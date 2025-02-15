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Efeler'deki maaş krizi ile ilgili Başkan Yetişkin işçilerle görüştü

Başkan Yetişkin: "Hepimizin ortak gayesi Efeler'e hizmet"

AYDIN - Efeler Belediyesi'ne ait EFEBEL şirketinin çalışanları maaşlarının eksik ödendiği gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirirken Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin işçilerle bir aya geldi. Başkan Yetişkin, "Maaş hepinizin hakkı, bunları ödeyeceğiz. Ama geçmişe dayalı borçlarımı da ödemek istiyorum. Hepimizin ortak gayesi Efeler'e hizmet" dedi.

Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Kocagür'deki şantiyeye gelen işçiler, hesaplarına yatan maaşların eksik olduğunu görünce araçlarına binip temizlik işine gitmekten vazgeçerek grev yapma kararı aldı. Eyleme katılan işçiler maaşlarının tamamının ödenmesi talebiyle şantiyede halay çekti. İşçilerin maaşlarının sadece dörtte birinin yatırıldığını belirten Genel İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Sibel Özhan, bu nedenle eylem kararı aldıklarını söyledi.

Maaş krizinin ardından Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin şantiyeye gelerek işçilerle bir araya geldi. İşçilerle uzun süre görüşen Başkan Yetişkin, "Vergi Dairesi 60 milyon TL borç için hesaplarımıza haciz koymuştu. 36 aya kadar bölünebilecek borç için en fazla 4 aylık bir taksit yaptılar bunun için 15'erden 30 milyon TL onu yatırdık. 2 aylık toplam kesinti ile beraber bu ay da 80 milyon TL gelecek olan paramız 51 milyon TL geldi. Tüm çalışan mesai arkadaşlarımızın toplam maliyeti 120 milyon TL civarında bir miktar yapıyor. Biz bunu tamamlamaya gayret ettik. Ancak başka şeylerin de altını çizmek lazım. Son dönemde sık sık icraya konduk. Görüşmelerimizde 'arkadaşlar biz elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ama bu farkları icraya koyunca bir şey olmayacak. Çünkü bu farklı icra vasıtası ile yatırdığım takdirde diğer arkadaşlarımızın da haklarını almalarına engel olacağım' diye görüştük. Ancak en son yapılan işlemlerde arkadaşlarımız hesaplarımıza haciz koydu, yönetim kurulu üyelerine haciz ihbarnameleri gönderildi. Bunu mesai arkadaşlarımız yaptı, yabancı birisi değil. Benim makam odama dahi haciz kondu. Ben makam mevki isteyen biri değilim. Benim makamım sizlerin gönülleri olsun yeter, benim için en önemlisi de odur. Bizim beraberce Efeler'e hizmet etmek için bir gayemiz var. Ama son 2 ayda ödediğimiz ekstra ücretler 120 milyon TL'yi geçti. Yani biz farkları da bu ay belki öderdik" dedi.

"Emekli olanların ücretlerini tek kalemde ödedik"

Belediyeye uzun süre hizmet edip emekli olan personellerin haklarını almaları için tüm alacaklarını peşin ödediklerini hatırlatan Yetişkin, "Geçen ay içerisinde emekli olan arkadaşlarımızın hakları, bu kadar yıllık emekleri heba olmasın hepsini peşin ödeyelim diye yırtındık adeta. 36 milyon TL sadece emekli olan arkadaşlarımızın ücretlerini tek kalemde ödedik" diye konuştu.

"SGK'ya şikayet edildik"

