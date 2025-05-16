Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri Paneli Düzenlendi

(EDİRNE) - Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi, "Yağlı Güreş ve Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Gelenekselliğin Korunması ve Sorumluluğu" paneli düzenledi. Panelde konuşan 664'ncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, yağlı güreşlerin Türkiye'nin kesintisiz devam eden ve yerel olan tek geleneği olduğunu belirterek "Bu geleneğin yaşatılması için öncelikle gençlere aktarılması ve doğru anlatılması gerekmektedir" dedi.

Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi tarafından Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, "Yağlı Güreş ve Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Gelenekselliğin Korunması ve Sorumluluğu" paneli düzenlendi. Panele, Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, Edirne Barosu Başkan Vekili Aygün Ulubey Ergüden, Edirne Kent Kültürünü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği Başkanı Ender Bilar, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, Edirne Belediyesi eski başkanları İbrahim Ay ve Recep Gürkan, akademisyenler, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Edirne Belediyesi Başkan Yardımıcı Cenk Ergüden ve yazar Ender Bilar da konuştu.

"Er meydanı konulu kısa film yarışması açtık"

Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü açıklamasında şunları söyledi:

"Bu gelenek Türkiye'nin kesintisiz devam eden ve yerel olan tek geleneğidir. Bu geleneğin yaşatılması için öncelikle gençlere aktarılması ve doğru anlatılması gerekmektedir. Geçmişi konuşmak yerine geleceğe nasıl aktarırızı konuşmak, bu panelin neticesinde böyle bir şey çıkartmak çok daha doğru diye düşünüyorum. İstanbul'da ilk geleneksel Türkiye genelinde belki de dünyada da olabilir bir game jam açtık. Game jam demek; oyun yarıştırması demek. Bir üniversite iş birliğiyle Türkiye'de ilk defa geleneksel sporlarda bir oyun yarıştırması açtık ve bunun konusu da yağlı güreşler. Yine başka bir üniversiteyle er meydanı konulu kısa film yarışması açtık."

"Kırkpınar eşsiz bir kültürel yapıdır"

Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği Başkanı araştırmacı yazar Ender Bilar ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün burada yağlı güreşi ve Kırkpınar yağlı güreşlerini konuşuyoruz ama esasen yalnızca bir spor dalı değil onun çevresinde büyüyen kültürel dünyadan söz ediyoruz. Yağlı güreş sadece bedenlerin mücadelesi değildir. O, geçmişten bugüne taşınan bir kültür zincirinin güçlü halkasıdır. Bu zincirin en özel halkası ise Kırkpınar'dır. Çünkü Türkiye'nin başpehlivanının seçildiği alan Edirne Sarayiçi Er Meydanı'dır. Kırkpınar yalnızca Edirne'nin değil tüm milletin ortak mirasıdır. UNESCO Kırkpınar'ı sadece bir spor etkinliği olarak değil insanlığın ortak somut olmayan kültürel mirası olarak tescillemiştir. Çünkü Kırkpınar içinde hem gelenekseli hem sporlarını hem de toplumumuzun değerlerini taşıyan eşsiz bir kültürel yapıdır. Orada pehlivanlar sadece güreşleriyle değil, dini ritüelleri, edep, erdem, sabır ve saygıyla ahlaki değerlerle sınanırlar. Peki bizim asıl sorumluluğumuz nedir? Sadece bu geleeği yaşatmak mı? Hayır, esas sorumluluğumuz onu koruyarak özünü zedelemeden gelecek kuşaklara aktarmaktır."

"Kırkpınar kıymetli bir kültür değerimizdir"

Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, şunları ifade etti:

"Kırkpınar Yağlı Güreşleri yalnızca bir spor müsabakası değil aynı zamanda kadim bir kültürel miras, bir kimliktir. UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine alınmış olan bu gelenek yüzyıllardır sadece somut olmayan miras olmaktan ziyade Edirne'de, Edirnelilerle ve güreş severlerle ulusal coğrafyamızın ulu ve millet olarak kendi hafızamızda yer etmiş çok kıymetli bir kültür değerimizdir."