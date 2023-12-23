Efes Selçuk Belediyesi Meryem Ana Evi\'nden tahliye edilmesine tepki

Efes Selçuk Belediyesi'nin Meryem Ana Evi'nden tahliye edilmesine ilişkin tepki çığ gibi büyüdü. Belediyenin işlettiği Meryem Ana otopark alanında konuşan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, alanı dolduran Efes Selçukluları karşısında görünce gurur duyduğunu belirterek "Yapılmak istenen bu kötülük bizi birbirimize kenetledi ve ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha gördük" dedi. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel de "Biz bu işleri siyasete malzeme ettirmek istemiyoruz. Her seçim öncesinde aba altından sopa gösterir gibi 'Eğer ki biz gelmezsek Meryem Ana'yı alırız ve hiçbir para alamazsınız, maaşınızdan ederiz' deyip de benim emekçimin, benim Efes Selçuk halkımın üzerinden siyasi tehdidin artık çekilmesini istiyoruz" diye konuştu.

GENİŞ KAMUOYU DESTEĞİ

"Meryem Ana Evi Efes Selçuk halkınındır" direnişine ilçedeki oda başkanları, dernekler, muhtarlar, Tüm Yerel- Sen ve Tüm Bel-Sen, diğer sendika yetkilileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri başta olmak üzere siyasi parti temsilcileri ve ilçe halkından da büyük destek geldi. Ayrıca CHP Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, CHP önceki dönem milletvekilleri Zeynep Altıok, Musa Çam, Tacettin Bayır da destek vererek Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk halkından alınmasına ilişkin tepkilerini dile getirdi.

"ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİNİZ"

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, konuşmasında haksız suçlamalara da cevap verdi. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "11 Ağustos 2023 tarihinde Efes Selçuk Belediyesi Tarım Bakanlığı'na, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdık. Tahsis süremizin sonu geliyor, lütfen uzatalım dedik. Ağustos'tan bu güne kadar bir cevap yok. Ondan daha öncesinde yazdığımız hiçbir yazıya zaten cevap yoktu. 11 Ağustos'tan, dün benim emekçi kardeşlerim 'Burası bizimdir' diyene kadar neredeydiniz açıklayınız. Eğer emekçi kardeşlerimiz, sessiz kalsaydı bu kılıfı yine bulup minareyi çalacak mıydınız" dedi.

"SOSYAL MEDYADAN KAMU KURUMUNA TEBLİGAT MI YAPILIR"

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel da konuşmasında, "Çok enteresan bir şekilde bizim emekçi kardeşlerimiz bu açıklamayı dün yapıp 'Efes bizimdir' dedikten sonra apar topar Bölge Müdürlüğü bir yazı kaleme alıp; bu yazıyı her nasılsa bir kamu kurumu, kamu kurumuna cevap verir, öyle değil mi? Onu yapmayıp da kalkıp siyasi malzeme yaratabilmek ve yerel seçimlerde herhangi bir sıkıntı çıkmasın diye siyaset yapan bir milletvekiline bu evrakı gönderip sosyal medyadan kamu kurumuna tebligat yapıyor. Daha bize gelen bir şey yok. Neyin kılıfını oluşturmaktır? Biri cevap versin. Bir kamu kurumu, bir siyasi partinin temsilcisine resmi bir evrakı gönderip nasıl bunu sosyal medyadan diğer kamu kurumuna tebliğ eder, açıklayınız" dedi.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bizim talebimiz açık, bizim talebimiz net. Biz bu işleri siyasete malzeme ettirmek istemiyoruz. Her seçim öncesinde aba altından sopa gösterir gibi eğer ki biz gelmezsek Meryem Ana'yı alırız ve hiçbir para alamazsınız, maaşınızdan ederiz deyip de benim emekçimin, benim Efes Selçuk halkımın üzerinden siyasi tehdidin çekilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Efes Selçuk halkının artık huzur istediğini belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "20 yıllık sözleşmeyi getirin, ıslak imzalı halde görelim. Biz kavga etmiyoruz ve didişmiyoruz. Efes Selçuk halkının kamusal ihtiyaçları için harcanan Meryem Ana Evi'nin işletmesinin makul ve sürdürülebilir şartlarda tam 20 yıllık bir sözleşmeyle Efes Selçuk Belediyesi'ne devredilmesi talep ediyoruz" diye konuştu.