Kendi personelleri tarafından ödemelerin yapılmadığı için şikayet edildiklerini ve bu durumla alakalı 20 milyon TL ekstradan ceza ile karşı karşıya olduklarını kaydeden Yetişkin, "Bir de bazı arkadaşlarımızın öncülüğünde SGK'ya farklar yatırılmadı diye şikayet edildik. Şu anda sigorta incelemesindeyiz ve 20 milyon TL'de ekstradan ceza geliyor bize. Biz onu da ayırmak zorundayız. Farklar yatırılmadığı için biz de bu ay sizin farklarınızın 3 aylık kısmını yatırdık. Üstüne de maaşlarınızı ödedik. En düşük maaş sadece 1 yıllık süreçte yani geçen sene Kasım- Aralık ayında işe giren arkadaşlarımıza yatırdık. Onların durumlarını da Pazartesi ve Salı günü halletmek için uğraşıyoruz. Ama 3 aylık farklarınız ile beraber zaten en düşük maaşınız zaten geçen ayki maaşınız ile hemen hemen aynı. Aranızda 8 bin TL alan yok aranızda. 3 aylık ikramiye farklarınızı yatırdık kaldı ki bu benim dönemim değil. Geçen seneden kalan alacaklarınızı ödemek için uğraşıyoruz ve ödüyoruz. Şu anda sigorta ile karşı karşıyayım ve inceleme geçiriyorum. Sizlerin arasından bazı arkadaşlarınızın yaptığı şikayetlerden dolayı 20 milyon TL ceza var" ifadelerini kullandı.

"Yasal olarak yapacak olduğunuz her şeyde yanınızdayım"

İşçilerin yasal olarak yapacakları her şeyde yanlarında olduğunun bilinmesini isteyen Başkan Yetişkin, "Biz sendikacı arkadaşlarımıza bu konuları geçen hafta anlattım. Size anlatmadılarsa bilemiyorum. Ancak biz hiç kimseyi mağdur etmemek için geçmiş alacaklarınızı da dahil etmek suretiyle bu ay kısmen bir maaş ödemesi yaptık, doğrudur. Ancak en düşük maaş gene geçen ayki hesaplarınıza yatan para ile aynıdır. Bu ay içerisinde de maaşları tamamlayarak herkesin sadece belediyeden 3 aylık alacağı kalsın diye uğraşıyoruz. Bu gün bu yapılan çok doğru bir şey değil. Alacağınız varsa belediyeden mutlaka ödenir. Bugüne kadar kimsenin bir kuruş alacağı kalmamıştır. Efeler Belediyesi kurulduğu günden bu yana kimsenin alacağını bırakmamıştır. Bir süreç yaşıyoruz ve bu süreçle ilgili ben sizlere daha önce bilgilendirmelerde bulundum. Tek tek gelip şantiyelerde elinizi sıkıp emeğinizi takdir edip teşekkür etmiştim. Ama bugünkü yaptığınız hizmet bana değil, amcanızın oğluna, teyzenizin kızına, eşinize dostunuza. Kamyonları çıkartmamak olacak iş değil. Bırakın çalışacak olan arkadaşlarımız çalışsın, hizmetini yerine getirsin. Çalışmayacak arkadaşlarımız da 'ben bu ödemeyi kabul etmiyorum' diyerek kalsın. Öyle bir durumda hiçbir şey söylemeyeceğim. Yasal olarak yapacak olduğunuz her şeyde yanınızdayım. Ama yasal olmayan bir şeye, olaya alet oluyorsanız ve olayı manupile ediyorsanız o zaman sıkıntı var demektir. Ben çalışmak isteyen arkadaşlarımdan işlerinin başlarına geçmesini talep ediyorum. Bundan sonraki süreçte de ben elimden geleni yapmaya hazırım" dedi.

"Sadece 2 aylık süreçte öngörmediğimiz ödemeler 150 milyon TL'yi geçti"

Başkan Yetişkin herkese hakkını vermek için çalıştığını belirterek şunları aktardı: "Sadece 2 aylık süreçte ekstradan ödediğimiz öngörmediğimiz ödemeler 150 milyon TL'yi geçti. Bu parayı size rahat rahat dağıtabilirdik. SGK ile görüşmelerimiz halen devam ediyor. Gayrimenkul devri için uğraşıyorum. Daha birkaç gün önce görüşme sağladık. Biz buna çabalarken hesaplara yatan toplam para olarak kimseyi mağdur etmemek adına çalışıyoruz. Hiç kimseye ödeme yapmaksızın sizlerin paralarını ödemek için çalışıyorum. Maaş hepinizin hakkı, bunları ödeyeceğiz. Ama geçmişe dayalı borçlarımı da ödemek istiyorum."

Zaman zaman gergin anların da yaşandığı şantiyede Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve personel arasındaki görüşmelerden sonuç alınamazken, personeller eylemlerini sürdürüyor.