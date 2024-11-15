Ege Üniversitesi KKTC ile İş Birliği Geliştiriyor - Son Dakika
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Ege Üniversitesi KKTC ile İş Birliği Geliştiriyor

Ege Üniversitesi KKTC ile İş Birliği Geliştiriyor

Rektör Prof. Dr. Budak, KKTC'de yeni iş birlikleri için temaslarda bulundu ve anlaşmalar imzaladı.

15.11.2024 09:56
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Ege Üniversitesinin uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda örnek vizyoner projeleri hayata geçiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bu kapsamda yeni iş birlikleri yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında sürdürülen akademik iş birliklerini geliştirerek daha ileri bir seviyeye çıkarmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ziyaret etti.

Ege Üniversitesinin, Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararasılaşma politikaları doğrultusunda önemli projeler yürüttüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Türk dünyası başta olmak üzere farklı ülkelerin yükseköğretim kurumları ile örnek akademik iş birliklerini hayata geçirdiklerini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin görünürlüğünün artırılmasından uluslararası projelere, yükseköğretim politikalarından uluslararası öğrenci ve akademisyen hareketliliğine kadar birçok konu hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi olarak, bilimsel ve araştırma geliştirme çalışmalarımızla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile iş birliklerimizi daha da pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bizleri ağırlayan Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a misafirperverliği ve nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum" dedi.

Ege Üniversitesinin Türkiye'nin önemli ve köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitim alanında sürdürdükleri iş birliklerinde başarılar diledi.

EÜ ile DAÜ arasında mutabakat anlaşması imzalandı

KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve yönetim ekibi ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, akademik ve bilimsel iş birliklerini kapsayan protokol imzaladı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, Doğu Akdeniz Üniversitesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek her iki eğitim kurumu arasında ilişkilerin güçleneceğine ve gelişeceğine inandığını belirtti. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi olarak uluslararası ölçekte sürdürülebilir akademik başarılara imza atma hedefimiz doğrultusunda, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve yönetim ekibinin katılımıyla, akademik ve bilimsel iş birliklerimize yönelik protokol imzaladık. Üniversitemizin güçlü akademik altyapısı, nitelikli araştırma ekosistemi ve uzmanlık alanlarımız doğrultusunda kurduğumuz bu iş birliğinin, her iki kurumun akademik ve bilimsel çalışmalarına değer katacağına inanıyorum. Bu protokolün her iki ülkenin yükseköğretimine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin en güzide üniversitelerinden biri olan Ege Üniversite ile iş birliği yapmak adına bir araya gelindiğini belirterek, her iki eğitim kurumu arasında ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi adına bugünden itibaren adımlar atılacağına dikkat çekti. Prof. Dr. Kılıç, birçok alanda iş birliği yapılacağına dikkat çekerek, özellikle ziraat alanı üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

EÜ ile KKTC arasındaki işbirliği artarak devam edecek

Ege Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Kamu Hizmetleri Komisyonu arasında önceki yıllar imzalanan iş birliği protokolü Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile Komisyon Başkanı Ömer Aydın katıldığı törenle yenilendi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Hizmetleri Komisyonu arasında süren iş birliği farklı alanlarda artarak devam ediyor. Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yıllardır başarıyla sürdürdüğümüz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavlara yönelik danışmanlık, soru yazımı ve veri toplama hizmetlerimizi kapsayan iş birliği protokolümüzü, KKTC Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Sayın Ömer Aydın ile imzaladık. Yenilenen iş birliği protokolünün her iki kurum için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Budak, Bakan Hüseyin Çavuş ile bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürdürdüğü temaslar kapsamında, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'u da makamında ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Budak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın daveti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın teşrifleriyle gerçekleşen KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu'na katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ege Üniversitesi KKTC ile İş Birliği Geliştiriyor - Son Dakika

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