6 Şubat'ta, 20 ilimizi etkileyen Maraş Pazarcık merkezli depremde gördük ve bu deprem 6 ay geçmeden neredeyse barınma problemleri başta olmak üzere, birçok problemi halletmiş bir ülkeyiz" ifadelerine yer verdi.
"Riski azaltma aşamasının en önemli noktası gönüllülük sistemidir"
Afet sonrasında iyileştirme noktasında çok iyi noktada olunduğunu ve riski azaltma aşamasının en önemli noktasının da gönüllülük sistemi olduğunu vurgulayan Vali Sezer, gönüllülük sisteminin ülke genelinde çok iyi seviyede olduğuna değindi.
Hem Kızılay, hem de AFAD gönüllüleri olduğunu belirten Vali Sezer, bu görevin çok önemli olduğunu ve yeri geldiğinde ailesinden, işinden feragat ederek her türlü fedakarlığın göstergesini de beraberinde getirdiğini ifade etti.
Edirne'de bir sivil toplum kuruluşunun akredite olduğunu söyleyen Vali Sezer, itfaiye ve diğer sivil toplum kuruluşlarının eğitimlerinin devam ettiğini ve 2 bin arama kurtarma personeli yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Edirne'yi balkanları da içine alacak şekilde arama kurtarmanın merkezi yapmayı da hedeflediklerini söyleyen Vali Sezer, "Edirne'de afet olmayabilir ama komşu illerimizde bir afet meydana gelebilir bu yüzde Edirne'yi merkez yapmak için çalışıyoruz. Balkanlardaki üniversitelerin de katılımıyla bir arama kurtarma merkezini burada oluşturmayı düşünüyoruz. Şuanda 299 AFAD destek gönüllümüz var. 6 bin de AFAD gönüllümüz var. Bu sayıyı daha da arttırmalıyız" dedi.
Gönüllülerin yanlarında olmasının ve kendileriyle çalışmalarının çok önemli olduğunu söyleyen Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya, destek AFAD gönüllüleri ile Kahramanmaraş merkezli depremlerde zor işlerde beraber görev yaptıklarını belirtti.
Sertifika töreninde konuşan Destek AFAD Gönüllüsü Selda İnanç, Geçmiş afetlere bakıldığında ülkede büyük kayıplar yaşandığını hatırlattı.
1999 Marmara depremi ile 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve pek çok ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından afetlerle baş edebilmek için toplumun oluşturduğu gönüllü yapılanmaların afet öncesi ve sonrası meydana gelen kayıpları en aza indirme noktasında ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyleyen İnanç, ellerinden gelecek her şeyi yapabilmek ve faydalı olabilmek adına AFAD arama kurtarma gönüllüsü olabilmek için elleri, kolları sıvadıklarını ve bu işe adım attıklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan destek AFAD gönüllüleri sertifikalarını Edirne Valisi Yunus Sezer'in elinden aldı. Düzenlenen tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Son Dakika › Yerel › Edirne'de Destek AFAD Gönüllüleri Sertifikalarını Aldı - Son Dakika
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programda, protokol üyeleri bayramlaştı.
AK Parti Antalya İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. İl Başkanı Ali Çetin, Gazze'deki Müslümanları ve Filistin halkını unutmamaları gerektiğini belirtti. Çetin, seçimlerde Antalya halkının kendilerine muhalefet görevi verdiğini ve belediye başkanlarının vaatlerini takip edeceklerini söyledi. Programa AK Parti milletvekilleri, MKYK üyeleri ve partililer katıldı.
Güney Kore'de halk, 4 yıl boyunca görev yapacak Ulusal Meclis üyelerini belirlemek üzere bugün sandık başına gitti. Seçime yaklaşık 29.4 milyon kişi katıldı ve oy kullanma işlemi sona erdi. Resmi sonuçların ilerleyen saatlerde kesinleşmesi bekleniyor.
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçede bulunan esnafı ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladı. Görevi süresince esnafı her zaman ziyaret edeceğini söyleyen Başkan Kotan, yerel seçimlerde kendisine destek veren esnafa da teşekkür etti.
Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta kent protokolünün yoğun katılımıyla Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma törenleri yapıldı.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve diğer daire müdürleri de katıldı.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Merkez Camisi'nde bayram namazını kılan ve vatandaşlarla sohbet edip bayramlaşan Başkan Önal, Bayraklı'nın çınarlarını da unutmadı. Önal, Şehit Asteğmen Adem Dertsiz Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı. Ayrıca, Şehit Uygar Yalçınkaya'nın ailesini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Sinop'ta Vali Mustafa Özarslan önderliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Boyabat ilçesinde ise AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in konuşmasıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Jiamusi kentinde, 2024 Çin Jiamusi Hanjiang Festivali başladı. Festivalde, yerel halkın nehre bağırarak yeni yılın bereketi ve iyi balık hasadı için dua ettiği eski bir gelenek olan 'Hanjiang' ritüeli gerçekleştiriliyor. Ayrıca festivalde Şaman dansları, hikaye anlatıcılığı ve diğer performanslar da sergileniyor. Hanjiang Festivali, balıkçı ve avcı toplulukları tarafından kutlanan geleneksel bir kutsama törenidir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'a ziyaret gerçekleştirerek Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayramını kutladı. Bakan Bayraktar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü tebrik etti ve Hatay'ın hızlı bir şekilde yaralarını saracağını söyledi.
Düzce'de yaşadığı mahalle sakinlerinin ısrarlarıyla 15 yıl önce adaylığını koyduğu muhtarlığı 4. döneminde de kazanan 63 yaşındaki Hanife Gür, hizmet azmi ve her yaştan insanla kurduğu muhabbetle örnek yöneticilik sergiliyor. Gür, semt pazarı ve kadınlar için el emeği pazarının kurulması, lise ve üniversite öğrencileri için kursların açılması, oyun parkı ve spor sahalarının yapımı gibi sosyal, ekonomik, sağlık ve eğitim alanlarında hizmetlerin getirilmesi çabalarıyla mahalle sakinlerinin takdirini ve sevgisini kazandı.
CHP Çanakkale İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği bayramlaşma programında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, tüm vatandaşların bayramını kutladı ve değişimin gücüyle ayağa kalkan CHP'nin Türkiye'de de ayağa kalkacağını belirtti. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz ve Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun da katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?