Eğitim İş'ten Okul Temizliği İçin Eylem - Son Dakika
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Yerel

Eğitim İş'ten Okul Temizliği İçin Eylem

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Eğitim İş, okullardaki temizlik sorununa dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı.

16.09.2024 18:37
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MEHMET REBİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Eğitim İş Samsun Şubesi, okullardaki temizlik sorununa dikkati çekmek için süpürge ve faraşları ile Samsun Valiliği önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Ramazan Kurnaz, "Okulların sabun, tuvalet kağıdı gibi hayati ihtiyaçlarını bile gideremeyip bu ihtiyaçları velilerin sırtına yükleyen bakanlık, artık okulların temizliğinden tamamen elini çekmiştir" dedi.

Eğitim İş Samsun Şubesi, Samsun Valiliği önünde "sağlıklı eğitim ve güvenli okullar istiyoruz" konulu basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ da katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Ramazan Kurnaz şöyle dedi:

"Eğitim sistemimiz, iktidarın yanlış politikaları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihmalkar tutumu nedeniyle alarm vermektedir. Yaklaşık 20 milyon öğrencinin eğitim öğretim yılına başladığı bu dönemde, okullarımızda temizlik ve güvenlik personeli eksiklikleri hem eğitimin niteliğini hem de çocuklarımızın sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Eğitimde tasarruf olmaz! Çocuklarımızın geleceği, sağlığı ve güvenliği siyasi hesaplara kurban edilemez. Eğitim-İş olarak, okullarda gerekli hijyenin sağlanması, temizlik sorunlarının giderilmesi, okulların daha güvenli olması, iş gücü uyum protokolünün iptal edilmesi, temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacının kalıcı kadrolu personelle sağlanması için eğitim emekçileri, demokratik kitle örgütleri ve velilerimizle birlikte tüm Türkiye'de alanlardayız. Aydınlık yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın yetiştirildiği okullar tam anlamıyla kaderine terk edilmiş durumda. Eğitim-İş olarak yıllardır okulların temizlik ve güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi için işinin uzmanı insanların kadrolu biçimde istihdam edilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.

"Asgari ücret altında teklif edilen ücret utanç vericidir"

"Yeni yönetmelik, kamu kurumlarında kalıcı istihdam yerine geçici ve düşük ücretli sömürünün önünü açmıştır. Bu yönetmeliğe göre haftanın 3 günü 8 bin 447 TL'ye çalıştırılacak kişilerle okulların ne güvenliği ne temizliği sağlanabilir, üstelik bu asla kabul edilemeyecek bir emek sömürüsüdür. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı bir ülkede, bizzat devleti yönetenlerin herhangi bir iş için asgari ücretin altında bir ücret teklif etmesi utanç vericidir ve hukuksuzdur. Hemen her ilden birçok okul yöneticisi, bu koşullarda çalışacak insan bulamadıklarını, gelenlerin de okulları ve şartları görüp bir daha dönmemek üzere okuldan çıktığını anlatıyor. Yani okulların sabun, tuvalet kağıdı gibi hayati ihtiyaçlarını bile gideremeyip bu ihtiyaçları velilerin sırtına yükleyen bakanlık, artık okulların temizliğinden tamamen elini çekmiştir.

"Yusuf Tekin hakkında görevi ihmalden suç duyurusunda bulunduk"

Eğitim-İş olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında görevi ihmalden suç duyurusunda bulunduk. Dün bu konuda farkındalık yaratmak, kamuoyunu bilgilendirmek için sosyal medyada seferberlik başlattık. Bugün okullarımıza "sağlıklı eğitim, güvenli okul" kokartlarıyla giderek işyerlerimizi eylem alanımız yaptık. Şimdi de Türkiye'nin her ilindeki meydanlardan sesleniyoruz; savaşlarda bile hedef alınmayan, dünyanın en güvenli binaları olması gereken devlet okullarının pisliğe ve dış tehditlere terk edilmesini kabul etmiyoruz. Okula gelirken hangi hastalığı kapacağımızı, kim tarafından şiddete uğrayacağımızı düşünmek istemiyoruz. Sağlıklı eğitim ve güvenli okul, eğitim emekçileri için de öğrencilerimiz için de bir haktır, bu haktan vazgeçmeyeceğiz! Kendi lükslerini 'itibardan tasarruf olmaz' tekerlemesiyle örtmeye çalışanlara, bir ülke için okulların pislik içinde olmasından, 3. sayfa haberlerinin rutin mekanları haline gelmesinden daha büyük bir itibarsızlık olmayacağını hatırlatıyoruz. Eğitim-İş olarak burada, kamuoyu önünde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sesleniyoruz; Sayın bakan hamaseti bırakıp görevinizi yapın. Bilin ki bu konunun unutulmamasını sağlayacağız. Sadece yargı alanında değil her alanda mücadelemizi sonuna dek sürdüreceğiz. Sağlıklı eğitim, güvenli okul haktır; Hakkımızı alacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eğitim İş'ten Okul Temizliği İçin Eylem - Son Dakika

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